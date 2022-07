Suomalaisohjaajat Ada Johnsson ja Milla Muuronen tekivät somessa julkaistavan dokumenttisarjan Suomeen paenneista ukrainalaisista. Yksi heistä on tunnettu kiovalainen feministiaktivisti Bozhena Makovska.

Helmikuussa ukrainalaisen Ruslana Yakumenkon elämä muuttui hetkessä täysin. Venäjän hyökättyä Ukrainaan nuori perheenäiti pakkasi laukut ja pakeni Suomeen kolmen lapsensa kanssa. Lasten isä jäi Ukrainaan puolustamaan kotimaataan, jonka seurauksena parikymppisestä Yakumenkosta tulikin yhtäkkiä yksinhuoltaja.

Mariupolin kaupungista Ukrainasta pakeni keväällä Suomeen myös pariskunta Maria Kurtova ja Vladyslav Šyšov. Samoin teki tunnettu ukrainalainen feministiaktivisti ja elokuvantekijä Bozhena Makovska.

Kolmea erilaista kohtaloa yhdistää toivo tasapainoisesta tulevaisuudesta ja kaipuu menneeseen. Tarinat kuullaan perjantaista alkaen uudessa Ylen kolmiosaisessa dokumenttisarjassa Meidän aika – Ukrainan kanssa.

Sen ovat tehneet Meidän aika -konseptistaan tunnetut suomalaisohjaajat Ada Johnsson ja Milla Muuronen, jotka käsittelevät dokumenttisarjoissaan laajoja ilmiöitä ja ajankohtaisia teemoja yksilötarinoiden kautta.

”Henkilötarinoiden kautta on mahdollista päästä lähelle voimakkaita tunteita ja arkoja aiheita, sekä samaistua ihmisiin, joita ei välttämättä muuten tulisi kohdattua. Tässä hetkessä on erityisen tärkeää antaa ukrainalaisten itse kertoa kokemuksistaan muulle maailmalle”, Muuronen ja Johsson kertovat sähköpostihaastattelussa.

He haluavat uusimmalla dokumenttisarjallaan avartaa suomalaisille ukrainalaisten todellisuutta paitsi Suomessa myös heidän kotimaassaan.

”Emme voi sulkea silmiämme maailmassa tapahtuville asioille, vaikkemme niitä täysin ymmärräkään. Sorto ja julmuus ovat yhä läsnä joka päivä. Sota ei ole vielä ohi”, Johnsson sanoo.

Tällä kaudella sarjaa ovat olleet tekemässä myös apulaisojaajat Bozhena Makovska ja Mariia Fursina.

Ukrainasta Suomeen paenneet Maria Kurtova (vas.) ja Vladyslav Šyšov ovat päähenkilöitä ohjaaja-tuottaja Ada Johnssonin (oik.) ja Milla Muurosen dokumenttisarjan yhdessä jaksossa.

SarjAN päähenkilöt löytyivät kukin eri tavalla. Mariupolin nuoren pariskunnan ohjaajat tapasivat yhteisen tuttavan kautta.

”Maria Kurtovan ja Vladyslav Šyšovin pyyteetön rakkaus kosketti meitä. Tapasimme ensimmäisen kerran kahvin merkeissä ja menimme Marian mukaan kampaajalle, sillä hän oli kaivannut jonkinlaista muodonmuutosta uuden alun symboliksi”, Muuronen kertoo.

22-vuotiaan Yakumenkon he puolestaan tapasivat ensimmäisen kerran ukrainalaisten avustuspisteellä Vantaalla heti tämän saavuttua maahan.

”Hänen miesystävänsä oli jäänyt puolustamaan Ukrainaa ja huoli hänestä sekä omasta jaksamisesta oli vahvasti läsnä”, Muuronen sanoo.

