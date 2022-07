Yhdysvaltoihin määrättiin laaja aborttioikeus vuonna 1973. Kaiken takana oli yksi oikeustapaus ja erityisesti yksi ihminen, Norma McCorvey. Tuore kirja avaa perusteellisesti, kuka oli ristiriitainen nainen Yhdysvallat jakaneen tapauksen takana.

Tammikuussa 1970 Norma McCorvey meni Dallasissa tapaamaan Henry McCluskeya, juristia, joka oli hoitanut McCorveyn toisen lapsen adoption.

McCorvey oli vihainen. Hän halusi abortin eikä adoptioprosessia, mutta lääkäri sanoi, että abortti oli mahdoton. Se oli kielletty osavaltion laissa.

McCluskey ymmärsi vihan. Hän oli homo, ja homoseksi oli erikseen kielletty osavaltion laissa.

Alle vuotta aiemmin McCluskey oli tehnyt kanteen saadakseen tuon lain kumottua. Hän oli pyytänyt apua juristi Linda Coffeelta. Coffee halusi kumota myös aborttikiellon, mutta tarvitsi kanteeseen asianomistajan eli jonkun raskaana olevan naisen, joka halusi abortin.

McCorvey kysyi McCluskeylta, mikä on asianomistaja ja voisiko asianomistajana saada abortin. McCluskey ei tiennyt. Hän soitti Coffeelle.

Tammikuussa 1970 abortti oli laillinen vain kahdessa Yhdysvaltain osavaltiossa: Oregonissa ja Kaliforniassa. Vain Kaliforniassa myös muut kuin osavaltion asukkaat saivat abortin aina 20. raskausviikkoon asti. Norma McCorveyn raskaus oli todennäköisesti niin pitkällä.

Mikäli Coffee ja samaa kannetta tavoitellut juristi Sarah Weddington olisivat vieneet McCorveyn välittömästi lennolle Kaliforniaan tai salaiselle aborttiklinikalle, McCorvey olisi saanut abortin. Weddington oli tehty abortin salaa Meksikossa pari vuotta aiemmin.

He eivät kertoneet mahdolliselle päämiehelleen aborttimahdollisuudesta, koska McCorvey oli myös valmis todistamaan kanteen puolesta, vaikka ei todennäköisesti tiennyt, mitä se tarkoitti.

He antoivat hänelle pseudonyymin Jane Roe.

Mutkikas tapaus perataan toimittaja-kirjailija Joshua Pragerin viime vuonna julkaistussa kirjassa The Family Roe: An American Story (W. W. Norton & Company).

Coffee ja Weddington valehtelivat Texasiin tehdyssä kanteessa, jotta sillä olisi mahdollisuuksia mennä läpi. Sen mukaan Jane Roe halusi abortin, koska hänen henkilökohtainen taloutensa ei muuten kestäisi ja aviottoman lapsen synnyttäminen toisi stigman. Oikeasti Jane Roe halusi abortin vain siksi, ettei hän halunnut enää enempää lapsia.

Coffee ja Weddington valehtelivat myös Jane Roelle eli McCorveylle, kun eivät kertoneet abortin mahdollisuudesta. Niinpä he todennäköisesti rikkoivat juristin etiikkaa: he edistivät omaa, eivät päämiehensä asiaa.

Kanteen vastaajaksi he nimesivät Dallasin piirisyyttäjän Henry Waden. Kukaan ei tiennyt, että myös Wade oli tosiasiassa aborttioikeuden kannattaja. Sellaista ei texasilainen viranomainen voinut sanoa 1960-luvulla. Wade oli kuitenkin jo vuosikausia hakenut mahdollisimman lieviä tuomioita niissä harvoissa tapauksissa, joissa hänen virastonsa nosti syytteitä abortin tehneitä naisia vastaan.

Vuonna 1973 Yhdysvaltain korkein oikeus ratkaisi tapauksen Jane Roen eduksi ja määräsi, että abortit on sallittava koko Yhdysvaltain alueella aina sikiön ”elinkelpoisuuteen” asti. Perusteena ratkaisussa käytettiin ihmisten oikeutta yksityisyyteen. McCorvey oli yhtäkkiä paljon tunnetumpi nimellä Jane Roe kuin Norma McCorvey.

