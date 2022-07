Black Bird -minisarjan kehitteli Dennis Lehane.

Kirjailija Dennis Lehane on jäänyt elokuvayleisöjen mieliin etenkin romaanin Menneisyyden ote (2001) erinomaisesta filmatisoinnista, jonka Clint Eastwood ohjasi vuonna 2003. Varjoisuudessaan vakuuttava oli myös Gone, Baby, Gone (2007), kirjaan Muisto vain (1998) nojaava Ben Affleckin ohjaustyö.

Tällä kertaa Lehane on muokannut minisarjamuotoon muiden tekstiä. Kuusiosainen Black Bird perustuu James Keenen ja Hillel Levinin teokseen In with the Devil (2010), jossa Keene kertoo kokemuksistaan.

Ylimielinen huumediileri Jimmy Keene (Taron Egerton) tuomitaan kymmenen vuoden vankeuteen. FBI-agentti Lauren McCauley (liian iloisesti näyttelevä Sepideh Moafi) tekee hänelle erikoisen ehdotuksen: tuomio kumotaan, jos Keene onnistuu mielisairaiden vankilassa selvittämään, mihin Larry Hall (Paul Walter Hauser) on haudannut murhaamansa tytöt.

Jos Hall edes on murhaaja. Hän on tunnustanut yhden veriteon, mutta todennut myöhemmin keksineensä koko tarinan. Myös Hallin asianajajat ovat sitä mieltä, että tunnustus syntyi painostuksen alaisena.

Hauser esittää Hallia kaikesta päätellen imitoiden, ja lopputulos on hyvä. On todella vaikea saada selvää, mikä Hall on miehiään, edes kuinka älykäs hän on. Sarja etenee verkkaiseen tahtiin, mutta Hallin sanavalintojen tarkkailu pitää mielenkiinnon yllä.

Kaikki kohtaukset eivät kuitenkaan tunnu tarpeellisilta, ja osassa niistä on selvää paperin makua. Läpi sarjan Egerton patsastelee enemmän kuin eläytyy.

Black Bird, Apple TV+. (K16)

Sepideh Moafi näyttelee turhan kevyin ottein FBI:n agenttia ja Greg Kinnear tasavahvasti paikallispoliisin murhatutkijaa.