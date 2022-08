Kuluneen kesän aikana lapsille ja nuorille suunnatuissa kirjoissa tutustutaan talon rakentamiseen, aseksuaalisuuteen, vanhempien eroon ja lätkän pelaamiseen. HS kokosi kesän lasten- ja nuortenkirjoista lukupaketin kaikenikäisille.

Ihmissuhteita aseksuaalin silmin

Laura Eklund Nhaga: Demi & Ace 1: Mun vika kerta (Demi and Ace: My Last Time) Suom. Riie Heikkilä ja Laura Eklund Nhaga. WSOY. MP3-äänikirja. 14+

Mitä rakkaudesta ja seksistä jauhavat ihmiset oikeastaan tarkoittavat? Tätä kysyy kuusiosaisen audiosarja Demi & Ace, jossa maailmaa tarkastellaan demiseksuaalin Demin ja aseksuaalinen Acen silmin.

Sarjan ensimmäisessä osassa Ace kertoo, kuinka tajusi olevansa aseksuaali, vaikka hänellä oli yliopistossa aktiivinen seksielämä. Asia valkenee Acelle sen jälkeen, kun hän päätyy pohdiskelemaan ääneen pussailun olevan vain sosiaalinen normi, sillä ei kai kukaan oikeasti pidä pussailusta.

Kirjojen tapahtumat sijoittuvat muun muassa lukioon ja yliopistoarkeen, mutta ennen kaikkea niissä liikutaan päähenkilöiden ajatuksissa ja muistoissa. Hetkittäin noin kahdenkymmenen minuutin mittaiset äänikirjat tuntuvat podcast-jaksoilta, koska päähenkilöiden rehellinen kerronta tulee lähelle kuulijaa. Tätä edistää myös lukijoina toimivien Laura Eklund Nhagan ja Katri Swanin rento lukutapa, joka poikkeaa äänikirjojen tyypillisestä monotonisesta tyylistä.

Audiosarja opettaa uutta erilaisista seksuaali-identiteeteistä ja sopii myös oman seksuaalisuuden tarkasteluun. Tämän tiedostaa myös teos itse: ”Jos mulla itselläni olisi ollut tällainen tarina luettavana, koko paska olisi käynyt huomattavasti helpommin”, Ace toteaa sarjan ensiminuuteilla.

Piritta Räsänen

Sydämellistä vastarintaa

Jan Forsström: Sydäntenmetsästäjät, kuv. Pauliina Mäkelä. Teos. 160 s. 5+

Kotimaisissa lasten­romaaneissa tuntuu olevan jo pieneksi ruuhkaksi asti eri tavoin kriisiytyneitä perheitä, joissa lapset joutuvat sinnittelemään aikuisten ongelmien keskellä erilaisten tukiverkostojen kannattelemina.

Jan Forsström on myös aiemmissa elokuvakäsikirjoituksissaan kuvannut usein perhettä ja ihmissuhteiden monimutkaisuutta. Forsströmin ensimmäisessä lastenkirjassa lapsi työstää vanhempiensa avioeroa fantasian avulla. Vaikka Reetta uhoaa olevansa extreme-tyttö ja hurjapää, niin silti äidin ja isän ilmoitus erosta on vähällä lamauttaa hänet kokonaan.

Lewis Carrollin Ihmemaan Liisan tapaan Reetta sukeltaa yhdessä pelkurisydämensä kanssa joen kautta maahan, jossa metsästetään sydämiä. Sydämestä luopumista perustellaan yhteisellä hyvällä ja kansan turvallisuudella.

Fantasiamaailmassa Reetta tutustuu vastarintaliikkeen perustaneisiin lapsiin. Seikkailijapojan sydän puhuu vertauskuvin ja poika ilmoittaa sydämensä olevan eksistentialisti, joka ”tykkää puhua tylysti lyhyillä lauseilla ja juoda viiniä hattu päässä”.