Aborttikanne oli tehnyt historiaa ja kansalliseen mielikuvitukseen jäi luulo, että Jane Roe sai aborttinsa. Tosiasiassa kanteen nimihenkilö oli synnyttänyt kolmannen lapsensa jo aikoja sitten ja antanut sen adoptoitavaksi. Niin sanottu Roe-lapsi pysyi julkisuudelta lähes täysin piilossa 50 vuotta. Samalla Yhdysvallat jakautui kahtia sen takia, että McCorvey halusi abortin muttei saanut sitä.

Yhdysvaltojen poliittisen ja kulttuurisen kahtiajaon ytimessä on viimeiset 50 vuotta ollut yksi kysymys: aborttioikeus vai ei?

Kuinka varmistua siitä, kumpaa puoluetta yhdysvaltalainen äänestää? Kysy hänen mielipidettään Roe v. Wadesta.

Tänä juhannuksena korkein oikeus kumosi Roe v. Waden myöntämän liittovaltion laajuisen laajan aborttioikeuden aina sikiön ”elinkelpoisuuteen” asti. Päätös nosti koko yhdysvaltalaisen aborttikeskustelun jälleen myös muun maailman puheenaiheeksi. Samalla se tuhosi oikeuskäytäntöä pitkälti määritelleen ajatuksen, jonka mukaan maan kulttuuria määrittelevä ennakkotapaus on pyhä.

Lue lisää: Korkein oikeus kumosi laajan abortti­oikeuden Yhdysvalloissa – Presidentti Biden: ”Surullinen päivä maallemme”

Tuo keskustelu, poliittinen tappelu ja kulttuurinen sota jatkuu, huolimatta siitä mitä korkein oikeus koskaan päättää. Seuraavaksi korkein oikeus yritetään todennäköisesti täyttää liberaaleilla tuomareilla, jotka tekevät uuden, laajan aborttioikeuden takaavan päätöksen, mutta ehkä pitävämmillä perusteluilla. Ei sillä, kaikki perustelut voidaan näemmä kumota, jos niikseen tulee.

Liittovaltion tasoista lainsäädäntöä aborttioikeudesta Yhdysvalloissa ei ole koskaan saatu aikaan, maa on niin polarisoitunut, kiitos pitkälti alkuperäisen Roe v. Wade -päätöksen. Sen takia esimerkiksi republikaanit tajusivat, että aborttioikeutta vastustamalla voi kerätä valtavan määrän ääniä. Ennen Roe v. Wadea aborttioikeuden vastustajia ja kannattajia oli varsin tasaisesti kummassakin puolueessa. Ei enää pitkään aikaan.

Kun Vanha testamentti alun perin käännettiin hepreasta kreikaksi, koko Raamatun ainoa raskaudenkeskeytymistä käsittelevä kohta käännettiin väärin. Kun hepreaksi viitataan naiseen, jolle mies tavalla tai toisella aiheuttaa keskenmenon, kreikaksi viitataan käännösvirheen takia samassa tapauksessa ”täysin muotoutuneeseen” sikiöön.

Hepreaksi sikiön kuolema on sakon arvoinen rike, mutta jos nainen kuolee samalla, siitä saa kuolemanrangaistuksen. Kreikaksi saa sakon alkuvaiheen keskenmenon, kuolemanrangaistuksen loppuvaiheen keskenmenon aiheuttamisesta.

Katolisen kirkon kaanoniin päätyi tämän ja Aristoteleen vaikutuksesta muotoilu, jonka mukaan abortti on murha, jos se tehdään sen jälkeen, kun sikiön liikkeen kohdussa voi havaita. Vasta 1800-luvun lopulla päädyttiin muotoiluun, jossa erottelu alku- ja loppuvaiheen sikiön välillä poistettiin.

Yhdysvallat on perustuksiltaan puritaaninen valtio, joten tämän käännösvirheen vaikutusta on vaikea liioitella. Puritaaniset perustukset selittävät myös pitkälti sen, miksi abortti jakaa niin vahvasti nimenomaan Yhdysvaltoja, mutta ei mitään muuta pitkälle kehittynyttä maata.

Pidempi vastaus Yhdysvaltain kahtiajakoon on Joshua Pragerin mielestä Roe v. Waden ensimmäinen osa, Roe eli Jane Roe eli Norma McCorvey.

