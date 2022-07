Helmet-kirjastojen viikon varatuimmat kirjat ovat Satu Rämön dekkari Hildur sekä Samuel Salovuorien tietokirja Merkityksellisyyden voima, kirja masennuksesta toipuvalle.

Ohjaaja Jonas Puher Rasmussenin animoitu dokumentti Pako - Flee (Flugt, 2021) on kerännyt maailmalla läjän palkintoja ja ehdokkuuksia, ja täysin syystä. Se on katsottavissa Yle Areenassa vielä syyskuun loppupuolelle saakka, joten jos taideteos on jäänyt kokematta, niin vielä ehtii!

Pakolaisuutta on käsitelty faktaohjelmissa ja dokumenteissa, mutta harvoin mikään ohjelma tai elokuva on tullut samalla tavalla lähelle kuin animoitu Pako, vaikka voisi luulla, että kävisi juuri päinvastoin. Ohjaaja Rasmussen haastattelee dokumentissa lapsuudenystäväänsä Aminia, joka on menossa naimisiin pitkäaikaisen miesystävänsä kanssa ja kertoo nyt ensimmäistä kertaa ikinä kenellekään elämänvaiheestaan. Rasmussen on kertonut valinneensa muodoksi animaation, koska sen kautta voi käsitellä kipeitä aiheita. Lisäksi se takaa haastateltavan anonymiteetin.

Aminin elämäntarina alkaa Kabulista, mistä perhe joutuu vuosikausien pakomatkalle ja salakuljettajien armoille, ensin Moskovaan ja lopulta Pohjoismaihin, missä he elävät toisistaan erillään. Pako ei kuitenkaan ole ainoastaan kertomus pakolaisuudesta ja siitä millaista on elää jatkuvan paljastumisen pelon alla. Se kasvaa ihmeellisen herkäksi ja viisaaksi teokseksi perheestä, rakkaudesta ja ihmisyydestä kaiken kaikkiaan.

Pako, Yle Areenassa 25. syyskuuta asti.

Lukutoukka pääsee pätemään kirjallisuuspelissä

Minkä ammatin harjoittajalle Lucia Berlin antaa vinkkejä? Kenen puutarhuri Thomas Davies on Kristina Carlsonin 2009 ilmestyneessä romaanissa? Minkä romaanin päähenkilö Aliide Truu on?

Olen huono melkein kaikissa peleissä, mutta Kirjallisuus-pelikortteja jaksan läiskiä ystävieni kanssa läpi yön. Kehvola Designin korteissa on yhteensä 324 kysymystä ja vastausta, mutta niissä viehättää myös kaunis ulkoasu: jokaista korttia koristaa tunnetun kirjailijan potretti.

Kortit on tehnyt Timo Mänttäri, joka sai idean maailman museoita ja museokauppoja kiertäessään. Aikoinaan Keltaiselle kirjastolle kansia suunnitelleelle ja pubivisoissa viihtyvälle Mänttärille työ oli mieluisa, sillä hän sai siinä yhdistää lempipuuhansa piirtämisen, lukemisen, visailun ja pakkaussuunnittelun.

”Kysymyksiä syntyi viisi iltaisin, kun lapset nukkuivat. Aika hissuksiin siis”, Mänttäri kertoo.

Kirjallisuus-pelikortteja voi ostaa museokaupoista, Rosebudin myymälöistä sekä Kehvola Designin verkkokaupasta.

Eniten uusia varauksia 13.–20.7. Helmet-kirjastoissa saaneet kirjat

Kaunokirjallisuus

1) Satu Rämö: Hildur

2) Anna-Maria Eilittä: Tämäkin hämärä

katoaa

3) Veera Ikonen: Pimeässä syttyy majakka

4) Kristina Ohlsson: Myrskynvartija

5) Elizabeth Strout: Voi William!

6) Jukka Hakala: Valheet joihin uskomme

Tietokirjat

1) Samuel Salovuori: Merkityksellisyyden

voima, kirja masennuksesta toipuvalle

2) Minna Lindgren: Minun oopperani,

epätäydellinen historia

3) Laura Kokko: Volter Kilpi, elämäkerta

4) Laura Kolbe: Keho, matkoja ikään,

mieleen ja minuuteen

5) Ujuni Ahmed: Tytöille, jotka ajattelevat

olevansa yksin

