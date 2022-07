Suomessa vierailevan yhdysvaltalaisen Caroline Shaw’n säveltäjänura lähti nousuun Partita-teoksesta, jolla hän voitti musiikin Pulitzer-palkinnon 30-vuotiaana.

Aina kannattaa kokeilla. Tämä kävi selväksi yhdysvaltalaiselle Caroline Shaw’lle viimeistään silloin, kun hän lähetti Partita-teoksensa vuoden 2013 Pulitzer-palkintolautakunnalle.

Hänen tarkoituksensa oli lähinnä kiinnittää palkintolautakunnan jäsenten huomio omaan Roomful of Teeth -lauluyhtyeeseensä, jolle hän oli teoksen säveltänyt. Ehkä nimi jäisi tuomarien mieleen ja yhtyeen keikkatilannekin sen myötä hiljalleen paranisi.

”Liityttyäni yhtyeeseen olin alkanut kokeilla erilaisia laulutekniikoita. Partita oli ehkä vasta kolmas tai neljäs sävellys, jonka olin siihen mennessä ylipäätään saanut valmiiksi”, Shaw kertoo nyt puhelinhaastattelussa.

Siksipä olikin melkoinen yllätys, kun hän sai kuulla voittaneensa vuoden 2013 Pulitzer-palkinnon. Palkinto jaetaan joka vuosi eri kategorioissa, sävellysten ohella journalismin sekä kirjallisuuden eri muodoissa. 30-vuotiaana Caroline Shaw’sta (s. 1982) tuli nuorin musiikin Pulitzer-voittaja.

Partitasta alkoi myös Caroline Shaw’n menestyksekäs ja monipuolinen säveltäjänura, joka on jo johtanut Grammy-ehdokkuuksiin ja -palkintoihin sekä yhteistyöprojekteihin esimerkiksi Kanye Westin ja Nasin kaltaisten räppäreiden sekä laulaja-lauluntekijä Rosalían kanssa.

Shaw saapuu Suomeen ensimmäistä kertaa tänä sunnuntaina, sillä hän on Tuusulanjärven ympäristössä järjestettävän Meidän festivaalin säveltäjävieras. Festivaaliviikon aikana hän esittää teoksiaan yksin, yhdysvaltalaisen Sō Percussion -yhtyeen sekä festivaalin taiteellisten johtajien Kamus-kvartetin kanssa.

Ennen säveltäjäksi ryhtymistään Shaw oli lähinnä työskennellyt viulistina ja laulajana. Hän on koulutukseltaan viulisti ja alkoi laulajaksi osana freelancer-muusikon työnkuvaa, taustalla toki vankka kokemus kuorolaulamisesta.

”Nuorempana rakastin vanhaa klassista musiikkia johon olin tottunut, mutta mietin samalla, mitä tekisin itse eri tavalla. Viulistina soitin myös paljon nykymusiikkia. Osasta pidin, osasta en, joten aloin miettiä vaihtoehtoja: Entäs jos soinnut menisivätkin näin? Entäs jos sointi olisikin tuollainen?”

Roomful of Teethin lauluäänikokeiluiden lisäksi Shaw kertoo työskennelleensä uransa alussa paljon tanssijoiden kanssa.

”Soitin baletti- ja nykytanssitunneilla, ja oli hienoa tehdä musiikkia liikkeeseen ja tekstuuriin perustuen. Huomasin, miten tanssijat reagoivat harmoniaan hyvin intuitiivisesti, kehollaan.”

Shaw nauraa, kun häneltä kysyy, mitä hän halusi tehdä eri lailla kuin muut säveltäjät – eli mistä asioista hän ei pitänyt muiden musiikissa, kun aloitti oman säveltäjänuransa. ”Saatan joutua hankaluuksiin, jos puhun siitä!”

