Värikkäiden rekonstruktioiden taustalla on uutta teknologiaa ja vuosikymmenien verran arkeologista työtä.

The Metissä nähtävät patsaat yllättävät kirkkailla väreillään. Kuvassa rekonstruktio Frasikleia-hautaveistoksesta, jonka esikuva on veistetty arkaaisella kaudella noin vuonna 550–540 eaa.

Olemme tottuneet katsomaan antiikin ajan patsaita marmorinvalkeina, mutta omana aikanaan ne ovat olleet jotain aivan muuta. Nyt The Metropolitan Museum of Art (The Met) esittelee laajan kokoelman värikkäästi maalattuja rekonstruktioita antiikin Kreikan patsaista.

Maailman suurimpiin ja kokoelmiltaan monipuolisimpiin kuuluva museo avasi Chroma: Ancient Sculpture in Color -nimisen näyttelyn heinäkuun alussa.

Rekonstruktio Riacen pronssipatsaista, jotka ovat peräisin vuosilta 460 eaa–430 eaa.

Arkeologisen tutkimuksen mukaan antiikin marmoriveistokset eivät olleet puhtaan valkoisia, jollaisina ne ovat jälkipolville säilyneet. Sen sijaan niiden pinta oli maalattu kirkkaan polykromaattiseksi, mikä tarkoittaa monivärisyyttä.

Rekonstruktio marmorisesta jousiampujasta pukeutuneena Kreikan itä- ja pohjoispuolella asuneiden kansojen ratsumiehen asuun. Veistos on peräisin 300–200-luvulta eaa.

Valkoisen marmorin myytti johtaa juurensa renessanssiin, jolloin löydettiin useita värinsä menettäneitä antiikin veistoksia. Eurooppalaiset kuvanveistäjät alkoivat ihannoida ja jäljitellä veistosten tyyliä, ja jättivät teoksensa maalaamatta.

The Metin näyttely esittelee patsaita, joiden alkuperäiset värit on pyritty tavoittamaan tieteellisin metodein mahdollisimman tarkasti. Museon omien sivujen mukaan näyttelyn tarkoituksena on tutkia, mitä eri värit ovat merkinneet antiikissa ja myöhempinä vuosisatoina.

The Metin näyttelyssä patsaiden alkuperäiset värit on pyritty tavoittamaan tieteellisin metodein mahdollisimman tarkasti.

Projektin taustalla on antiikin veistosten polykromaattisuutta yli neljäkymmentä vuotta tutkinut saksalainen arkeologipariskunta Vinzenz Brinkmann ja Ulrike Koch-Brinkmann. Heidän maalattuja veistoksiaan on nähty eri museoissa vuodesta 2003 lähtien.

Rekonstruktio marmorisesta, sfinksiä kuvaavasta päätykoristeesta.

Rekonstruktioita varten alkuperäisiä veistoksia tarkastellaan käyttäen infrapuna- ja ultraviolettivaloja sekä 3D-kuvantamista. Lisäksi työssä käytetään paljasta silmää: Vinzenz Brinkmannin mukaan jäänteitä alkuperäisistä väreistä on usein yllättävän helposti nähtävissä veistoksissa.

Valkoisen marmorin traditio perustuu siis osin tietoiselle sokeudelle.

Rekonstruktio niin kutsutusta Chios-patsaasta, joka on tehty noin 510 eaa.

Rekonstruktiot näyttävät räikeiltä valkoiseen marmoriin tottuneille, ja niiden värit ovat saaneet taidehistorioitsijoilta moitteita. Historialehti Smithsonianin vuonna 2008 haastatteleman Vinzenz Brinkmannin mukaan se johtuu klassismin pitkästä vaikutuksesta.

Värit vaativat uudenlaista katselutapaa.

”Silmä täytyy muuttaa objektiiviseksi työkaluksi, jotta pääsee valkoisuuden ihanteen yli”, Brinkmann sanoi The New Yorker -lehdelle vuonna 2019.

Brinkmann ei kannata alkuperäisten patsaiden maalaamista. Hän kuitenkin uskoo, että tarkasti toteutetut rekonstruktiot lisäävät tietoisuutta patsaiden alkuperäisistä väreistä.