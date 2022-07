Iranissa on pidätetty kaikkiaan kolme elokuvaohjaajaa muutaman päivän sisällä.

Iranin arvostetuimpiin elokuvaohjaajiin kuuluva Jafar Panahi on pidätetty, ja Iranin oikeuslaitoksen mukaan hänet on tuomittu kuudeksi vuodeksi vankilaan.

BBC uutisoi, että Jafar Panahi, 62, pidätettiin maanantaina, kun hän meni kysymään viranomaisilta elokuvaohjaaja Mohammad Rasoulofista, joka vangittiin vain päiviä aikaisemmin.

Rasoulof ja toinen elokuvaohjaaja Mostafa Al-e Ahmad pidätettiin sosiaalisen median julkaisuista. He nostivat esiin Abadanissa toukokuussa sattuneen onnettomuuden, jossa yli 40 ihmistä kuoli kerrostalon romahdettua.

Panahin vaimo Tahereh Saeedi vertaa miehensä pidätystä kidnappaukseen:

”Jafarilla täytyy olla jotain oikeuksia kansalaisena. On olemassa asianmukainen tuomiomenettely. Ihmisen vangitsemiseksi täytyy ensin esittää syyte. Mutta vankilan ulkopuolella protestoineen henkilön pidättäminen herättää paljon kysymyksiä. Kyse on kidnappauksesta”, hän sanoo BBC Persialle.

Iranilainen oikeusistuin tuomitsi Jafar Panahin kuudeksi vuodeksi vankilaan myös vuonna 2010. Lisäksi häneltä kiellettiin elokuvanteko, käsikirjoittaminen, ulkomaanmatkat ja toimittajatapaamiset 20 vuoden ajaksi.

Panahi kannatti opposition protesteja, minkä vuoksi hänet tuomittiin ”kansallisen turvallisuuden vastaisista toimista” ja ”hallituksen vastaisesta propagandasta”.

Ohjaajan vankeus muutettiin kansainvälisestä painostuksesta kotiarestiksi. Lisäksi hän on tehnyt kiellon aikana useita palkittuja elokuvia, joista Taxi Teheran palkittiin kultaisella karhulla Berliinin elokuvajuhlilla vuonna 2015.

Abbas Kiarostamin ohella maan tunnetuin elokuvaohjaaja on palkittu lisäksi useaan otteeseen Cannesissa. Panahin tuomiota dokumentaarisesti käsittelevä This Is Not a Film salakuljetettiin Iranista Cannesin elokuvajuhlille kakkuun leivotussa muistitikussa vuonna 2011.

Jafar Panahi vieraili Sodankylän elokuvajuhlilla vuonna 2006.