Helsingin Aleksanterin teatteri täyttyi kesäleiristä, jossa harjoitellaan näyteltyä väkivaltaa. Elokuvissa ja teatterissa nähtävissä taisteluissa tärkeintä on turvallisuus, Summer Clash 2022 -leirillä korostetaan.

Eleonora El-Azem (vas.) harjoittelee taistelua pienellä miekalla ja kilvellä Marianne Gjevert Petersenin kanssa. Keskellä seisoo tunnin vetävä australialainen Nigel Poulton, joka toimi Russell Crowen stunttina heinäkuussa Suomen-ensi-iltansa saaneessa supersankarielokuvassa Thor - Love and Thunder.

Näin hienostunutta on väkivalta.

Valoisassa salissa soi Mozartin yhdestoista pianosonaatti, ja verryttelyasuiset osallistujat hakkaavat toisiaan leveäteräisillä miekoilla. Tai oikeastaan esittävät hakkaavansa. Metallinen kalske sekoittuu Aleksanterin teatterin harjoitussalissa keveään pianomelodiaan.

Miekkailevia pareja seuraa innostuneen oloinen opettaja.

”Olen vähän tekniikkafriikki”, norjalais-islantilainen Ine Camilla Bjørnsten sanoo. Hän kertoo katsovansa, tekevätkö kurssilaiset liikesarjat puhtaasti.

Miekkailukoreografiaa on treenattu osallistujien kanssa kiivaalla aikataululla muutamia päiviä. Nyt Bjørnsten haluaa saada Mozartilla liikeratoihin keveyttä ja ilmavuutta. Se on vaikeaa, sillä niin sanottu pitkämiekka painaa arviolta kaksi kiloa.

Bjørnsten on yksi Helsingin Aleksanterin teatterilla järjestettävän Summer Clash 2022 -kesäleirin vierailevista opettajista. Teatteriin on kerääntynyt kahden viikon ajaksi noin viisikymmentä osallistujaa, jotka treenaavat työpajoissa näyttämötaistelun eri muotoja.

Näyttämötaistelulla tarkoitetaan näyteltyä väkivaltaa. Taistelu- ja tappelukohtauksia, jotka vaikuttavat yleisöstä hurjilta, mutta ovat silmänlumetta, vaikka kohtauksissa käytettäisiinkin aitoja aseita. Taitoa tarvitaan niin teatterilaivoilla kuin elokuvien kuvauksissa.

Varsinkin elokuvissa taistelukohtaukset ovat monimutkaistuneet ja kehittyneet, kun Hollywood on alkanut ottaa mallia muun muassa korealaisesta ja indonesialaisesta toimintaelokuvakerronnasta. Karkean mäiskimisen sijaan amerikkalaisissa valtavirtaelokuvissakin näkyy nykyään monenlaisia taistelulajeja. Siksi myös tavallisilta näyttelijöiltä vaaditaan aikaisempaa korkeampaa taitotasoa.

Marko Keskitalo harjoittelee Peking-oopperasta inspiroitunutta taistelua. Keskitalo tuikkaa keihäänsä kuolettavasti Ville Seivon vatsaan. Erityisesti tappokohtausten esittäminen naurattaa monia osallistujia.

Aleksanterin teatterin kesäleirin useat osallistujat ovat teatteri- tai sirkusalan ammattilaisia, ja heitä on saapunut Pohjoismaiden lisäksi muun muassa Ranskasta. Tapahtuman takana on jo 15 vuotta toiminut näyttämötaisteluun keskittyvä yhdistys Dramatic Combat Finland.

Keskiviikkoaamu on käynnistetty yhteisellä alkulämmittelyllä teatterin lavalla. Sen jälkeen osallistujat ovat jakaantuneet viiteen eri ryhmään taitotasonsa perusteella. Yhdessä harjoitussalissa treenataan Peking-oopperasta vaikutteita ottanutta taistelukoreografiaa, toisessa veitsitappelua. Harjoituksia tehdään pareittain. Yhteen päivään sisältyy neljä oppituntia.

Kahden viikon päätteeksi leiriläiset voivat osallistua näyttökokeisiin, joissa he esittävät leirin aikana treenattuja koreografioita. Lauantai-iltana taitoja esitellään myös ilmaisessa yleisönäytöksessä.

Pitkistä päivistä huolimatta osallistujilla vaikuttaa olevan hauskaa. Varsinkin tappokohtausten harjoittelu herättää eri saleissa hilpeyttä: osallistujat rojahtelevat, horjahtelevat, ilmeilevät ja heiluttelevat suurieleisesti käsiään. Kurssilaiset yllyttävät toisiaan mitä äänekkäimpiin kuolonkorinoihin.

Ida Teeri ja Elias Goller harjoittelevat taistelua rapiireilla.

Ruotsalainen opettaja Anders Jacobson kumartaa. Sitten hän heiluttaa tervehdyksenomaisesti pitkäteräistä ja kapeäkärkistä rapiiria kuin olisi yksi kolmesta muskettisoturista. Liikkeet ovat korostetun yleviä.

