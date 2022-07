Michelle Obama julkaisee marraskuussa toisen kirjansa – self help -henkisestä oppaasta odotetaan valtaisaa myyntimenestystä

Michelle Obaman vuonna 2018 ilmestynyttä omaelämäkertaa on myyty yli 17 miljoonaa kappaletta.

Michelle Obaman vuonna 2018 ilmestynyt omaelämäkerta Minun tarinani on käännetty yli 50 kielelle. Obama esiintyi kirjakiertueella Kööpenhaminassa huhtikuussa 2019.

Yhdysvaltain entisen presidentin puoliso Michelle Obama julkaisee toisen kirjansa. The light we carry -teoksen on määrä ilmestyä marraskuun puolivälissä. Kustantamo Penguin Random House kertoo, että kirja julkaistaan samanaikaisesti 14 eri kielellä 27 maassa. Aluksi siitä painetaan noin 2,7 miljoonaa kappaletta. Michelle Obama kertoi kirjasta torstaina sosiaalisen median kanavillaan.

Self help -henkisessä opaskirjassa Obama käsittelee sitä, miten lukijat voivat säilyttää toiveikkuuden ja tasapainon epävarmassa maailmassa. Kirjan kerrotaan koostuvan harjoituksista ja Obaman omakohtaisista kokemuksista.

Michelle Obaman verkkosivujen mukaan The light we carry -kirja käännetään myös suomeksi. Suomessa kirjan kustantaa Otava.

Tulevasta kirjasta voidaan odottaa myyntimenestystä, sillä Michelle Obaman talvella 2018 ilmestynyttä Minun tarinani -omaelämäkertaa myytiin Kanadassa ja Yhdysvalloissa vain reilussa kahdessa viikossa yli kaksi miljoonaa kappaletta. Kirja oli ilmestymisvuotensa myydyin kirja Yhdysvalloissa. Lisäksi se kohosi myydyimpien joukkoon ainakin Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa.

Myös Helsingin Sanomat kirjoitti kirjasta laajasti heti ilmestymisen jälkeen.

Kaiken kaikkiaan kirja on käännetty yli 50 kielelle, ja sitä on myyty yli 17 miljoonaa kappaletta. Michelle Obama markkinoi kirjaansa myös massiivisella kiertueella, josta suoratoistopalvelu Netflix julkaisi myöhemmin dokumentin.

Myös entinen presidentti on ahkera kirjoittaja. Barack Obama on kirjoittanut neljä kirjaa. Muistelmateoksista viimeisin on Luvattu maa, joka ilmestyi vuonna 2020. Sekä Barack Obaman Luvatun maan että Michelle Obaman Minun tarinani -kirjan julkaisseen kustantamon Penguin Random Housen kerrotaan maksaneen kahdesta teoksesta 65 miljoonaa dollaria eli yli 63 miljoonaa euroa.

Omien kirjojen kirjoittamisen lisäksi Barack Obama on pitänyt laulaja Bruce Springsteenin kanssa podcastia, jonka pohjalta koottu yhteiskirja ilmestyi suomeksi tammikuussa. Myös Michelle Obama on juontanut omaa podcastia.