Muurosen mukaan Bozhena Makovskan oli tarkoitus alun perin työskennellä sarjassa apulaisohjaajana ja tuotantoassistenttina, mutta ”tärkeän ja painavan viestinsä” takia hän päätyi myös yhdeksi sarjan päähenkilöistä.

”Hän taistelee sellaisen tulevaisuuden puolesta, jossa ei ole minkäänlaista väkivaltaa tai sortoa, päämääränään universaali rauha”, Muuronen sanoo.

”Bozhena on myös Feminists of Kiev -median perustaja. Hänen aktivisminsa on vaikuttavaa niin Ukrainan kuin feminismin parissa”, Johnsson kertoo.

Muurosen mukaan on ollut hurjaa päästä dokumentissa mukana olleiden ihmisten kautta niin lähelle Ukrainan tapahtumia. Hänen mieleensä on painunut vahvasti hetki, jolloin he kuvasivat Ruslana Yakumenkoa ja hänen lapsiaan puistossa. Myös Makovska oli paikalla tulkkina.

”Jossain vaiheessa pari lentokonetta ajoi puiston yläpuolella ja mieleeni on painunut Ruslanan ja Bozhenan pelokkaat kasvot ja miten heidän hengityksensä pysähtyi sillä hetkellä”, Muuronen sanoo.

”Kun etsimme kuvattavia henkilöitä, kuulimme monenlaisia tarinoita. Yhden kumppani oli ammuttu pakomatkalla hänen viereensä ja toinen unelmoi häistä Ukrainassa – eli todella surullisia kohtaloita ja menetystä sekä suuria toiveikkaita haaveita ja suunnitelmia”, Johnsson kertoo.

Menetyksen lisäksi ihmisistä välittyi myös suurta rakkautta kotimaataan ja läheisiään kohtaan.

”Ihmiset olivat meille sydän auki, halusimme luoda turvallisen kuvausympäristön. Emme esimerkiksi ikinä lähteneet kysymään keneltäkään suoraan sodasta, he kertoivat kokemuksistaan, mikäli he kokivat sen itse oikeaksi hetkeksi”, Johnsson sanoo.

Makovskan lisäksi sarjan tekijätiimissä työskenteli muita ukrainalaisia luovan alan tekijöitä, kuten apulaisohjaaja ja still-kuvaaja Mariia Fursina sekä sarjan musiikista vastannut Anzhelika Butenko, joka asui Suomessa perheensä kanssa jo ennen sotaa. Kiovan yliopistossa sosiologiaa opiskeleva Fursina tuli keväällä vaihto-opiskelijaksi Helsingin yliopistoon.

Sarjan tekijät kokivat tärkeäksi ottaa tuotantoon mukaan ukrainalaisia nuoria, sillä heillä on ymmärrys siitä, miten aihetta pitää käsitellä juuri nyt.

”Halusimme konkreettisesti auttaa tänne juuri saapuneita nuoria tarjoamalla heille heidän alaltaan töitä. Toivoisin tätä myös itselleni mikäli tilanne olisi toisinpäin”, Johnsson sanoo.

Apulaisohjaajana ja still-kuvaajana dokumenttiprojektissa työskennelleelle ukrainalaiselle Mariia Fursinalle (kesk.) pääsy projektiin oli hänen ensimmäinen työkeikkansa ulkomailla. Vierellä ohjaajat Milla Muuronen (vas.) ja Ada Johnsson.

Dokumenttisarjan työstäminen oli välillä hyvin tunteellista myös Fursinalle.

”Kun tapasimme Mašan ja Vladin, sain selville, että he olivat matkustaneet yli 1 000 kilometriä piiritetystä Mariupolin kaupungista päästäkseen turvallisempaan paikkaan. Itse pelkäsin kysyä mitään turhaa ja arkaluonteista. Ruslanan tarinassa ajattelin jatkuvasti: ’Kuinka niin nuori tyttö pärjää niin hyvin yksin toisessa maassa kolmen lapsen maassa?’” Fursina kertoo sähköpostitse.