Kertoja yrittää parhaansa mukaan suojella huimapäistä tyttöä tekemästä hölmöyksiä ja huomioi lukijankin tunteet seikkailun käänteissä, kun todetaan että hurjaa krottia ei kuvailla enempää, jotta yöunet eivät tärveltyisi.

Seikkailullisen juonen sijasta Sydäntenmetsästäjät tekee vaikutuksen aistivoimaisella miljöön kuvauksella ja särmikkäillä lapsisankareillaan. Juonen monet yllätyskäänteet vesittyvät tosin viimein turhankin seesteiseen onnelliseen loppuun, kun monin tavoin viisastunut tyttö hyväksyy vanhempiensa eron ja toteaa, että ”on raskasta riidellä koko ajan oman sydämensä kanssa”.

Jan Forsströmin saturomaani ammentaa absurdista nonsensesta: sen kielessä, tyylissä ja omintakeisen miljöön kuvauksessa on yhtymäkohtia useampaankin lastenklassikkoon, Lewis Carrollin lisäksi esimerkiksi Antoine de Saint-Exupéryn Pikku Prinssiin ja Oiva Paloheimon Tirlittaniin.

Pauliina Mäkelän mustavalkoiset vinjetit lukujen alussa virittävät sopivasti uteliaisuutta ja jättävät näin lukijalle mahdollisuuden luoda seikkailun panoraamamaisemat ja hahmot mieleisikseen.

Päivi Heikkilä-Halttunen

Yli kymmenen vuotta ötökkäseikkailuja

Liisa Kallio: Pikku Papun seikkailut. Tammi. 112 s. 0+

Pikku Papun seikkailut ei ole varsinaisesti uusi kirja, vaan se sisältää kolme ensimmäistä, loppuunmyytyä Pikku Papu -kirjaa yksissä kansissa. Se kuitenkin ansaitsee tulla jälleen uusien vanhempien huomaamaksi, sillä ensimmäinen kirjoista ilmestyi jo 2010. Kuvittaja ja kirjailija Liisa Kallion Pikku Papu -tarinat ja varsinkin runoista sävelletyt laulut ovat nousseet kotien, päiväkotien ja muskarien suosikeiksi, ja ensimmäiset Soile Perkiön säveltämän Muurahaisten muorin tai Hissu-hämähäkin lauleskelijatkin ovat jo kymmenvuotiaita.

Nyt kuitenkin ollaan laulujen sijaan tarinoiden maailmassa muun muassa etsimässä aarretta ja kylvämässä siemeniä. Ruohonjuurten tasolla erilaisten värikkäiden ötököiden kanssa seikkaileva kilpikonna Pikku Papu onnistuu viihdyttämään perheen pienimpiä lähes takuuvarmasti.

Aino Miikkulainen

”Siinä on lätkää”

Roope Lipasti, Harri Oksanen: Lätkä-Lauri ja maajoukkuematsi. WSOY, 121 s. 7+

Lapsilta on tunnetusti vaikea saada vastausta kysymykseen, miksi jokin kirja on hyvä. Välillä vastaus tulee toisaalta aika helpostikin, kuten on laita Lätkä-Lauri-kirjasarjan kanssa. Siinä kun viehättää ”se, että siinä on lätkää”.

Uusimmassa Lätkä-Laurissa joukkue lähtee harjoitusleirille, jonne sattuu samaan aikaan myös maajoukkue, pelaajanaan muun muassa kaksimetrinen Arko Mönttilä. Kun samassa leirikeskuksessa on paikalla myös taitoluistelijoita, ei moninaisilta tapahtumilta voida välttyä.

