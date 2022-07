Tositapahtumiin löyhästi perustuva brittisarja Sherwood on kesän tapauksia

Sarja etenee ensin aika tavanomaisena rikostarinana, mikä vähän hämääkin.

Lesley Manville on yksi Sherwood-sarjan päänäyttelijöistä. Hän esittää murhatun miehen vaimoa Julie Jacksonia.

Englannin Nottinghamshiressa tapahtui vuonna 2004 kaksi raakaa murhaa, ja niitä seurasi suuri poliisioperaatio. Yleinen näkemys tuolloin oli, että molemmat murhat linkittyivät entisen kaivosyhteisön vanhoihin ristiriitoihin.

Ne taas juonsivat 1980-luvun kaivoslakkoon, joka loi yhteisöön kaksi taistelevaa leiriä: lakkolaiset ja rikkurit.

Kuusiosainen Sherwood-sarja palaa näihin kumpaankin ajankohtaan. Käsikirjoittaja James Graham kasvoi itse Nottinghamin seudulla kaivoslakon ilmapiirissä.

Sarja, sen henkilöt ja tapahtumat ovat kuitenkin fiktiota. Tosielämässä toinen murhista tehtiin varsijousella ja samurai-miekalla, mutta sarjassa käytetään aseena vain jousta, jolla viitataan Sherwoodin metsän myyttiseen sankariin Robin Hoodiin.

Sarja etenee ensin aika tavanomaisena rikostarinana, mikä vähän hämääkin. Sherwood on Britanniassa ollut kesän ylistetty hitti, ja heti näkee, että se on hyvä sarja ja näyttelijät ovat parasta kastia. Mutta mikä siinä on erityistä?

Keskeisiä henkilöitä ovat paikallinen poliisi Ian St Clair (David Morrissey) ja ensimmäisen uhrin vaimo Julie Jackson (Lesley Manville). Robert Glenister esittää Lontooseen siirrettyä poliisia, joka palaa kotikonnuilleen. Adeel Akhtar on elämänsä roolissa surumielisenä leskimiehenä.

Murhatutkimus nostaa menneisyyden haamut esiin. Sarjan ytimessä on sukupolvien ketju, sillä traumat periytyvät myös nuoremmille sukupolville.

Juoni on kovin mutkikas, kun samojen henkilöiden nuoremmat versiot seikkailevat myös 1980-luvulla. Varsinkin viidenteen jaksoon voisi antaa katseluvihjeeksi, että pankaa etunimet mieleen. Asetelmaa sekoittavat myös alueelle lähetetyt soluttautujapoliisit.

Tässä kohdin herää vielä pientä epäilyä, että käsikirjoittaja Grahamilla on ollut hankaluuksia, kun hän on kutonut yhteen tositapahtumia ja keksittyä rakennelmaansa.

Mutta sitten tulee päätösjakso ja erityisesti viimeiset puoli tuntia. Se on yhteiskunnallista brittidraamaa parhaimmillaan.

James Graham on tätä ennen kirjoittanut muun muassa Brexit-elokuvan (2019), jossa Benedict Cumberbatch näyttelee Dominic Cummingsia. Siitäkin voi päätellä, että hänellä on isompi konteksti mielessä.

Nottinghamshiresta kasvaa koko jälkiteollisen Britannian kuva, jota Thatcher muokkasi hajoita ja hallitse -otteellaan. Tällainen on ”entinen kaivoskaupunki”, jonka asukkaat ovat menettäneet identiteettinsä.

Nuoren sukupolven syytös kuuluu: ”Aloititte tappelun. Siihen pystyy, kuka tahansa.”

Vähän yllättäen Sherwoodiin ollaan tekemässä toistakin kautta.

Sherwood, TV1 klo 21.05 ja Yle Areena. (K16)