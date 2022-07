Kustaa Saksin ilmaisu on niin runsasta, että Aboa Vetus Ars Nova -museon salit tuntuvat ahtailta teosten maltillisesta esillepanosta huolimatta.

Kustaa Saksi: Herbarium of Dreams, 2013, kuvakudos.

Tekstiilitaide

Kustaa Saksi: Aura 9.10. saakka Aboa Vetus Ars Nova -museossa (Itäinen Rantakatu 4–6, Turku). Ti–su 11–18.

Turku

Kustaa Saksi (s. 1975) on Amsterdamissa työskentelevä monipuolinen taiteilija, jonka yksityisnäyttely esittelee 22 suurikokoista kuvakudosta vuosilta 2013–2022. Saksi on vuosien saatossa kehittänyt omaperäisen ja tunnistettavan kuvakielen. Hänen ilmaisunsa on niin runsasta, että museon salit tuntuvat ahtailta teosten maltillisesta esillepanosta huolimatta.

Saksi kerrostaa kuva-aiheita toistensa alle ja päälle. Silmä poimii runsaudesta tyyliteltyjä eläin- ja kasviaiheita, monenlaisia geometrisia muotoja sekä koristeellisia kuvioita ja kaavioita. Symmetriset kuvarakenteet ovat näkyvästi läsnä.

Teokset on toteutettu tietokoneohjatuilla kangaspuilla. Fraktaalit, monimutkaisia muotojaan eri mittakaavoissa toistavat matemaattiset kuviot näyttävät olevan Saksin suosiossa, samoin voimakkaat, silmän verkkokalvoa ärsyttävät värikontrastit.

Kustaa Saksi: Sinbad, 2021, kuvakudos.

Lähes ylitsepursuvan visuaalisuuden vastapainoksi nousee kuvakudosten raskas aineellisuus. Saksi käyttää hyväkseen laajaa orgaanisten ja synteettisten materiaalien kirjoa: villan ja puuvillan ohella hänen teostensa rikkaat tekstuurit rakentuvat muun muassa silkistä, kumista, kuparista ja polyesterikuiduista.

Adjektiivi psykedeelinen nousee väistämättä mieleen Saksin kuvakudosten ääressä. Ne ovat mieltä kiehtovia kohtauspaikkoja, joissa sisäisten maailmojen näyt, unet ja hallusinaatiot saavat konkreettisen muodon sekoittuessaan ulkoisen maailman tarjoamiin kulttuurisiin viittauksiin.