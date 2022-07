Yle Areenassa on kaksi Radioteatterin vanhaa western-parodiaa, ja ne pelleilevät hyvin eri tavoin

Martti ”Huuhaa” Innasen kirjoittama Kostajan käsi ei vapise – ei ainakaan paljon (1966) pistää riviin kaikki mahdolliset länkkärikliseet. Itää kohti -kuunnelmassa (1971) asetelma on filosofisempi.

Western eli lännenkertomus on populaarikulttuurin genre, joka perustuu löyhästi todellisuuteen mutta on historiaa romantisoimalla luonut omalakisen fiktiomaailmansa. Tällainen on tietysti herkullinen lähtökohta myös parodialle.

Yle Areenassa on kuunneltavissa kaksi Radioteatterin tuottamaa western-parodiaa, jotka on tehty samoihin aikoihin, mutta jotka ovat sisällöltään hyvin erilaisia.

Martti ”Huuhaa” Innasen (1931–2014) viihdyttävä Kostajan käsi ei vapise – ei ainakaan paljon vuodelta 1966 pistää riviin kaikki mahdolliset länkkärikliseet. On kostaja, korttihuijari, seriffi ja hautausurakoitsija. Revolverit paukkuvat, nyrkit heiluvat, viskiä kuluu. Muukalainen astuu alussa saluunaan ja ratsastaa lopussa auringonlaskuun.

Ilakoivasti kirjoitettu kuunnelma herkuttelee esimerkiksi hahmojensa nimillä. Parodia on kuitenkin niin parodiaa, että kompastuu itseensä. Se on kuin esitelmä siitä, mitä länkkärissä kuuluu olla.

William Tennin (1920–2010) novelliin perustuvassa kuunnelmassa Itää kohti (1971) asetelma on filosofisempi. Nyt ei olla 1800-luvun lopulla vaan tulevaisuudessa.

Yhdysvaltain yhteiskunta on romahtanut ilmeisesti kolmannen maailmansodan seurauksena. Valtuuskunta ratsastaa anelemaan armoa intiaaneilta, jotka valtaavat jatkuvasti lisää maata itselleen. Presidentin allekirjoittamaan viestiin ei ole löytynyt edes käyttämätöntä paperiarkkia. Lopulta uutta tulevaisuutta lähdetään etsimään valtameren takaa – Euroopasta!

Tarina herättelee nykysivilisaatiota katsomaan peiliin kääntämällä kaiken nurinpäin. ”Valkoisetkin ovat ihmisiä”, yksi intiaaneista heltyy.

Vaikka kuunnelmat ovat valmistuneet viiden vuoden sisällä, äänessä ovat aivan eri näyttelijäsukupolvet.

Ensimmäisessä esimerkiksi Pentti Siimes, Jussi Jurkka ja Maj-Britt Heljo, jälkimmäisessä esimerkiksi Heikki Kinnunen ja Pekka Autiovuori.

Kostajan käsi ei vapise – ei ainakaan paljon sekä Itää kohti, Yle Areena.