Sanna Kangasniemi

Rakentamisen ihmeet selviksi

Pasi Lönn, Jussi Kaakinen: Rakennustyömaa. Tammi. 5+

Oletteko koskaan ihmetelleet, miten talot oikein saadaan kasaan? Niin minäkin. Ei tarvitse edes mennä Dubaissa sijaitsevan Burj Khalifan käsittämättömään 880 metrin korkeuteen, kun ihme on jo normaalin kerrostalonkin nousu harjakorkeuteen. Pasi Lönnin ja Jussi Kaakisen aiemmin ilmestyneet Poliisiasema ja Paloasema saavat seurakseen Rakennustyömaan, jossa selvitetään havainnollisesti mitä kaikkea työmaalla täytyy tehdä ennen kuin asukkaat voivat muuttaa uuteen taloon. Kaakisen tarkka piirrosjälki ilahduttaa: sen avulla niin viisivuotias kuin isompikin lukija saa aika hyvän käsityksen esimerkiksi siitä miten betoninen alapohja rakennetaan. Seuraavaksi ehkä lentokentälle?

Sanna Kangasniemi

Vähän ronskimpi lastenkirja yksisarvisista

Tuomas Marjamäki, kuv. Antti Nikunen: Nollis. Maailman ainoa nollasarvinen. WSOY. 125 s. 5+

Media-alalla pitkään työskennelleen sekä suomalaiseen komiikkaan ja huumoriin tietokirjoissaan paneutuneen Tuomas Marjamäen ensimmäinen lastenkirja hyödyntää pilke silmäkulmassa lastenkirjallisuuden uusinta muotitrendiä eli yksisarvisia.

Antti Nikusen äärimmäisen graafinen, paksuilla ääriviivoilla rajattu pelkistetty nelivärikuvitus on kuitenkin kaukana söpöstä, joten maailman ainoasta nollasarvisesta kertova lastenkirja kiinnostaa taatusti hieman reteämmän tyylin ja kerronnan ystäviä. Seitsemän erillisen sadun kokoelma on selvästi suunniteltu aikuisen ääneen lukemaksi. Ison kirjasinkoon ansiosta kirja sopii myös hiljattain lukutaidon haltuun ottaneelle lapselle itse luettavaksi.

Nollis kertoo Unikko-nimisestä varsasta ja Sahrami-aasista, jotka eivät tyydy Pönttölän maatilan tavanomaiseen elämään. Unikko uskoo aluksi olevansa yksisarvinen, mutta huomaa pian, että nollasarvinen yksisarvinen onkin jotain vielä erityisempää. Sahrami taas väittää olevansa raidaton seepra.

Kaksikon ajatuksenjuoksu ja toiminta on spontaania ja huumoria syntyy usein väärinymmärryksestä. Omintakeisten eläinsatujen takaa tunnistaa faabelien ja hölmöläisistä kertovien satujen pitkän perinteen. Marjamäki viljelee sanaleikkejä ja sanontoja ja onnistuu toisinaan sivistämäänkin lukijaa melkein huomaamatta.

Monissa lastenkirjoissa selkeä juoni hukkuu nykyisin silmittömään kohellukseen. Vaikka Unikon ja Sahramin toiminta onkin äkkikäänteistä, niin se on silti tolkullista ja helposti hahmotettavaa. Hupia syntyy usein siitäkin, että tilan isäntä tuntuu olevan aivan pihalla maatilan eläinten puuhista.

Unikko ja Sahrami ottavat varteen tekemistään virheistä ja oppivat vuorovaikutustaitoja. Eläinten rento ja mutkaton elämänasenne muistuttaa lukijallekin, että yhteistyöllä ja huumorilla pääsee pidemmälle.

Päivi Heikkilä-Halttunen

Iloisen tulevaisuuden kaupunki

Sari Peltoniemi, kuvitus Aiju Salminen: Ihmetyttö (Tammi). 163 s. 5+

Ilmastokriisi on lasten- ja nuortenkirjoissa toistuva aihe, mutta harvoin vaikea aihe tulee käsitellyksi niin riemastuttavasti kuin Sari Peltoniemen Ihmetytössä. Kirjan esittelemässä tulevaisuudessa ihmiset ovat tehneet tarvittavat toimenpiteet ympäristön hyväksi: autoilla ei ajella ympäriinsä, eikä rannalla noin vain lomailla.

