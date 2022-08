Olisipa vuorokaudessa enemmän tunteja.

Tuttu toive nousee mieleen, kun performanssitaiteilija, drag-artisti ja teatterivirtuoosi Taylor Mac kertoo työstään. Helsingin juhlaviikoilla nähdään katkelma Macin alun perin 24-tuntisesta näyttämöteoksesta A 24-decade history of popular music. Performanssikonsertti esittelee Yhdysvaltain koko historian – aina vuoden 1776 itsenäisyysjulistuksesta vuoteen 2016 – yhteensä 246 pop-kappaleen kautta.

Esityksen näkökulma on marginalisoitujen ja syrjäytettyjen, queerien, kiusattujen, patriarkaatin ydinmehussa kahlanneiden, sivuhenkilöiden. Mac esiintyy yhdessä New Yorkin huippumuusikoiden kanssa. Hän improvisoi, laulaa ja vaihtaa riemastuttavan yliampuvasta asusta toiseen. Näyttämökieli sekoittaa Antiikin kreikan traditiota, dragia, burleskia, sirkusta…

Ennakkomateriaali jättää esityksen tarkan sisällön harkitun hämäräksi. Trailerissa Mac laulaa ja julistaa häikäisevään meikkiin ja ilmapallokruunuun sonnustautuneena. Välillä kamera näyttää kaupungin portaille kokoontunutta kansaa. Esiintyjäkaartiin kuuluu Macin lisäksi orkesteri tai bändi, kapellimestari Matt Ray – ja ”sinä”, eli yleisö.

Mitä Helsingin noin 2-tuntisessa versiossa tullaan näkemään?

”Rituaalisia uhrimenoja”, Mac toteaa kepeästi.

”Patriarkaatin valta pitää maailmaa edelleen otteessaan. Se ei kuitenkaan palvele meitä enää. Joten show’ssa uhraamme patriarkaatin. Samalla tunnistamme, miten se yhä elää meissä itsessämme.”

Mac etsii aiheensa avaamalla päivän lehden. Yhteiskunnan epäkohdat, trendit ja kriisit ovat loputon luovuuden lähde.

Macin esitykset rakentuvat kuitenkin aina musiikin, suuren show’n, ympärille.

”Pop-musiikki on hyvä väylä tunnistamiseen ja reflektioon, koska se kehystää elämän tärkeitä tilanteita, on läsnä kaikkialla”, hän sanoo. ”Siksi se herättää tunteita ja auttaa pysähtymään asioiden ääreen.”

Helsingissä nähtävää esitystä Mac alkoi valmistella jo vuonna 2010. 24-tuntinen versio esitettiin lopulta vuonna 2016 Brooklynissa, Yhdysvalloissa. Myöhemmin esitys kiersi kuusituntisina paloina ainakin Melbournessa, Berliinissä ja Philadelphiassa. Se voitti seitsemän eri palkintoa ja päätyi lopulta parhaan draaman Pulizer-palkinnon finalistiksi.

Monet Macin poliittisesti kantaaottavat ja tyyliltään musikaalia, dragia sekä commedia dell’artea yhdistelevät performanssit ovat kiertäneet merkittävissä esitystaloissa ympäri maailman. Jättimäisissä, painovoimaa uhmaavissa esiintymisasuissaan Mac käsittelee yhteiskunnan kipukohtia ilkikurisesti ja yllättävistä kulmista.

Esimerkiksi Macin kirjoittamassa näytelmässä Gary: jatko-osa Titus Andronicukselle esitellään keksitty Gary, Shakespearen Titus Andronicus -näytelmän verisen lopun jälkeen murhapaikalle saapuva siivooja. Musta komedia sai osakseen sekä ylistäviä että murskaavia arvioita.

Mac on itse kuvaillut itseään ilveilijäksi tai narriksi. Hänen esityksissään keskeistä tuntuu olevan totunnaisuuksien hämmentäminen ja kategorioiden välttely.

Puhelu Suomesta Yhdysvaltoihin sihisee ja poksuu, mutta aina yhteyden pätkäistyä Mac jatkaa siitä, mihin jäi. Puhe suihkuaa hänestä vaivattomuudella, jossa on suuren näyttämön kimallusta, mutta myös arkisuutta ja jokapäiväisyyden historiaa.

Mac syntyi Yhdysvaltain Californian Laguna Beachilla vuonna 1973. Hän kävi äitinsä perustamaa yksityiskoulua, jonka opetusmetodien hän on kertonut vaikuttavan taiteensa taustalla. Koulussa virheitä ei vältetty, vaan niistä pyrittiin rakentamaan kollaasimaisesti uutta. Myöhemmin Mac muutti New Yorkiin opiskellakseen arvostetussa American Academy of Dramatic Arts -oppilaitoksessa. Valmistuttuaan hän on työskennellyt esiintyvänä taiteilijana.

