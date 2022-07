Uusi versio Viisastelevasta sydämestä on Jane Austen -elokuvien pohjanoteeraus

Elokuva matkii teennäisesti Fleabagia ja Bridgertonia.

Draama

Viisasteleva sydän ★★

Persuasion, USA 2022

Netflix

”Emman ja Ylpeyden ja ennakkoluulon kirjoittajalta”, mainostaa Netflix uutta elokuvatuotantoaan.

Kirjoittaja on siis Jane Austen, yksi maailmankirjallisuuden kirkkaimmista tähdistä. Austenin (1775–1817) tuotantoa on kuvattu ahkerasti, ja nyt vuorossa on Viisasteleva sydän, Austenin viimeiseksi jäänyt romaani, joka ilmestyi postuumisti vuonna 1818.

Tunnetuimpia Austen-versioita ovat tosiaan elokuvat Ylpeys ja ennakkoluulo vuodelta 2005, kuten tietenkin myös 1990-luvun tv-sarja, sekä tuorein Emma, jossa pääroolia näyttelee Anya Taylor-Joy.

Viisastelevaa sydäntäkin on kuvattu useampia kertoja jo ennen tätä. Edellinen tv-elokuva on vuodelta 2007.

Austen oli niin taitava juonenkuljettaja, ihmismielen tuntija ja lisäksi satiirikko, että hänen teoksiaan on melkein mahdoton täysin pilata, mutta Netflix onnistuu siinä. Sitä voi jo itsessään pitää saavutuksena.

Austenin asteikolla hieman vakavahenkisempi tarina kertoo varakkaasta Elliotin perheestä, ja päähenkilö on Anne-tytär, joka on edelleen naimaton. Anne (Dakota Johnson) haikailee ensimmäisen ja ainoan rakkautensa, merikapteeni Frederick Wentworthin (Cosmo Jarvis), perään. Fiksu mutta varaton Frederick ei kelvannut Elliotin arvovaltaiselle perheelle, ja Anne joutui alistumaan tähän päätökseen. Kun Frederick astuu uudelleen kuvaan, Annen tunteet ovat ristiriitaisia.

Elokuvasta ei välity näitä tunteita. Se pysähtelee, tuijottelee ja koreilee kuvilla. Johnson ja Jarvis näyttelevät päärooleissa kuin vahanuket, ja näitä valintoja voi muutenkin ihmetellä.

Rasittavinta ovat kuitenkin pinnalliset viittaukset nykyhitteihin. Johnson puhuu ja ilmeilee kameralle kuin Phoebe Waller-Bridgen Fleabag. Bridgertonista puolestaan on napattu idea roolittaa myös tummaihoisia näyttelijöitä historiakulisseihin. Ideahan on muuten mitä kannatettavin, mutta tässä sekin kielii vain matkimisesta.

Mainittakoon, että edellisessä versiossa Annen roolin näytteli Sally Hawkins. Ja tuli mieleen, että Phoebe Waller-Bridge olisi hauska nähdä joskus Austen-tuotannossa.