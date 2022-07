Faktan ja fiktion suhde ei tälläkään kertaa ole kovin suoraviivainen, BBC:n tuore dokumentti osoittaa.

Vuonna 1890 brittiläisessä sanomalehdessä käytettiin ensimmäisen kerran termiä peaky blinder. Järjestäytyneitä jengejä tarkoittava nimitys on sittemmin tullut hyvin tunnetuksi Steven Knightin luomasta komeasta epookkidraamasta Peaky Blinders (2013–2022).

BBC:n kaksiosainen dokumentti Peaky Blinders – koko tarina (2022) kertoo havainnollisesti Britannian ensimmäisen modernin jengiliikkeen noususta ja tuhosta sekä valottaa sen taustoja. Samalla dokumentti kertoo epookkisarjan suhteesta todellisuuteen.

Kuten aina, faktan ja fiktion suhde ei ole kovin suoraviivainen.

Kesäkuussa Netflixissä kuudennelle ja viimeiselle tuotantokaudelleen laskeutunut Peaky Blinders on saanut innoituksensa käsikirjoittaja Knightin isältään kuulemista tarinoista, rikollisjengin jäsenet olivat Knightin isän setiä. Steven Knight kertoo dokumentissa sarjan inspiraatioista.

Kun fiktiivinen sarja alkaa vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä ajasta, ulottuu jengien todellinen syntyhistoria 1870-luvulle. Jengit sikisivät Englannin teollisuuskaupunkien takakujien köyhästä irlantilaisväestöstä. Dokumentti luo mielenkiintoisen katsauksen aikakauden sosiokulttuuriseen ilmapiiriin ja rasismiin.

Peaky Blinders -sarjan päähenkilöä, jengijohtaja Tommy Shelbyä, näyttelee irlantilainen Cillian Murphy.

Taustatyö on ollut erityisen paneutuvaa. Dokumentti perustuu historioitsija Carl Chinnin kirjoittamaan kirjaan Peaky Blinders, the Real Story of Birmingham’s Most Notorious Gangs (2014). Chinnilläkin on henkilökohtainen suhde aiheeseen: hänen isoisoisänsä oli peaky blinder.

Chinn johdattaa katsojan konkreettisesti ensimmäisen nuorisokultin jalanjäljille Birminghamin laitakaduille. Erityisen kiinnostavaa on päästä katsomaan Birminghamin poliisin 1800-luvun tunnistuskuvakirjaa oikean elämän peaky blinderseista.

Dokumentti murtaa useita fiktiivisen sarjan luomia myyttejä. Yksi niistä on, että peaky blindereiden nimitys tulisi jengiläisten lippalakin lippaan piilotetuista partateristä.

Oikeasti nimitys tulee jengiläisten vinoon silmän päälle vedetystä lakin lipasta (peak), blinder viittaa slanginimitykseen, joka tarkoittaa tyylikästä. Dokumentti kertookin jengiläisten olleen erityisen tarkkoja ulkonäöstään ja pukeutumisestaan.

Katujengit käynnistivät urbaanin liikkeen, joka toi lopulta muutoksia työväenluokan elämään. Toisessa osassa avataan, miten brittiläinen gangsterismi leimahti sodiksi kilpahevosradoilla vuonna 1921.

Historia: Peaky Blinders – koko tarina, Teema klo 21.00 ja Yle Areena. (K12) Peaky Blinders, Netflix. (K16)