Joka tapauksessa hän kertoo halunneensa kiinnittää huomiota asioiden rytmittämiseen ja muotoon. ”Halusin, että asiat muuttuvat hieman erilaisella nopeudella. Lisäksi muusikkona ja joskus laulajanakin minulta pyydettiin sellaisia asioita, joita kyllä pystyn tekemään, urheilusuorituksen tapaan, mutta jotka eivät olleet kovin luontevia”, Shaw kertoo.

”Joskus piti soittaa tarpeettoman vaikeita teoksia, joskus sellaista musiikkia, jossa ei ole mitään tilaa ilmaisulle. Eikä niitä ollut niin kiva soittaa kuin joitakin muita teoksia. Joten haluan tehdä musiikkia, joka tuntuu terveelliseltä laulaa ja soittaa.”

Tällaiset ajatukset kyllä kuuluvat Shaw’n omissa teoksissa. Niissä musiikin eteneminen vaikuttaa luontevalta eivätkä genrerajat hidasta. Usein hän käyttää teoksissaan suhteellisen konsonoivia harmonioita, mikä osaltaan auttaa hänen musiikkinsa sopimista eri ympäristöihin. Konserttiteosten lisäksi hän on tehnyt esimerkiksi elokuvamusiikkia ja työskennellyt yhdessä monien erilaisten muusikoiden kanssa.

Yhteistyö Kanye Westin kanssa alkoi, kun tämä tuli tapaamaan Shaw’ta takahuoneeseen Partitan Los Angelesin -esityksen jälkeen vuonna 2015. Shaw laati remiksauksen 808s & Heartbreak -levyn kappaleesta Say You Will, minkä jälkeen yhteistyö jatkui esimerkiksi The Life of Pablo -albumilla.

Shaw myös esiintyi Westin konserteissa The Life of Pablo -levyn kiertueella vuonna 2016, mutta jätti kiertueen marraskuussa 2016, juuri pidettyjen presidentinvaalien jälkeen, kun West sanoi konsertissa että olisi äänestänyt Donald Trumpia – jos olisi äänestänyt lainkaan. Muutamaa päivää myöhemmin koko kiertue myös loppui ennenaikaisesti Westin jouduttua sairaalaan uupumuksen vuoksi. Shaw jatkoi yhteistyötä Westin Ye-albumilla vuonna 2018.

Suomeen Caroline Shaw saapuu yhdysvaltalaisen Sō Percussion -lyömäsoitinkvartetin kanssa. He esittävät teoksia kahdelta vuonna 2021 julkaisemaltaan albumilta: Narrow Sea sekä Let the Soil Play Its Simple Part.

Narrow Sea -levyllä Shaw voitti äskettäin parhaan sävellyksen Grammy-palkinnon, ja sillä levyllä hän toimi perinteisempänä säveltäjähahmona, jonka teoksia muusikot toteuttavat.

Let the Soil Play Its Simple Part puolestaan syntyi kolmen studiopäivän aikana, jolloin Shaw ja Sō Percussionin lyömäsoittajat sävelsivät ja toteuttivat suuren osan levyn musiikista, jatkaen jo aiemman levyn äänityksissä syntyneitä ideoita.

Varsinkin jälkimmäisellä levyllä on havaittavissa vaikutteita pop-musiikista, myös muissa kappaleissa kuin levyn versiossa Abban Lay All Your Love on Me -kappaleesta.

”Kuuntelin nuorena pitkään klassista musiikkia, kunnes joku antoi minulle Fiona Applen cd:n. Nykyään rakastan hienoja popkappaleita, niiden muotoja, melodioita, harmonioita ja tekstuureita, ja haluan oppia niistä, nähdä mitä pinnan alla on. Tällä levyllä oleva Abba-kappale on pinnaltaan kevyt ja tanssittava. Mutta kertosäkeessä ja sen sanoituksissa on sellaista tragediaa, että halusin kokeilla miten käy, jos kappaleesta otetaan kaikki muu pois ja keskitytään siihen.”

Meidän festivaali järjestetään Tuusulassa ja Järvenpäässä 24.–30. heinäkuuta.