Aili asuu perheensä kanssa Tursan jättiläismäisessä kaupungissa, yhdistelmässä Suomen länsirannikon kaupunkeja. Kaikilla muilla perheenjäsenillä – isällä, äidillä, veljellä ja siskoilla, mummollakin – on jokin superkyky, mutta Aililla sellaista ei ole vielä näkynyt. Sitä paitsi superkykyjen käyttö on kielletty, sillä aiemmin niiden väärinkäyttö on aiheuttanut vaaratilanteita.

Tästä huolimatta perhe päätyy toistuvasti kaikenlaisiin jännittäviin tilanteisiin, joissa superkyvyt tulevat tarpeeseen. Ailin kavereina mukana kulkevat myös Hopea-kissa ja Marjut-kärpänen, joiden kanssa on mukava jutella.

Sari Peltoniemi kuljettaa vauhdikasta tarinaa varmoin käsin, ja Aiju Salmisen värikäs, humoristinen kuvitus korostaa välittömän iloista tulevaisuutta.

Arla Kanerva

Ihan parhaita nuijapäitä ja ällöhönkäyksiä oomme kaikki

Dav Pilkey: Kisuliin sarjiskerho. Perspektiivejä (Cat Kid Comic Club: Perspectives). Suom. Jaana Kapari-Jatta. Tammi. 224 s. 5+

Viimeisen vuoden ajan kainalokaverin kanssa parhaat yhteiset luku- ja katseluhetket Kapteeni Kalsari -sarjalla tarjonnut Dav Pilkey riemastuttaa jälleen. Kisuliin sarjiskerhon ensimmäinen osa meni sivu suun, mutta toinen osa Perspektiivejä tempaa heti mukaansa.

Arvioisin, että Kisulii tulee edetessään nousemaan yhteisessä riemastuttamisessa ohi Pilkeyn Koiramies-sarjan, vaan kuitenkin jäämään aavistuksen Kalsarista, jossa lapsen oikeus anarkistiseen itsensä toteuttamiseen osuu täyskymppiin.

Sisarusten välisistä suhteista on kysymys, vaikka sarjiskoulua käyvätkin pikku sammakot, ja heidän isipappansa myös. ”Olet maailman tavallaan hauskin tappelukaveri!”, yksi nuija(jollaisia oomme tarvittaessa kaikki)pää toteaa viimein lähimmäiselleen.

Tasan totta: suuri syntinen se, joka ilon lapsen päivästä tappaa. Ja siunattu hän, joka iloa luo.

Suomentaja Jaana Kapari-Jatta siunautuu aikuisenkin tajunnassa, jo pelkästään luomuksellaan ”ällöhönkäys.”

Antti Majander

Noitapiiri pyörii

Oona Pohjalainen, Adile Sevimli: Kärsimyskukkauuteaddiktio (Otava, touko) 14+

Viime vuosina trendikkääksi asettunut noituus on Kärsimys­kukkauute­addiktiossa osaavissa käsissä. Vaihto­ehtoisessa todellisuudessa noidat ovat vainottu vähemmistö, joka joutuu salaamaan magiansa – riippumatta siitä, onko se laadultaan valkoista vai mustaa.

Pienestä maalaiskylästä kotoisin oleva Juno muuttaa Pilmontin suurkaupunkiin, jossa hän pääsee ensimmäistä kertaa elämässään osaksi noitapiiriä. Alkuun hyvinkin yhtenäiseltä vaikuttanut yhteisö alkaa kuitenkin rakoilla, kun kapinallinen Sadin kiinnostuu yhä enemmän mustasta magiasta, jota noidat itse eivät hyväksy. Valkoinen magia kun kumpuaa luonnosta, mutta musta magia on peräisin tuonpuoleisesta. Jako hyvään ja pahaan ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen.

Oona Pohjalainen ja Adele Sevimli näyttävät taitavasti, miten sorretun vähemmistön sisään muodostuu rajoittavia sääntöjä, kun vähemmistö haluaa näyttää itsestään ulospäin mahdollisimman helposti hyväksyttävän puolen.

