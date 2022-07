Suvilahden alueen suurtapahtumat väistyvät syksyllä 2023 alkavan tapahtumakeskuksen remontin tieltä. Tapahtumajärjestäjiä turhauttaa alueen ”kimuranttius” ja kaupungin yhteistyöhaluttomuus.

Festivaalit lähtevät evakkoon Suvilahdesta uuden tapahtumakeskuksen rakennustöiden alta näillä näkymin syksystä 2023 alkaen.

Vielä ei ole täysin varmaa, kauanko Suvilahti Event Hubin rakentaminen rajoittaa suurtapahtumien järjestämistä, mutta kaupunki on puhunut järjestäjille alustavasti kolmesta vuodesta. Hankkeen alustava toteutusaikataulu on 2022–2025.

Vuodesta 2007 lähtien Suvilahden teollisuusalueella järjestetty Flow-festivaali järjestetään vielä ainakin ensi kesänä samalla paikalla. Samoin myös Tuska-festivaali.

Flow-festivaali saattaa kuitenkin siirtyä sen jälkeen pysyvästi pois Suvilahdesta, kertoo festivaalin tuotantopäällikkö Katariina Uusitupa:

”Olemme miettineet paljon muita vaihtoehtoja, mutta niitä ei hirveästi ole kartoitettu urbaanille festivaalille. Jos löydämme hyvän paikan, saatamme muuttaa sinne pysyvästi.”

Vanhan teollisuusalueen miljöö on ollut osasyy festivaalin suosioon, ja siksi uudelta paikalta toivotaan vastaavaa historiallista infrastruktuuria.

”Flow’ta ei voi viedä minne tahansa. Meidän arvoihinkin on kirjattu, että tapahtumaan pääsee helposti julkisilla, pyörällä tai kävellen. Sijainti ja saavutettavuus on keskeinen osa festivaalia”, Uusitupa sanoo.

Uusituvan mukaan mahdollinen pysyvä lähtö ei liity siihen, että festivaali haluaisi lisätä yleisökapasiteettia ja etsiä isompaa tilaa, vaan siihen, että Suvilahden olosuhteet ovat järjestäjille haastavat.

Päänvaivaa ovat aiheuttaneet Kalasataman monet uudisrakennushankkeet infroineen ja niiden levittäytyminen festivaalialueelle. Samalla itse tapahtuma-alue on jäänyt kehityksessä jalkoihin, Uusitupa sanoo.

”Alueen kuntoa ei huolleta tai ylläpidetä. Siellä ei esimerkiksi ole edes sähköjä, vaan tapahtuman on huolehdittava generaattoreista. Isossa kuvassa kuitenkin vaivaa eniten se, että Suvilahden alueelta puuttuu selkeä visio. Ei ole sellaista yhtä henkilöä kaupungin puolelta, joka johtaisi sitä kokonaisuutta.”

Ongelmia on myös kaupungin viestinnässä järjestäjien suuntaan, hän jatkaa:

”Meille ei ihan hirveästi kerrota, mitä ollaan tekemässä, eikä siihen osallisteta, vaikka olisimme mielellämme mukana kehittämässä aluetta”, Uusitupa sanoo.

Hänellä on tuore esimerkki. Suvilahden alueella on kaivettu asfalttia maanalaisten rakenteiden sekä maan laadun tutkimuksen yhteydessä. Mutta alue, jossa on perinteisesti ollut Flow’n Black Tent -lava, on jätetty uudelleen päällystämättä. Uusituvan mukaan kaupungin kanssa käytiin keskustelua, että alue asfaltoitaisiin uudestaan, mutta näin ei tapahtunut.

”Nyt meillä on tässä epätasainen alue”, Uusitupa sanoo.

Helsingin kaupungin projektipäällikkö Johanna Hytönen kommentoi sähköpostitse, että kaivausalueet on tasoitettu, mutta niitä ei ole välttämättä kaikkia asfaltoitu.

Lopputulos ei ole kuitenkaan festivaalin tarkoituksiin tarpeeksi tasainen, Uusitupa sanoo, joten järjestäjät tekevät omalla kustannuksella hiekkakentän sitomistyötä.

