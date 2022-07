Vasta ensi kesänä nähdään, mihin suuntaan uudet taiteelliset johtajat perinteikästä festivaalia jatkossa vievät, sillä tämä kesä perustuu koronaviruspandemian vuoksi peruttuun vuoden 2020 festivaalin ohjelmaan.

Kuhmon kamarimusiikin taiteellinen johtaja Vladimir Mendelssohn kuoli pian viime kesän festivaalin jälkeen, mutta hänen henkensä tuntuu ja näkyy edelleen myös tämän vuoden festivaalin ohjelmassa. Se kun perustuu siihen festivaaliohjelmaan, jonka Mendelssohn suunnitteli kesäksi 2020 – jolloin festivaalia ei voitu lopulta järjestää lainkaan koronaviruspandemian vuoksi.

Thomas Florio ja Minna Pensola.

Tämän kesän teema ”Illuusion taide” jäi siis Mendelssohnin taiteelliseksi testamentiksi Kuhmon kamarimusiikissa. Totta kai Mendelssohnin työn jatkajat Minna Pensola ja Antti Tikkanen sekä festivaalin toimisto ovat täksi kesäksi joutuneet soveltamaan ohjelmarunkoa vallitseviin olosuhteisiin – esimerkiksi niin, että noin puolitoista viikkoa sitten koko festivaali alkoi Mendelssohnin muistokonsertilla.

Mendelssohnin kädenjälki näkyy vahvasti teemoitetuissa konserteissa ja laajemminkin eri konserttipäivien teoskokonaisuuksissa. Näin oli esimerkiksi maanantai-illan fantasia-konsertissa, jossa kuultiin eri säveltäjien kirjoittamia fantasioita – siis sävellyksiä joissa korostuu inspiraatio ja ajatuksenlento eikä niinkään tiukka muotoajattelu. Tämän musiikillisen merkityksen lisäksi fantasialla on totta kai yleiskielinen merkityksensä, ja juuri tällaisten merkitysliukumien avulla Mendelssohn suunnittelikin usein konsertteja.

Sama piirre oli ilmeinen myös aiemmin maanantaina Tuupalan koulussa järjestetyssä Paganini-konsertissa, jossa kuultiin myöhempien säveltäjien laatimia versioita Niccolò Paganinin teoksista, lähinnä kapriiseista. Vanhaa Kuhmon henkeä oli Minna Pensolan ja Antti Tikkasen humoristisessa ja älykkäässä esityksessä, jossa kaikki Paganinin 24 kapriisia tiivistettiin 11 minuutin kokonaisuudeksi.

Thomas Florio rikkoi viulun osana sunnuntai-illan Mad King -esitystä.

Vahva kokonaisuus oli myös sunnuntai-illan ahdistukseen ja psykologiseen paineeseen keskittynyt konsertti, jonka huipensi baritoni Thomas Florion ja soitinyhtyeen huiman intensiivinen tulkinta Peter Maxwell Daviesin laulusarjasta Eight Songs for a Mad King. Siinä Florio kuvitti äänellään ja koko olemuksellaan mielenterveyden kanssa kamppailevan päähenkilön ahdistuneisuutta.

Mendelssohnmaisessa ohjelmasuunnittelussa on puolensa. Sana-assosiaatiot synnyttävät yllättäviäkin rinnastuksia teosten välille, ja usein vahvimman vaikutelman jättävät juuri yllätykset: maanantaina esimerkiksi Päivi Severeiden harpulla esittämä sovitus Philip Glassin Einstein on the Beach -oopperan Knee Play 4:stä.

Tällaisessa ohjelma-ajattelussa on joskus vaarana se, että teosten rinnastukset saattavat jäädä hieman pintapuolisiksi, mutta sekin on osa kokonaisuutta: jo seuraavassa konsertissa saatetaan mennä syvissä vesissä. Kaikelle on tilaa, kepeydelle ja syvällisyydelle, ja suunnilleen kaikkea kamarimusiikkiin liittyvää Kuhmossa onkin vuosien varrella, 52 festivaalikesän kuluessa kuultu. Jännittävää on ensi vuonna nähdä, mihin suuntaan taiteelliset johtajat Pensola ja Tikkanen festivaalin ohjelmasuunnittelua ohjaavat.

Kaikki tänä vuonna kuulemani konserttiesitykset ovat olleet taattua Kuhmo-laatua, siis hyviä. Kokeneet Kuhmon-kävijät takaavat musisoinnille vankan ja luotettavan peruslaadun, ja samalla uusia muusikkopolvia ajetaan hiljalleen sisään esimerkiksi Kuhmon kvartettiakatemian kautta. Siellä opiskeleva Abel-kvartetti esitti Kuhmo-konkari Janne Thomsenin kanssa maanantai-illan fantasiakarkeloissa François Bornen Carmen-fantasian huilulle ja jousikvartetille saaden suurta suosiota Kuhmo-talon yleisöltä.

Saman konsertin alkuun kuultiin Kuhmon kaupungin tilausteos Outi Tarkiaiselta: parin minuutin mittainen Woodland Fanfares, jossa jännitteinen tunnelma säilyi säveltihentymien purkautuessakin. Kun vielä teoksen loppu tuntui jättävän avonaisen, odottavan vaikutelman, voisi hyvin kuvitella Woodland Fanfaresin toimivan alkuituna jollekin laajemmallekin sävellykselle.

