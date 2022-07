Art Kaarisilta Helsingin Sanomatalossa pyrkii tekemään erityistukea tarvitsevia taiteilijoita tunnetuksi tasaveroisesti muiden taiteilijoiden rinnalla.

Helsingissä vuodesta 2009 toiminut galleria Art Kaarisilta esittelee kesänäyttelyssään viiden taiteilijan eli Paul Gustafssonin, Sari Koivusen, Miika Kurjen, Pinja Sydänmaan ja Matias Wariksen teoksia.

Näyttelyssä on esillä 17 eri tekniikoilla toteutettua eläinaiheista teosta: joutsenperhe, karhu, hirvi, ampiainen, lentolisko, merihevonen, kummituseläin... Maalausten ohella mukana on keramiikkaa ja puupiirroksia. Näyttely on kunnianosoitus eläimistölle.

Art Kaarisilta -galleria on omistettu erityistukea tarvitsevien kuten kehitysvammaisten ja pitkäaikaissairaiden taiteilijoiden tuotannolle. Galleria pyrkii tekemään erityistukea tarvitsevia taiteilijoita tunnetuksi tasaveroisesti muiden taiteilijoiden rinnalla.

Sanomatalossa toimivaa galleriaa ylläpitää Lahden Villähteessä sijaitseva Kaarisilta ry., joka tarjoaa kulttuurialan päivä- ja työtoimintaa sekä kuvataiteen ja musiikin alan ammatillista koulutusta erityistukea tarvitseville henkilöille.

Kaarisillan kesänäyttely Eläin on avoinna elokuun seitsemänteen päivään asti.