Arla Kanerva

Kaikki maailman eläimet

Maia Raitanen: Darwinin vanavedessä – Matkalla maailman ympäri (Aviador) 6+

Maia Raitasen kuvittamassa ja kirjoittamassa tietokirjassa on hauska lähtökohta: tarkoituksena on tutustua eläimiin, joita evoluutioteorian isä Charles Darwin vuosina 1831–1836 tekemällään matkalla kohtasi.

Lähtöhetkellä Plymouthista Englannista Darwin oli vasta 22-vuotias ja aikoi papiksi, mutta matkasikin Beagle-laivan kyydissä luonnontutkijan roolissa Kap Verden, Rio de Janeiron ja Tulimaan kautta muun muassa Tasmaniaan, Mauritiukselle ja Saint Helenan saarelle. Matka maailman ympäri kulkee kirjan sivuilla lupsakasti, kun tiiviit tietopaketit vuorottelevat hyväntuulisen filosofisia mietintöjä tarjoilevien eläinhahmojen kanssa.

Väliin mahtuu myös sitaatteja Darwinilta itseltään. Syyskuussa 1835 hän saapui Galápagossaarille, ja kirjoitti myöhemmin Evoluution muistikirjaansa olleensa ”hyvin kiihdyksissään” sen lajeista ja ”perustavansa kaikki mielipiteensä” näihin löytöihin. Eristyneillä saarilla säilyneet ja kehittyneet eläimet osoittautuivat merkittäviksi elämän evoluution selvittelylle.

Kirja myös innostaa lukijaa kulkemaan Darwinin jalanjäljissä. Loppuun on jätetty tyhjiä sivuja, joille voi piirtää eläinkuvia ja kirjoittaa niistä – tietoa tai tarinoita, kumpi nyt sattuu enemmän kiinnostamaan.

Arla Kanerva

Koulutytöstä kapteeniksi

Rick Riordan: Syvyyksien tytär (Daughter of the Deep). Suom. Ilkka Rekiaro. Otava. 383 s. 12+

Ana Dakkar on pian 15-vuotias Harding-Pencroftin akatemian oppilas. Koulusta valmistuvat maailman parhaat merentutkijat ja merisotilaat. Anan vanhemmat ovat joitain vuosia aiemmin kuolleet onnettomuudessa. Analla on vain isoveljensä Dev ja koulunsa.

Akatemian nuoret on jaettu huoneisiin hiukan samaan tapaan kuin Tylypahkan oppilaat (mistä Ana ja hänen ystävänsä ovat tietoisia). Ana kuuluu viestintään erikoistuneeseen Delfiinin huoneeseen.

Harding-Pencroftin akatemian pahin kilpailija on toinen merikoulu, Land-instituutti. Eräänä päivänä koulujen välinen kamppailu hyppää toiselle tasolle. Ana joutuu johtamaan pienen henkiinjääneiden joukon pakoa merelle. Samalla Harding-Pencroftin akatemian ja Anan suvun salaisuudet paljastuvat, eikä mikään ole enää kuin ennen.

Rick Riordan on tuottelias nuortenkirjailija, joka on kirjoittanut useampia vanhoja mytologioita ja nykyajan maailmaa yhdistäviä kirjasarjoja. Hänen teoksensa ovat olleet etenkin poikien suosiossa, ehkä jo senkin takia, että päähenkilöt ovat usein miespuolisia.

Syvyyksien tyttären päähenkilö on tyttö, ja ihan hyvin sekin tuntuu Riordanilta sujuvan. Kirja on varmakätisesti kirjoitettua toimintapainotteista nuorten tieteisfantasiaa. 2000-luvun nuorten kirjallisuudelle tyypillistä nokkelaa ja hauskaa sanailua löytyy sitäkin sopiva annos.

