Katariina Vuorelta on ilmestynyt 15 kirjaa. Hän on työskennellyt muun muassa fysioterapeuttina Lähi-idässä, kuntosalivastaavana Singaporen USA:n ilmavoimien tukikohdassa sekä oppaana valaiden tarkkailualuksella. Koulutukseltaan Vuori on arkeologi, fysioterapeutti ja sanataideohjaaja.