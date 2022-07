Meidän festivaalilla vierailevat muusikot esittivät tuoreen Let the Soil Play Its Simple Part -levynsä kappaleita Järvenpää-talossa.

Caroline Shaw ja Sō Percussion Meidän festivaalin konsertissa Järvenpää-talossa 28. heinäkuuta.

Meidän festivaalin säveltäjävieraan Caroline Shaw’n ja Sō Percussion -lyömäsoitinyhtyeen konsertti oli melkoinen tapaus. Heidän tuoreen Let the Soil Play Its Simple Part -levynsä sävellykset soivat Järvenpää-talossa upeasti elävinä esityksinä. Voi vain ihailla sitä suvereenia taitoa, jolla Shaw ja yhtyeen neljä perkussionistia tekevät musiikkia, joka elää niin elinvoimaisena, eri perinteistä ammentavana ja niitä saumattomasti yhteen sulauttaen.

Varsinkin tässä projektissa Shaw’n teokset ovat täydellisiä yhteensulautumia taidemusiikkisävellyksistä ja popkappaleista, ottaen kummastakin parhaat puolet: nykytaidemusiikista esimerkiksi läpisävellettyjen teosten määrätietoisen etenemisen tunnun ja ainutkertaisuuden vaikutelman, popista taas vetävän harmonia- ja melodia-ajattelun sekä sopusuhtaiset kestot. Sointimaailma on kauttaaltaan lumoava yhdistäessään akustisten äänilähteiden välittömyyden, sähkösoittimien laajat soinnit sekä nykyaikaisen äänenkäsittely- ja esitysteknologian tarjoamat mahdollisuudet.

Shaw on monipuolinen säveltäjä ja muusikko, joka tässä projektissa toimii laulusolistina. Hänen vokaali-ilmaisunsa on ilmeikästä ja taitavaa. Pohdiskelevassa Let the Soil Play Its Simple Part -kappaleessa Shaw’n laulu oli herkkää ja intiimiä kuin vaikkapa Suzanne Vegalla, uljaassa Other Songissa tarkasti ornamentoitua ja kaunista. Other Song oli koskettavuudessaan konsertin kohokohta, kuten se on myös levyllä. Konsertissa se kuultiin viimeisenä, ja sen jälkeen ei enää muuta osannut odottaakaan, vaikka konsertin kokonaiskesto oli alle tunnin.

Yhdysvaltalainen säveltäjä Caroline Shaw on myös viulisti ja laulaja.

Sitä ennen saatiin kuulla moninaisia tunnelmia, Cast the Bells in the Sandin peräänantamattomasta hypnoottisuudesta To the Skyn vääjäämättömään etenemiseen. Varsinkin näissä kappaleissa nykyteknologia ja akustiset äänilähteet muodostivat yhdessä vastaansanomattoman äänimaiseman.

Abban Lay All Your Love on Me -kappale muuntui Shaw’n ja Sō Percussionin käsittelyssä surumieliseksi lauluksi, jossa kertosäkeen sointukierto toistuu neljän soittajan voimin marimballa, kuin passacaglia, ja Shaw ornamentoi melodiaa monin tavoin. Ei liene sattumaa, että tulkinnasta tulee mieleen Didon valitus Purcellin Dido ja Aeneas -oopperasta.

Sō Percussionin neljä lyömäsoittajaa käyttivät taitavasti laajaa soitinarsenaalia, jossa kunkin soittajan vahvuudet tulivat esiin. Rumpusettispesialisti Jason Treuting loi varman pohjan, Adam Sliwinski ja Eric Sha-Beach soittivat pääasiassa mallet-soittimia ja Josh Quillen teki vaikutuksen steel-rummuilla – ja kaikki toki soittivat suunnilleen kaikkea mitä kappaleissa vain tarvittiin.

Kokonaisvaikutelmaan vaikutti vahvasti myös harkittu ulospano. Valaistus ja videoprojektiot korostivat kappaleiden ilmaisuvoimaa ja loivat musiikille ympäristön, joka sulki ulkomaailman tehokkaasti ulkopuolelle.