Pragerin kirjassa McCorveyn elämä, suku ja oikeusjutun ympärillä pyörineet eri ihmiset ovat koko lähivuosikymmenien Yhdysvallat pienoiskoossa, sen syvin olemus.

Tätä tarinaa Prager käärii kasaan 650 sivun verran. Se on vuosien tutkimus- ja etsivätyön tulos, kauniisti kirjoitettua ja perusteellisuudessaan välillä liiallisuuksiin menevää äärimmäisen pitkän muodon journalismia. Se on myös parasta journalismia: päätelmät jätetään pitkälti lukijalle, eikä kirjalla ole suurta narratiivia, jota suuri osa yksityiskohdista palvelisi.

Ihmiskavalkadin vyörytyksellä kirja kuitenkin osoittaa sanomatta sitä kertaakaan erityisen suoraan, että aborttien lähes täydellinen kieltäminen mullistaa erityisesti köyhien naisten elämän täysin, ja lähes aina huonompaan suuntaan: harrastat kerran seksiä ja saatat joutua joko hylkäämään lapsen, muuttamaan toiselle paikkakunnalle tai kuolla. Päätösvalta omasta tulevaisuudesta katoaa. Usein aborttikielto kääntää ympäri myös köyhien miesten elämän.

Rikkaammilla sen sijaan ei ole hätää: turvallisen abortin saa aina, oli se laissa kielletty tai ei, kunhan on varaa maksaa tai matkustaa. Lisääntymistyrannia, kuten muutkin tyranniat, sattuu eniten haavoittuvimpiin.

Norma McCorvey poseraasi leikkipuistossa Smithvillessä Texasissa heinäkuussa 2011. McCorvey sanoi elämänsä aikana monta kertaa, että täydet leikkipuistot muistuttivat häntä kolmannesta lapsestaan, jonka hän antoi adoptoitavaksi (hän ei juuri koskaan puhunut toisesta lapsestaan, jonka oli myös antanut adoptoitavaksi). Vastaavasti tyhjät leikkipuistot muistuttivat häntä hänen alulle panemastaan oikeusjutusta, jonka ansiosta miljoonia sikiöitä oli abortoitu laillisesti.

Pragerin perusteellinen työ tuottaa muutenkin tulosta: kirjan teon ohessa Prager havaitsi, että McCorveyn medioille kertomat tarinat elämästään olivat enimmäkseen valheita. Lisäksi Prager teki pitkään mahdottomana pidetystä totta: hän löysi julkisuudelta 50 vuotta kadoksissa olleen vauvan ja sai naisen vihdoin puhumaan elämästään.

Shelley-niminen nainen pysyi julkisuudelta lähes kokonaan piilossa aina viime vuoden syksyyn ja kirjan julkaisuun asti.

Shelley oli saanut tietää jo vuonna 1989, kuka hänen biologinen äitinsä oli. McCorveysta oli vihdoin tullut julkkis Jane Roena, koska korkeimman oikeuden päätös muokkasi Yhdysvaltoja pitkin 1970- ja 1980-lukua koko ajan kahtiajakoisempaan suuntaan. Päätöksestä oli juuri tehty elokuva, jossa esiintyi Holly Hunter. Jane Roena pystyi ansaitsemaan elannon. Edellisten 19 vuoden aikana McCorvey ei ollut osoittanut minkäänlaista kiinnostusta adoptoitavaksi annettuun lapseen, mutta samassa kuussa kun hän oli saanut Gloria Allredista itselleen julkkisasianajajan, hän ilmoitti, että haluaisi löytää lapsen. Aiemmasta adoptoitavaksi annetusta lapsestaan McCorvey (ja Allred) ei ollut koskaan erityisen kiinnostunut, mutta Roe-päätöksen aiheuttaneella lapsella saattoi tehdä rahaa.

Julkkisjuristi Gloria Allred (sinisessä puvussa oikealla) ja Norma McCorvey olivat mukana mielenosoituksessa Yhdysvaltain korkeimman oikeuden edessä Washingtonissa huhtikuussa 1989. Korkein oikeus käsitteli tuolloin jälleen aborttioikeutta. Missourin osavaltiossa oli kielletty julkisten resurssien käyttö aborttitoimenpiteisiin, ja kielto päätyi aina korkeimpaan oikeuteen asti.