Kirjassa leikitellään mainiosti myös viktoriaanista teknologiaa hyödyntävän steampunk-lajityypin kanssa. Antiikin tai Skandinavian jumaltarujen sijasta tällä kertaa Riordanin taustamateriaalina ovat nimittäin Jules Vernen 1870-luvulla kirjoittamat merenalaiset Kapteeni Nemo -tieteisseikkailut.

Syvyyksien tyttären teemat ovat pääosin nuorten kirjoille tavanomaisia. Ana joutuu kasvamaan nopeasti vastuuseen paitsi itsestään, myös muista ihmisistä. Anan pitää myös pohtia suhdettaan väkivaltaan, kostoon ja katkeruuteen. Sen sijaan ekologisia teemoja kirjassa ei juurikaan ole, vaikka merellinen aihe suorastaan huutaisi niitä. Syvyyksien tytär esittelee vielä turmeltumattomia merten salaisuuksia.

Rick Riordan on kertonut, että Syvyyksien tyttären on tarkoitus olla yksittäinen teos. Romaani toimii hyvin sellaisena, vaikka mahdollisten jatko-osien juonteita näkyykin.

Vesa Sisättö

Valokuva paljastaa menneisyyden mysteereitä

Tuutikki Tolonen: Agnes ja varjo ikkunassa. WSOY. 168 s. 9+

Kolmas ja viimeinen osa Agnesin tarinaa saa aikaan ihanan ajattoman tunteen: kirjan eri aikatasot toimivat niin saumattomasti yhteen ja ystävykset ratkovat arvoituksia kuin missä tahansa lastenkirjallisuuden klassikossa Viisikoista lähtien. Tuutikki Tolonen onnistuu tuomaan ikiaikaisen mysteerigenren nykyaikaan ja kertomaan samalla historiasta ilman helposti mukaan livahtavaa liikaa opettavaisuutta.

Kirjasarjassa Agnesin vanhemmat ovat eronneet ja Agnes on muuttanut äitinsä kanssa Helsingistä pieneen Harmalan kylään, isomummilta perittyyn Rauhalan kartanoon, jossa tapahtuu yliluonnollisia asioita. Mystinen kartano paljastaa jatkuvasti lisää salaisuuksia menneisyydestään, tällä kertaa Agnesin isomummin kaksosveljestä Hugosta, joka kuoli pitkän sairastelun jälkeen vain 18-vuotiaana.

Mennyttä ja nykyaikaa yhdistää sarjan kolmannessa osassa valokuvauskurssi, ja kirja kertoo kiehtovan tarinan varjolla paljon sekä valokuvaamisesta että tavallisesta elämästä 1930-luvun Suomessa. Samalla Agnes käy läpi vanhempien eron ja isän uuden perheen aiheuttamia tunteita sekä tietysti omia ihmissuhteitaan.

Vaikka viehättävät kirjat on suunnattu alakoululaisille, ne sopivat hyvin monenikäisille, jopa aikuisille, ja toimivat myös itsenäisinä teoksina.

Aino Miikkulainen

Todellinen limaseikkailu

David Walliams, kuvitus Tony Ross: Lima (Slime). Suom. Kaisa Kattelus. 311 s. Tammi. 7+

David Walliamsin uusin suomennos Lima näyttää kivalta sekä ulko- että sisäpuolelta. Tony Rossin kuvitus on myös synkassa Walliamsin tekstin kanssa, joka ei säästelee huudahduksissa eikä kovissa äänissä. Tässä kirjassa ei säästellä myöskään muntti-punttia, knäkää, plöppöä tai huppalöhnöä.

Kaikki saa alkunsa siitä, kun Muhjun saarella ikävien aikuisten kanssa asuva Ned saa vihiä ilkeän isosiskonsa uusimmasta kiusaamisjuonesta ja hieman yhdistelee siskon keräämiä mönjäpurkkeja. Kun erilaiset mönjät alkavat suhahdellen muokkaantua isoksi ja puhekykyiseksi Limaksi, ovat ainekset todelliseen limaseikkailuun kasassa.

Sanna Kangasniemi