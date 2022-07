Samankaltaisia tempauksia on nähty viime aikoina Lontoon eri taidemuseoissa.

Ilmastoaktivistit liimasivat kätensä Sandro Botticellin Kevät-maalausta suojaavaan lasiin. Luultavasti 1480-luvun taitteessa valmistunut maalaus esittää roomalaista jumalhahmoa Venusta, jonka ympärillä on kahdeksan muuta antiikin mytologian hahmoa.

Italian Firenzessä joukko ilmastoaktivisteja järjesti perjantaina taidemuseossa tempauksen, jossa he liimasivat kätensä renessanssimaalari Sandro Botticellin maailmankuulua Kevät-maalausta suojaavaan lasiin. Ultima Generazione -nimisen aktivistiryhmän tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Italian ilmastopolitiikkaan. Asiasta uutisoi brittilehti Guardian.

Yli 500-vuotias teos ei vahingoittunut tempauksen aikana, eikä sen vahingoittaminen ollut myöskään aktivistien tarkoituksena.

Poliisi vei kolmen aktivistin ryhmän pois galleriatilasta.

Kannanotossaan ryhmä vaatii, ettei Italia avaa uudelleen jo kertaalleen käytöstä poistettuja hiilivoimaloita tai käynnistä maakaasuun liittyviä uusia poraushankkeita. Niiden sijaan ryhmä haluaa valtion lisäävän aurinkoenergian ja tuulivoiman osuutta energiantuotannossa.

Ultima Generazione -ryhmä on järjestänyt aikaisemmin tempauksia, joissa se on tukkinut katuja Rooman lähettyvillä.

Botticellin Kevät sijaitsee Uffizin palatsissa, jonka taidemuseo on yksi maailman kuuluisimmista. Luultavasti 1480-luvun taitteessa valmistunut maalaus esittää roomalaista jumalhahmoa Venusta, jonka ympärillä on kahdeksan muuta antiikin mytologian hahmoa. Maalaus on yli kolme metriä pitkä ja kaksi metriä korkea.

Britanniassa ilmastoaktivistit ovat järjestäneet eri taidemuseoissa useita samankaltaisia tempauksia.

Kaksi viikkoa sitten Just Stop Oil -ryhmittymän tukijat peittivät Lontoon National Gallery -museossa John Constablen Heinärattaat-maisemamaalauksen kuvalla, jossa joki oli korvattu asfaltoidulla tiellä ja taivaalla lensi lentokoneita. Sen jälkeen he liimasivat kätensä maalaukseen. Teollaan he halusivat vastustaa Britannian hallituksen suunnittelemia öljy- ja kaasuprojekteja.

Kesäkuun lopussa kaksi aktivistia liimasi kätensä Vincent van Goghin Persikkapuut kukassa -maalaukseen Lontoon Courtauld-taidemuseossa.

Samankaltainen tempauksia on nähty Guardianin mukaan myös Manchesterissa ja Glasgow’ssa.

Lehden mukaan sekä Just Stop Oil -ryhmittymä että italialainen Ultima Generazione ovat saaneet rahoitusta samalta yhdysvaltalaiselta Climate Emergency Fund -järjestöltä.