Julkkisten kadonneilla lapsilla saadaan mehukkaita lööppejä. Juorulehti National Enquirer palkkasi adoptoituihin erikoistuneen etsivän, joka pitkän etsinnän jälkeen löysi Shelleyn ja kertoi tälle, että hän on Roe-lapsi.

Shelley puhui McCorveyn kanssa puhelimessa, mutta keskustelu oli varsin ikävä. McCorvey halusi julkisuutta (eli rahaa), Shelley halusi vain tavata biologisen äitinsä eikä joutua niin kutsutun pro-life-leirin eli abortin vastustajien ikoniksi ja menettää kaikkea yksityisyyttään vuosikymmeniksi. Shelley antoi Enquirerille vain muutaman nimettömän kommentin, eikä tehnyt dna-testiä, joka olisi todistanut hänen sukulaisuutensa McCorveyyn. Samalla McCorvey sanoutui irti Enquirerin jutusta, joten vain hyvin harvat mediat siteerasivat juorulehden skuuppia.

Shelley sen sijaan traumatisoitui, sekä siitä että hänen biologinen äitinsä oli mieluummin abortoinut hänet kuin antanut adoptoitavaksi että Enquirerin jutusta. Hän mietti vuosia, että pian joku toinen toimittaja ilmestyy nurkan takaa, kysyy muutaman epämiellyttävän kysymyksen ja paljastaa, että hän on Roe-vauva.

Niin ei kuitenkaan käynyt, vaan vasta Prager löysi hänet. Pragerille Shelley suostui puhumaan, varsinkin kun Prager teki kirjaa, jonka tekeminen vei vuosia.

Pragerin avulla McCorveyn kaikki kolme lasta myös tapasivat toisensa sekä äitinsä ensimmäistä kertaa. Melissa, Jennifer ja Shelley, kaikilla oli eri biologinen isä.

Vain Melissan Norma McCorvey piti, mutta antoi tämänkin äidilleen hoidettavaksi, kun ei itse kyennyt äitiyteen tai ei sitä ylipäätään halunnut. Myöhemmin McCorvey valehteli medioille, että hänen äitinsä olisi kidnapannut Melissan.

McCorveylle koko elämä oli Pragerin mukaan jonkinlaista performanssitaidetta. Myöhempi kristillinen uudestisyntyminen, herätysliikkeeseen liittyminen ja sen jälkeen katolilaisuuteen vaihtaminen ja abortin vastustajien keulakuvaksi ryhtyminen oli jossain määrin aitoa, mutta ennen kaikkea se oli isku abortin kannattajien leiriä eli pro-choicea vastaan.

Herätyskristillinen Flip Benham kastoi Norma McCorveyn 7. lokakuuta 1997 uima-altaassa Gardlandin kaupungissa Texasissa. McCorvey oli vaihtanut pro-choice-leiristä kristilliseen leiriin, joka vastusti aborttioikeutta. Kastepäivänä McCorvey tosin kertoi ABC-uutiskanavan haastattelussa kultainen krusifiksi kaulassaan, että hän kannattaa aborttioikeutta aina 12. raskausviikkoon asti. Tiettävästi McCorvey vaihtoi pro-life-leiriin vain siksi, että hän koki olonsa hyväksikäytetyksi aborttioikeuden kannattajien seurassa. Erityisesti häntä oli loukannut paljon myöhemmin hänelle kerrottu tieto, jonka mukaan Sarah Weddington, Roe v. Waden juristi, oli hankkinut salaisen abortin itselleen muttei edes maininnut asiasta McCorveylle, kun hän pyysi apua aborttiklinikan löytämiseksi.

Vaikka laajan aborttioikeuden kannattajat olivat kiitollisia Roe v. Wade -päätöksestä, he eivät koskaan juuri välittäneet McCorveysta. Heille hän oli joko liian tyhmä, liian köyhä, liian kevytkenkäinen, liian homoseksuaali (McCorvey oli julkilesbo mutta harrasti toisinaan seksiä myös miesten kanssa), liian juoppo, liian huumeaddikti tai liian siivoton suustaan.

Vähän ennen kuolemaansa vuonna 2017 McCorvey sanoutui irti myös pro-life-leirin karismaattisten liikkeiden ja niiden lipevien johtajien äärimmäisyyksistä. Heidän mukaansa aborttia ei pitäisi sallia kuin ehkä siinä tapauksessa, että raskaana oleva nainen on raskauden takia kuolemanvaarassa.

