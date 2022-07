Venäjä saattaa estää ”epäisänmaallisten” artistien keikat pian lailla: Mustalla listalla on yli 30 nimeä, mukana myös euroviisuedustaja

Venäjällä on tullut tänä keväänä epävirallisesti voimaan musta lista kielletyistä, valtionvastaisena pidetyistä artisteista. Heidän konserttejaan on peruttu ja tapahtumajärjestäjät välttävät varaamasta heitä esiintyjiksi ongelmien pelossa.

Moskova

Venäjällä on tullut tänä keväänä voimaan epävirallinen musta lista kielletyistä muusikoista, joita pidetään valtionvastaisina ja epäisänmaallisina.

Listalla on yli 30 artistia, joiden keikkoja on peruttu ilman syytä tai tapahtumajärjestäjät ovat ryhtyneet välttämään heidän varaamistaan esiintyjiksi ongelmien pelossa.

Lista ei ole julkinen, mutta venäläisen median ja artistien mukaan se on olemassa ja jo käytössä konserttien järjestäjillä. Venäjän federaation kansalaiskamari on vaatinut, että listasta tehtäisiin paitsi virallinen myös lainvoimainen.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kiisti hiljattain online-tiedotustilaisuudessaan, että tietäisi mitään muusikoiden mustasta listasta.

”Lainvalvojilla on mustia listoja, ne ovat luetteloita maan lakeja rikkovista”, hän sanoi.

Myös pandemian peruuttamiin Euroviisuihin Venäjän edustajaksi valittu Little Big päätyi mustalle listalle. Venäläismedian mukaan yhtye sijaitsee tällä haavaa Yhdysvalloissa.

Muusikoiden mustalla listalla on Venäjän kansallisen uutistoimiston mukaan tällä hetkellä 37 muusikkoa. Heidän nimensä kiertävät tapahtumajärjestäjien omissa sisäisissä keskusteluryhmissä.

Pietarilainen Fontanka-lehti on julkaissut kolmenkymmenen listalla olevan artistin nimet. Fontanka on kertonut saaneensa tiedot listalla olevalta muusikolta ja nimien paikkansapitävyydelle vahvistuksen yhdeltä konserttijärjestäjältä.

Listalle kuuluvat muun muassa Venäjän toissa vuoden euroviisuedustaja Maniža, pandemian peruuttamiin Euroviisuihin valittu Little Big, rock-yhtyeet DDT, Akvarium, Bi-2, Anacondaz ja Nogu Svelo!, laulaja Zemfira ja räp-artistit Oxxxymiron, Noize MC ja Morgenshtern.

Konserttien peruutuksista on tullut Venäjällä lähes päivittäisiä. Manižan oli määrä esiintyä kesäkuussa Stereoleto-festivaaleilla Pietarissa, mutta järjestäjät peruivat hänen keikkansa muutamaa päivää ennen festivaalien alkua.

Järjestäjät pahoittelivat peruutusta julkisesti ja ilmoittivat sen johtuvan heistä riippumattomista syistä. Manižan mukaan järjestäjiä oli uhkailtu. Maniža on julkisesti arvostellut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Räppäri Oxxxymiron (vas.) kuvattuna Moskovassa joulukuussa 2019. Tänä keväänä hän on järjestänyt sodanvastaisen konsertin Lontoossa.

Maan suosituimpiin rock-yhtyeisiin kuuluva DDT perui kesäkuussa konserttinsa Moskovassa, koska ei saanut sille lupaa paikallisilta viranomaisilta. Yhtye on muun muassa konserteissaan ilmoittanut olevansa ”rauhan puolesta”, niin sanottua ”erikoisoperaatiota” vastaan.

Bi-2 on perunut koko Venäjän-kiertueensa tältä kesältä tarkempaa syytä ilmoittamatta. ”Musiikkimme on aina yhdistänyt ihmisiä, eikä päinvastoin. Haluamme, että näin on jatkossakin”, yhtye kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Ennen kesäkiertueen peruutusta tapahtumajärjestäjät olivat keväällä peruuttaneet tai keskeyttäneet Bi-2:n konsertteja eri syiden varjolla tai ilman selitystä Omskissa, Kazanissa ja Pietarissa.