Puhelun katkojen keskellä Mac mainitsee useasti antiikin Kreikan teatteriperinteen ja filosofi-ikoni Sokrateen. Hänestä teatteri ei ole juuri muuttunut alkuajoistaan. Jo amfiteattereissa oli esimerkiksi äänentoistoa, kun naamioiden ja näyttämön rakenne kaiutti ääntä. Improvisaatio oli esityksissä vähintään yhtä suuressa osassa kuin nykyajan show-perinteessä.

”Teatteri on parhaimmillaan hyvin sokraattista, siis kysymysten esittämistä. Ja sen opettelua, miten voisimme kysyä paremmin”, Mac sanoo.

”Hetkellisyyteen perustuvat taidemuodot pakottavat muuttumaan jatkuvasti, se on terveellistä. Ja hauskaa! Teatteri on aina perustunut yhteyteen yleisön kanssa.”

Esitystensä kestoa Mac ei koskaan tiedä tarkkaan etukäteen. Kerran, kun hän ojensi yleisölle mikrofoniaan, yksi katsojista lauloikin siihen seuraavat kymmenen minuuttia. Mac veti katsojan mukanaan lavalle ja puki tälle oman esiintymistakkinsa.

Eräs tärkeä muisto, jonka Mac uskoo muotoilleen esitystaiteellista uraansa, sijoittuu 1980-luvun San Franciscoon. Hän oli 14-vuotias, ja päätyi seksuaalivähemmistöjen AIDS-hyväntekeväisyyskulkueeseen, jossa pukuloisto, yhteishenki ja vapaus löivät hänet ällikällä.

”Kun ensimmäisen kerran näin avoimesti homoseksuaalin ihmisen, näin heitä heti yli tuhat. Se oli upeaa. Epidemian ja ennakkoluulojen keskellä se yhteisöllisyys huumasi minut. Sairaita työnnettiin mukana pyörätuolissa, laulettiin ja tanssittiin, jaettiin kondomeita. Ehkä yritän saavuttaa samaa tunnelmaa kaikissa omissa esiintymisissäni, edelleen.”

Mac sanoo esiintymällä etsivänsä vastausta kysymykseen hyvästä yhteisöstä. Miten rakentaa vahva ja rakastava yhteisö, kun ilmastokriisi, äärioikeistolaisuuden nousu ja rasismi vetävät meitä erilleen toisistamme?

”Esitykseni ovat sellaisen yhteisön kokeilemista”, hän sanoo.

Siis jonkinlaista utopistista hapuilua, joka ottaa kierroksia kuin suuri läähättävä kone, yhteisen juhlan keitos. Mac on puheissaan suuruudenhullu ja vilpitön yhtä aikaa.

Nyt Helsingissä nähtävä esitys rakennettiin alun perin 24-tuntiseksi, koska se tuntui oikealta. Mac kertoo aiheen, Yhdysvaltojen vähemmistöhistorian, olevan niin valtava, että myös tekijät halusivat viedä itsensä äärirajoille ja tehdä kaiken ylitsevuotavasti. Pituudessa teoksen rituaalinomaisuus nousee esiin, ja esityksestä tulee puhdistautumisen ele.

”Jos teet 24-tuntista esitystä, muista juoda paljon vettä”, hän neuvoo. ”Ja harjoitella osissa, pikkuhiljaa pidentäen. Niin kuin maratonille harjoitellaan.”

Taylor Mac Berliinissä lokakuussa 2019.

Vielä on kysyttävä judysta. Siis pronominista, jonka Mac on itselleen kehittänyt, ja jonka hän esittelee kotisivuillaan. Kuten muutkin pronominit, judy kirjoitetaan lauseessa pienellä. Innoituksensa se on saanut Ihmemaa Oz -elokuvan tähdeltä, Judy Garlandilta.

Kotisivuillaan Mac kertoo, ettei judy-pronomini ole vitsi – mikä ei tarkoita, etteikö sille saisi nauraa. Hän kertoo sukupuolensa olevan performanssi, joka muuttuu jatkuvasti. Meillä kaikilla on samat sukuelimet, vähän eri muotoiset vain, hän sanoo.

”En todellakaan moiti ihmisiä siitä, jos he eivät muista käyttää sitä [judy-pronominia]”, Mac sanoo.

”Mutta minulle se tuo valtavasti iloa, jolla suunnistan tässä kaoottisessa maailmassa. Alan leijua onnesta, kun joku käyttää sitä. Kai kysymys on lopulta vain rakkaudesta, rakkauden jahtaamisesta.”

Helsingin juhlaviikot 12.8.-4.9.2022.

Taylor Mac: A 24-decade history of popular music, Huvila-teltta, 12.8. ja 13.8. kello 19. Liput 37 e.