Jacobson opettaa rapiirilla miekkailua ryhmälleen lähes 30 vuoden taistelulajikokemuksella. Jacobsonin mielestä miekkailu on näyttämötaistelun perusta.

”Jos osaat käyttää miekkaa, osaat käyttää myös pesäpallomailaa tai vaikka isoa kalaa.”

Näyttävistä aseista huolimatta ensisijaista on turvallisuus. Kaiken harjoittelun tarkoituksena on minimoida riskit.

Taistelu- ja tappelukohtauksissa näyttelijöiden on tiedettävä tarkalleen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Vaikka tappelukohtaus näyttäisi spontaanilta, liikesarjat opetellaan tarkkaan.

Näyttelijöiden on kommunikoitava toisilleen jatkuvasti ja seurattava, että vastanäyttelijä pysyy hereillä. Näyttelijä voi esimerkiksi viestittää vastanäyttelijälleen silmillään, mihin tähtää seuraavaksi miekalla. Paikan voi osoittaa myös koskettamalla omaa ruumistaan.

”Näyttelijä voi aina improvisoida rooliaan, mutta ei koskaan koreografiaa”, Jacobson sanoo.

Jos näyttelijä unohtaa koreografian, voi sen sanoa teatterin lavalla jopa ääneen, kunhan pysyy roolissa.

”Elokuvissa voimme käyttää stuntteja. Jos stuntti loukkaantuu, hankimme toisen. Mutta jos näyttelijä esittää teatterissa Hamletia, hän vetää saman esityksen joka ilta ja lauantaisin kahdesti. Näyttelijä ei voi satuttaa itseään, koska silloin esitys pitäisi perua.”

Onnettomuuksia sattuu Jacobsonin mukaan harvoin ja lähes poikkeuksetta kohtausten ulkopuolella. Kahden viikon leirillä haavereita ei ole sattunut.

Summer Clash 2022 -leiri kerää osallistujia eri maista. Eleonora El-Azem on saapunut leirille Tanskasta.

Alkuvaiheessa opiskelijat keskittyvät tekniikkaan. Kun taitotaso kasvaa ja koreografia jää lihasmuistiin, huomiota voi siirtää yhä enemmän näyttelemiseen.

Fiktiossa väkivalta on aina perusteltava. Näytelmään on rakennettava konflikti, joka johtaa vääjäämättömästi kohti väkivaltaa. Sen on oltava näytelmän sisäisessä maailmassa uskottavaa.

Sitä harjoitellaan myös Ine Camilla Bjørnstenin tunneilla. Vaikka kaikilla pareilla on sama miekkailukoreografia, parit ovat saaneet kirjoittaa sille juonen itse.

Ida Teerin ja Hanna Kalon keskiajalle sijoittuva tarina käsittelee sisarusten välistä kateutta. Hanna Kalo esittää kuningattareksi kruunattua naista, Ida Teeri hänen kateellista pikkusiskoaan.

Bjørnstenin mielestä Mozartin Turkkilaista rondoa on kuunneltu jo tarpeeksi. Seuraavaksi luvassa on jotain ”satanistista” ja ”eläimellistä”, opettaja lupaa.

Kaiuttimista alkaa kuulua alkuvoimaista mouruntaa.

Tai tarkemmin sanottuna norjalaista neofeminististä black metallia, Bjørnsten esittelee. Opettaja toivoo, että Witch Club Satanin musiikin intensiteetti siirtyisi myös opiskelijoiden roolityöhön, joka hänen mielestään näyttää turhan varovaiselta ja kohteliaalta.

Oula Kitti on Dramatic Combat Finland -yhdistyksen perustaja ja Summer Clash 2022 -leirin rehtori. Hän opettaa tällä tunnilla taistelusauvojen käyttöä.

Bjørnstenin mukaan näyttelijöiden on käytettävä samanaikaisesti kahdenlaisia aivoja. On näyttelijän aivot, joilla esitetään äärimmäistä vihaa, kostonhalua tai kauhua.

Sitten on näyttämötaistelijan aivot, jotka skannaavat jatkuvasti vastanäyttelijää, eivätkä lähde kohtauksessa esitettäviin tunteisiin mukaan.

Ida Teerin esittämä pikkusisko tuijottaa tuimasti. Hän on haastanut kruunatun isosiskonsa kaksintaisteluun, sillä haluaa kruunun itselleen.

Hanna Kalon esittämä isosisko vastustelee, mutta vastustelusta ei ole nyt apua.

Siskokset alkavat miekkailla. Jalkaparit väistelevät toisiaan.

Lopulta isosisko viiltää pikkusiskonsa kaulan auki. Kuoleva sisko rojahtaa valtiaan päälle, ja molemmat siskokset kaatuvat maahan.

Isosisko pitelee sylissään kuolevaa siskoaan.

Hetken aikaa mikään ei liiku.

Salin reunustalla harjoitusta seuraava Bjørnsten näyttää tyytyväiseltä. Black metal taitaa toimia.

Sitten sisaruskasasta nousee reipas käsi. Kuollut pikkusisko paiskaa yläfemman isosiskonsa kanssa. Harjoitus on päättynyt.