Haasteita järjestäjille on aiheuttanut myös Vilhonvuorenkadun jatkeeksi rakennettu uusi tieosuus, joka halkoo festivaalialuetta. Yleisön turvallisuuden vuoksi on rakennettava erilaisia ramppeja ja korokkeita kävelyosuuksien tasaamiseksi.

Flow saa tietyin rajoituksin käyttöönsä uudistetun ja myrkyistä puhdistetun tiilisen kaasukellon. Korjaustöihin kaupunki käytti 18 miljoonaa euroa. Suojellun rakennuksen julkisivu ja katon uudistaminen tehtiin valtiolle maksettavan sakon uhalla.

Tiilikelloa ei ole vielä viimeistelty varsinaisesti tapahtumatilaksi, sillä sen lopullista käyttötarkoitusta ei ole vielä ratkaistu.

Uusitupa kertoo, että festivaalin piti hakea poikkeuslupaa pelastuslaitokselta tilan käyttämiseksi. Kaasukelloon tulee festivaalien ajaksi yksi taideteos, jota pääsee katsomaan 60 ihmistä kerralla.

Ihmiset viettivät iltaa Hanasaaren energialaitoksen lähistöllä kesäkuun alussa 2021.

Tuska-festivaalin sijainti kesän 2023 jälkeen on vielä hieman kysymysmerkki, kertoo festivaalin toimitusjohtaja Eeka Mäkynen. Hän pitää mahdollisena, että tapahtumaa voisi järjestää remontin rinnalla, jos esimerkiksi Hanasaaren energialaitos puretaan.

Hanasaaren energialaitoksen kohtalo on vielä auki. Hiilen poltto loppuu näillä näkymin vuonna 2024.

”Väistötila on aika vaikea ratkaisu, sillä se muuttaa tapahtuman luonnetta. Tuska on ollut Helsingin keskustassa vuodesta 1998. Siinä mielessä tämä on ainutlaatuinen urbaani hevifestivaali Euroopan mittakaavassa”, Mäkynen sanoo.

Vaikka Suvilahden alue on Mäkysen mukaan hieno, se on myös ”ihan hirveä tapahtumapaikka, koska ei tiedä, mitä tulee seuraavana kesänä tapahtumaan, kun alueella on toistakymmentä rakennustyömaata. Se ei ole mikään tyhjä kenttä, vaan aika kimurantti alue”.

Toisaalta Mäkysestä on positiivista, että alue on kehittyvä ja muuttuva. ”Silloin myös festivaali kehittyy, kun pitää keksiä uusia asioita.”

Mäkynen kertoo, että järjestäjät ovat olleet aktiivisesti yhteydessä Suvilahti Event Hubin kanssa ja yhteistyökuvioita on jo viritelty Tuskan osalta.

”Festivaalina emme missään nimessä ole vastateloin tämän hankkeen kanssa. Ainoastaan rakennusvaihe aiheuttaa näitä haasteita”, Mäkynen toteaa.

Suvilahti Event Hubin kohdalla on keskusteltu paljon skeittipuiston kohtalosta, sillä se jää tapahtumakeskuksen yhteyteen rakennettavan kadun alle. Kaupungin elinkeinojaosto on kuitenkin luvannut, että Suvilahti DIY -skeittipuiston toiminta säilytetään mahdollisimman keskeytymättömänä ja toiminnallisesti parhaassa mahdollisessa paikassa.

Suomen rullalautaliiton toiminnanjohtaja Anssi Paukkunen kertoo, että remontin ajaksi Suvilahden alueelle rakennetaan väliaikainen skeittipuisto, ja myöhemmin etsitään pysyvää tilaa, kun kaavoitus saadaan tehtyä.

”Kaupungin kanssa ollaan hyvässä hengessä pystytty sopimaan asiasta. Skeittaus alueella saa jatkua”, Paukkunen kertoo.

Helsingin kaupunki on linjannut, että Suvilahden vanhan kaasutehdasalueen rakennukset säilyvät ja niitä kunnostetaan pääasiassa kulttuuritoimintaan. Aluetta on tarkoitus kehittää tapahtuma-alueena.

HS yritti usean päivän ajan saada haastateltavaksi Helsingin kaupungin Suvilahden alueen kehittämisestä vastaavia henkilöitä, mutta ei saanut vastausta (lukuun ottamatta kommenttia kaivaustöistä) perjantaihin 22. heinäkuuta klo 14 mennessä.