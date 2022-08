Flow Festival sunnuntaina 14. elokuuta.

Pöytä oli katettu uudelle huippuelämykselle Suvilahden sunnuntai-illassa, kun uransa laella levyttävänä yhtyeenä ja mestariluokan esiintyjänä edelleen paistatteleva Nick Cave and the Bad Seeds teki odotetun paluun Helsinkiin.

Yhtye esiintyi edellisen kerran Flow’ssa 2013 parhaalla mahdollisella hetkellä. Pohjalla oli Bad Seedsin uuden tulemisen avannut ja viime vuosikymmenen loistavan albumitrilogian ensimmäinen levytys Push the Sky Away.

Konsertti muistutti tuolloin yllätyksenä tulleessa hyökkäävyydessään suorastaan mykistävää maanjäristystä, jota on sittemmin voinut kerrata yhtenä väkevimmistä konserttielämyksistä – eikä yksin Flow’n mittapuulla.

Nick Cave oli yhtyeineen edelleen loistavassa iskussa vuoden 2018 kiertueella, joka ulottui Pori Jazziin. Sen sijaan tämän vuoden kesäkuussa Barcelonan Primavera Sound -festivaalilla Cave vaikutti hivenen poissaolevalta, jopa lievästi väsyneeltä.

Nick Caven esiintyminen vei mennessään.

Keväällä saapunut uutinen Caven toisen pojan menehtymisestä hätkäytti. Toisin kuin Barcelonassa, jossa Cave omisti I Need You -kappaleen festivaalilla mukana olleelle kahdelle muulle pojalleen, teatraalisen rockepiikan mestari heittäytyi johtamaan sunnuntain paatoksellista messuaan erinomaisessa iskussa, vetreänä ja kiitettävää intoa hehkuen.

Parituntisen Flow-päätännän pirteän tasapainoinen väkevyys selätti lopulta sen hieman ikävän odotuksen, että konsertti oli lähtöasetelmaltaan väistämättä eräänlainen kertaus aiemmasta.

Kun Cave asteli koko viikonlopun jatkuneessa loistavassa kesäsäässä lavalle hieman ennen yhdeksää, virnisti yleisölle ja potkaisi vimmaisesti ilmaa käynnistäen Get Ready for Love -kappaleen pahaenteiseen gospel-henkiseen pauhuun, asetelma oli valmis Flow-klassikon uusintaan.

Moni valitteli konsertin alkupuolen miksausongelmaa, mutta etukarsinassa show’n voima vei alusta lähtien upeasti mennessään.

Konsertin alkupuolella kuultiin hieman yllättäen mutta kiertueelle uskollisesti kolme poimintaa vuoden 2004 Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus -tuplalevyltä. Tämä saattoi selittyä sillä, että Bad Seedsin viimeisin albumi, vuoden 2019 Ghosteen, poikkeaa hakkaavista rummuista riisutun ambient-henkisenä yhtyeen perinteisestä rocksoinnista.

Yhtyeen avokätisesti jakelemat klassikot The Mercy Seatista Jubilee Streetiin soivat palkitsevina oppitunteina, vaikka niiden vimmaisen kolho pelottavuus ei aivan noussut parhaiden Cave-kokemusten tasolle.

Puvunsaumat kestivät Nick Caven riuhtovan esiintymistyylin.

Kauas ei silti jääty.

Esimerkiksi From Her to Eternity ei kuulostanut yhtä paheelliselta kuin parhaissa muistoissa, eikä kappaleen aikana hyrräksi muuttunutta Gandalfia muistuttanut ja viulua rämpyttänyt Warren Ellis pyörinyt hänkään energisimmillään.

64-vuotiaalla Cavella oli selvästi hauskaa. Ennen fantastisesti keinahdellutta Red Right Handia hän nosti fanin eturivistä lavalle tanssiin ja sovitteli kesken kappaleen yleisöstä poimimiaan aurinkolaseja leveästi virnuillen.

Kuuden soittajan ja kolmen taustalaulajan yhtyeen toistoon ja valtavaan dynamiikkaan perustuva vuoropuhelumainen kerronta hyökyi äärimmilleen Tupelon aikana. Cave lietsoi paatosta toistelemalla kappaleesta toiseen loitsumaisia huutojaan: ”cry cry cry!"

Ellisin syntetisoijalla säestämä Bright Horses ja harras Waiting for You rakensivat mesoamiseen upeita suvantoja.

Cavelle oli tuotu tuttuun tapaan lavan eteen eräänlainen kapea kävelyura, jota pitkin konkari sahasi edes takaisin, hyppi vimmaisesti yleisön käsien päällä ja johti yhteislaulua kuin vauhkoontunut tirehtööri. Sylki lensi pitkin lavaa, ja Cave karjui armottomia mutta lempeitä kuitteja huudelleille. Puvun saumat ilmeisesti kestivät riuhtomisen.

Fred Again on konemusiikin ilmiöitä.

Sunnuntain hauskimman konsertin tarjosi ennen Cavea suuressa teltassa esiintynyt lontoolaistuottaja Fred Gibson eli Fred Again. Konemusiikin ilmiöksi kahdella teemalevyllään noussut Gibson on lyönyt läpi sämpläämällä musiikkiinsa tallentamiaan ja keräilemiään ääniä leikkaa-liimaa-estetiikan tavoin.

Tulos toimi elävänä konemusiikkikeikaksi inhimillisen valloittavasti: dj:n kanssa esiintynyt Gibson saattoi keskittyä laulamaan, hauskuuttamaan yleisöä sekä soittamaan sähköpianoa ja elektronisia rytmejä. Muusikon hyväntuulisuus ja notkean terävä syke lietsoivat jättiteltallisen sunnuntain parhaisiin bileisiin. Samalla konsertti oli kuin upea jatko-osa Jamie Xx:n lauantain pikkutuntien samantyyliselle valloittavuudelle.

Nick Cavea ennen esiintynyt lontoolainen Michael Kiwanuka oli takuuvarma mutta taituruudestaan huolimatta hivenen tylsä buukkaus päälavalle.

Michael Kiwanuka kuului päälavan esiintyjiin.

Kiwanukan piilottaminen pienemmälle pallolavalle olisi sekin ollut suosioon nähden mahdotonta.

Porin jazzeilla pariinkin otteeseen esiintynyt Kiwanuka tulkitsi taustalaulajilla vahvistetun yhtyeensä kanssa kevyesti modernisoitua, vahvan elokuvallista kaihoa, joka nojasi soulin ja lauluntekijämusiikin perintöön. Musiikin kompakti rapeus toi vahvasti mieleen Kiwanukan levytuottajan Danger Mousen tavaramerkkisoinnin.

Konsertin vaikuttavimmaksi hetkeksi kasvoi tuoreimman levyn Hard to Say Goodbye, joka rakentui synteesiksi triphoppaavaa bassovoittoista kuljetusta ja Kiwanukan 12-kielisellä kitaralla tulkitsemaa laajasointisen vaikuttavaa toiveikkuutta.

Parin vuoden tauon jälkeen toteutunut Flow kärsi selvästi ajankohtaisten ja tapahtuman yhteydessä tuoreilta kuulostavien huippunimien puutteesta.

Selvästi havaittava ilmiö olikin se, miten moni vakikävijä jätti tänä vuonna saapumatta tai luopui lipustaan odotettua heikomman ohjelmiston vuoksi.

Tästä huolimatta Flow ylsi kävijäennätykseen. Kolmen päivän aikana huippusään hellimässä tapahtumassa vieraili järjestäjän mukaan 90 000 kuulijaa.