Omskissa järjestäjät keskeyttivät konsertin, koska yhtyeen lavakoristeet peittivät edellisestä tapahtuneesta lavalle jääneen kyltin, jossa luki erikoisoperaation tunnuskirjaimella Z:lla ”Za prezidenta” eli presidentin puolesta.

Akvarium-yhtyeen perustaja Boris Grebenštšikov soitti kitaraa Ukrainassa syyskuussa 2019.

Pietarissa konserttijärjestäjä ilmoitti julkisesti rock-yhtye Anacondazin konsertin peruutuksen syyksi painostuksen valtionhallinnon taholta.

Promoottorit ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa saaneensa puheluita, joissa uhkaillaan ylimääräisillä tarkastuksilla konserttisaleihin. Konserttisali saatetaan esimerkiksi sulkea byrokratian varjolla.

Akvarium-yhtyeen perustaja Boris Grebenštšikov, Zemfira ja Oxxxymiron puolestaan ovat esiintyneet sodanvastaisissa konserteissa Lontoossa, Berliinissä ja Istanbulissa. Zemfira julkaisi keväällä uuden, Ukrainan sodasta kappaleen nimeltä ”Liha”.

Moskovassa järjestettiin tiistaina tiedotus- ja keskustelutilaisuus kulttuurialaa kuohuttavasta mustasta listasta Venäjän kansallisen uutistoimiston tiloissa. Mustalle listalle joutuneita artisteja oli kutsuttu paikalle, mutta he olivat kieltäytyneet kutsusta.

Venäjän kansalaiskamarin informaatiotyöryhmän johtaja Aleksandr Malkevitš ilmoitti haluavansa laajentaa listan koskemaan myös muun muassa teatteri- ja elokuvanäyttelijöitä ja kirjailijoita.

”Maan täytyy tuntea sankarinsa, mutta kaikkien täytyy tuntea hyvin myös antisankarinsa, jotta voisivat tehdä itselleen sopivia päätöksiä.”

Tavoitteena on, että yleisö ryhtyisi välttämään mustalle listalle leimattuja muusikoita. Mustan listan muusikoiden esiintymiset Venäjällä kiellettäisiin ja heiltä vietäisiin valtiontuet. Lisäksi kaikki poliittiset kannanotot konserteissa kiellettäisiin – paitsi Venäjän valtion ja armeijan puolesta.

DDT-yhtyeen solisti Juri Ševtšuk sanoi keskiviikkona, että ei pelkää muusikoiden mustalle listalle joutumista, jos sellainen virallisesti perustetaan. ”Pelkään vain yhtä tuomioistuinta – Jumalan. Kaikki muu on rock’n’rollia.”

Malkevitšin mukaan olemassa oleva lista kielletyistä muusikoista ei ole vielä täydellinen, vaan sille tulisi ainakin 50 nimeä. Mikäli näyttelijät otettaisiin mukaan, nousisi luku hänen mukaansa sataan.

Malkevitš ehdotti, että mustan listan lisäksi perustettaisiin ”valkea lista” isänmaallisesti suuntautuneista artisteista. Heitä valtio päinvastoin tukisi.

Tiedotustilaisuudessa harvoja kriittisiä ääniä esitti Moskovski komsomolets -lehden musiikkikriitikko Ilja Legostajev. Hän huomautti, että kiellot kulttuurissa ja taiteessa eivät johda mihinkään hyvään, vaan ovat askel taaksepäin.

”Artistien julistaminen yhtäkkiä vihollisiksi ei vaikuta mitenkään todellisiin musiikinystäviin. He pitävät edelleen DDT:stä ja Bi-2:sta. Sitä paitsi ne eivät ole sanoneet mitään Venäjän-vastaista. Yhtyeet ovat puhuneet totta.”