”Se oli minullekin henkisesti erittäin vaikeaa tuolloin ja yhä useampien tarinoiden katsominen toi esiin yhä enemmän vihaa hyökkääjää ja sotaa kohtaan.”

Fursinan mukaan sarjassa kuullaan hyvin henkilökohtaisia tarinoita.

”He menettivät kotinsa, ystävänsä, tavallisen elämänsä, ja vain siksi, että yksi imperialistinen maa halusi lisää alueita itselleen. Katsojien tulisi ymmärtää, että Ukraina ja kansamme taistelevat koko sivistyneen maailman puolesta ja oikeudesta elää vapaassa maailmassa.”

Ukrainan tulevaisuuteen Fursina katsoo luottavaisin mielin.

”Uskon Ukrainan olevan tulevaisuudessa yksi Euroopan Unionin johtavista maista. Yleisesti toivon, että tulevaisuutemme on valoisa ja onnellinen. Haluan uskoa siihen.”

Mariia Fursinan isoäiti Valentina katselee tuhoutunutta taloa heinäkuussa Černihivissä.

Johnsson ja Muuronen tutustuivat toisiinsa Roomassa, jossa Johnsson opiskeli elokuva-alaa ja Muuronen antropologiaa. Kämppäkaverit saivat siellä idean lyhyestä dokumenttisarjasta Matters Now. Alkuun kaksikko haastatteli ihmisiä nollabudjetilla, ja vähitellen konsepti kehittyi Ylen avustuksella Meidän aika -sarjoiksi. Viime vuonna julkaistussa sarjassa kerrottiin kuuden inspiroivan suomalaisen nuoren tarina.

Nyt valmistuneen Ukraina-sarjan jaksot ovat noin viiden minuutin mittaisia, ja ne julkaistaan jakso kerrallaan perjantaista lähtien Instagramissa Ylen Areena Stories -sivustolla. Kaksikon mielestä sosiaalinen media on tuntunut hyvältä alustalta lyhytdokumenttien julkaisuun.

”Jaksot lähtevät sosiaalisessa mediassa nopeasti leviämään ja saavuttavat näin mahdollisimman paljon ihmisiä, myös sellaisia, jotka eivät välttämättä muuten päätyisi katsomaan sarjaa”, Muuronen sanoo.

Entä mitä kuuluu sarjan päähenkilöille nyt?

Noin kuukausi huhtikuussa alkaneiden kuvausten jälkeen Ruslana Yakumenko palasi Ukrainaan ja avioitui miesystävänsä kanssa heinäkuussa.

Kiovaan palanneen Bozhena Makovskan on tarkoitus palata Suomeen toistaiseksi. Hän kerää lahjoituksia Ukrainalle ja jatkaa sinnikästä aktivismityötään. Hän sanoo olevansa feministi ja kansalaisaktivisti, joka kannattaa LGBTQ+-oikeuksia, sukupuolen ja rodun tasa-arvoa.

”Kuratoin riippumatonta Kiovan feministit -mediaa, joka luotiin kertomaan maailmalle Kiovan feministisestä yhteisöstä paikallisten aktivistien henkilökohtaisten tarinoiden kautta”, Makovska sanoo suomalaisohjaajien kautta HS:lle välitetyssä viestissään.

Vain Mariupolista paennut pariskunta on jäänyt pysyvämmin Suomeen. He ovat löytäneet ensimmäisen yhteisen asunnon ja Vladyslav Šyšov myös töitä Helsingistä.

”Sota sekä erottaa ihmisiä että yhdistää heitä, sillä se yleensä kiihdyttää kaikkia hitaita prosesseja yhteiskunnassa ja kansakunnassa ja maailmassa, sanoisin. Vladista ja Mašasta on tullut erittäin vahva pari, joka kokee kaiken tämän yhdessä”, Mariia Fursina sanoo.