Tosiasiassa McCorvey oli lähes koko elämänsä ajan ollut aborttikannassaan samoilla linjoilla Yhdysvaltojen enemmistön kanssa: ensimmäisen noin 12 viikon aikana aborttioikeuden pitäisi olla jotakuinkin täysin vailla esteitä, mutta sen jälkeen pitäisi alkaa käyttää suurempaa harkintaa. Viimeisen kolmanneksen aikana abortteja ei enää pitäisi tehdä.

Ennen Roe v. Waden kumoamista Yhdysvaltojen aborttilainsäädäntöä oli myös nakerrettu monin eri tavoin lukuisissa eri osavaltioissa. Kun ympäri Eurooppaa lähes kaikki esteet 12 ensimmäisen raskausviikon aikana tehdyistä aborteista on poistettu, Yhdysvaltojen eri osavaltioissa niitä on jatkuvasti lisätty, jotta naiset pysyisivät raskaana pidempään ja näin abortti olisi entistä vaikeampaa tehdä, kun raskaus on toisella kolmanneksella.

Norma McCorvey toimistossaan Dallasissa syyskuussa 1985.

McCorvey ei koskaan onnistunut ansaitsemaan julkisuudella suuria summia. Sen sijaan hänen avullaan varsinkin pro-life-leirin äärilaita ansaitsi valtavasti rahaa, ja onnistui tekemään abortista koko Yhdysvaltojen poliittista kulttuuria määrittelevän kysymyksen.

Kumpikin leiri käytti hyväksi Roe v. Waden alulle pannutta naista. Toinen hankki valtavasti rahaa ja jätti keulakuvalleen roposia, ja toinen heitti keulakuvansa mäkeen, koska keulakuva ei ollut tarpeeksi keskiluokkainen. Samalla McCorvey käytti hyväkseen julkisuutta sen minkä pystyi, ja valehteli menneisyydestään julkisesti, jos sillä sai hyviä otsikoita tai kutsuja myöhäisillan keskusteluohjelmiin. Pragerin kirjassa McCorvey on täysin ristiriitainen hahmo, surkea äiti, joka puhuu aikaansaamansa laajan aborttioikeuden aiheuttamasta ”holokaustista” ja toisaalta tekstaa ainoalle tuntemalleen lapselleen, että hänet olisi pitänyt abortoida. Samalla hän oli miljoonien ihmisten sankari, tosin lähinnä valheellisten mielikuvien ansiosta.

Silti McCorveyssa ja hänen suvussaan tiivistyi aborttitaistelun kummankin osapuolen paras argumentti: sikiö on tuleva ihminen, ja tuolla ihmisellä on oikeuksia; toisaalta raskaana olevilla naisilla on tuhansia erilaisia, täysin oikeutettuja syitä haluta abortti.

McCorveyn ja hänen varhain lapsia saaneen sukunsa elämä on Pragerin katsantokannassa täydellinen esimerkki maailmasta, jossa aborttioikeutta ei ole. Tuo maailma on kaaos erityisesti köyhille naisille, ja rikkaille se on täynnä kaksinaismoralismia. Ennen Roe v. Wadea julkisuudessa aborttia vastustaneet miehet toivat laittomille aborttiklinikoille jatkuvasti tyttäriään tai rakastajiaan.

McCorveyn asianomistajaksi saaneet juristit Coffee ja Weddington edistivät ehkä enemmän omaa asiaansa kuin päämiehensä asiaa, mutta tuolla eettisellä kuprulla he saivat aikaiseksi Roe v. Waden, ja sen ansiosta Yhdysvalloissa naisille aiheutettu kaaos laantui.

Mutta tekikö päätös lopulta enemmän haittaa kuin hyvää? Koko maa on nykyisin lähellä ratkeamispistettä, ja ilman Roe v. Wadea poliittinen kahtiajako olisi erittäin todennäköisesti miedompaa.

Voi kuitenkin olla, että jos Yhdysvallat selviää demokratiana ja yhtenä maana seuraavista vuosista, Roe v. Waden kumoaminen saattaa lieventää poliittisia jännitteitä. Ehkä joskus myös konservatiivivetoisissa osavaltioissa on mahdollista säätää voimaan enemmistön kannattama aborttioikeus, joka olisi lähes vapaata 12 ensimmäisen viikon aikana..

Iso ehkä.