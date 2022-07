Karlovy Vary

Espanjalaisen nimen takia moni erehtyy luulemaan elokuvatähti Benicio del Toroa meksikolaiseksi. Mutta hän on syntynyt vuonna 1967 Puerto Ricossa, joka on Yhdysvaltoihin kuuluva itsehallintoalue, vähän kuin meidän Ahvenanmaamme.

Del Toro on siis syntyperäinen Yhdysvaltain kansalainen, mutta häntä on sanottu latinoversioksi Brad Pittistä. Nimi ja ulkonäkö ovat heijastuneet uraan.

Del Toro on todennut, että viime aikoina Hollywoodiin on tullut lisää latinonäyttelijöitä ja heille on avautunut enemmän mahdollisuuksia.

Mutta hänen omista rooleistaan moni sivuaa huumeita tavalla tai toisella – vaikka hän on näytellyt paljon muutakin, myös osaamallaan espanjan kielellä. Del Torolla oli varhain jopa pieni rooli espanjalaisen Bigas Lunan elokuvassa Kultaiset munat (1993).

Del Toron mukaan hän itse on aina pyrkinyt tekemään parhaansa, oli sitten kyse minkälaisesta roolista tahansa.

Kuka? Benicio del Toro Vuonna 1967 Puerto Ricossa syntynyt yhdysvaltalainen näyttelijä.

Tunnetuimpia ”huumerooleja” mm. elokuvissa Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa (1998), Traffic (2000), 21 grammaa (2003) ja Sicario (2015).

Muita elokuvarooleja mm. Licence to Kill (1989), Epäillyt (1995), Saalistaja (2003), The Wolf Man (2010), Avengers: Infinity War (2018).

Voittanut Oscarin roolistaan elokuvassa Traffic. Sai samasta roolista muun muassa Kultaisen karhu -palkinnon Berliinin elokuvajuhlilla.

Palkittiin heinäkuussa tšekkiläisellä Karlovy Varyn festivaalilla elämäntyöstään.

Helsingin Sanomat tapasi näyttelijän heinäkuun alkupuolella tšekkiläisellä Karlovy Varyn festivaalilla, jolla del Toro sai palkinnon elämäntyöstään.

Kaikista elokuvatapahtumista Karlovy Vary muistuttaa eniten rockfestaria. Tšekkinuoret tulevat sinne reput selässä ja majoittuvat leirintäalueelle.

Nuoriso jonotti festaripasseineen elokuviin. Erillisiä näytöslippuja ei yleensä hankita, joten katsojat menivät elokuviin, joissa oli tilaa. Siksi yleisöä riitti jopa kokeellisille elokuville ja ilmassa leijui vahva filmihulluuden aromi.

Yhdysvaltain huumekauppa tuntui etäiseltä vehreän böömiläisen laakson kuvankauniissa kylpyläkaupungissa. Mutta elokuvat johdattelivat puhumaan siitä del Toron kanssa.

Benicio del Toro näytteli uransa alussa usein huumediilereitä. Escobar: Paradise Lost -tv-sarjassa (2014) hänellä oli rooli huumeparonina.

Uransa alussa del Toro näytteli huumediilereitä sarjoissa kuten Miami Vice. Keskinkertaisessa tv-kanavien täytteessä Escobar: Paradise Lost (2014) hän esitti kolumbialaista huumeparonia Pablo Escobaria. Oliver Stonen Raakalaisissa (2012) hänellä oli sivurooli huumegangsterina.

”Huume-elokuvista ja -sarjoista on tullut oma lajityyppinsä, joka on korvannut 1930-luvulla nousseen gangsterielokuvan. Huumeleffat muistuttavat länkkäreitä sikäli, että molempien maailmat ovat liioiteltuja ja siksi niissä voi käsitellä ihmisyyden kaikkia puolia”, del Toro pohtii.

Johnny Depp (vas.) ja Benicio Del Toro näyttelivät pääosia Terry Gilliamin ohjaamassa elokuvassa Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa (1998).

Muutamat del Toron muistettavimmista roolihahmoista ovat olleet tekemisissä huumeiden kanssa eri tavoilla, eivätkä kaikki ole suinkaan olleet pahiksia. Terry Gilliamin Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa -elokuvan (1998) hillitön Dr. Gonzo oli enimmän aikaa pöllyssä.

”Dr. Gonzo oli yksi raskaimmista rooleistani. Minun piti nostaa rankasti painoani, eikä ole helppo näytellä hahmoa, joka on koko ajan sekaisin. Se perustuu Hunter S. Thompsonin kirjaan, joka kommentoi aikaansa, 1970-luvun alkua, joten piti tehdä paljon kotiläksyjä ja perehtyä siihen.”

Steven Soderberghin Trafficissa (2000) del Toro näytteli meksikolaista huume-etsivä Rodriguezia, jolle valkenee korruption laajuus poliisivoimissa. Del Toro sai roolistaan Oscarin ja kasan muita palkintoja. Traffic nostettiin esiin myös Karlovy Varyn festivaalilla.

”Huumeiden vastainen sota muistuttaa tarua Hydrasta. Jos katkaisee yhden pään, tilalle tulee kaksi uutta. Traffic kartoitti sen maailman antropologiaa. Trafficin henkilöhahmojen uhrautuminen siinä taistelussa tuntuu jalolta, mutta voittavatko he lopulta mitään?”

Alejandro Iñárritun ohjaamassa elokuvassa 21 grammaa (2003) del Toron roolihahmo oli syyllisyytensä kanssa kamppaileva entinen narkomaani.

Alejandro Iñárritun elokuvassa 21 grammaa (2003) del Toron roolihahmo oli syyllisyytensä kanssa kamppaileva entinen narkomaani ja rangaistusvanki.

Denis Villeneuven Sicariossa (2015) del Toro näytteli Yhdysvaltain ja Meksikon yhteisen operaation jäsentä, joka turvautuu arveluttaviin keinoihin huumeidenvastaisessa sodassa. Entinen syyttäjä Gillick on kuin moraalinsa menettänyt versio Trafficin Rodriguezista.

”En ole samaa mieltä Gillickin kanssa, mutta ymmärrän häntä. Sellaisia hahmoja on ollut jo Shakespearella. Kosto ajaa häntä.”

Ero Trafficin ja Sicarion välillä saattaa hyvinkin kuvata tunnelmien muutosta Yhdysvaltain pitkään, katkerasti ja turhaan käymässä huumeiden vastaisessa sodassa. Jalosta uhrautumisesta ollaan päätymässä katkeraan kostamiseen.

”Yhdysvalloissa syytämme usein Meksikoa huumeista, mutta Trafficia tehdessä DEA:ssa työskentelevä ystäväni muistutti, että monet meksikolaiset poliisit ovat uhranneet henkensä siinä taistelussa”, del Toro huomauttaa.

Sicariossa (2015) del Toro näyttelee Yhdysvaltain ja Meksikon yhteisen operaation jäsentä, joka turvautuu arveluttaviin keinoihin huumeidenvastaisessa sodassa.

DEA eli Drug Enforcement Administration on Yhdysvaltain huumepoliisi. Siellä työskentelevä kaveri ei ole ainoa, jota del Toro on konsultoinut roolitöitään varten. Hän tapaa aina ihmisiä, jotka tekevät samoja töitä kuin hänen roolihahmonsa, ja perehtyy sillä tavalla hahmojensa elämään.

Tapa on peräisin Stella Adlerilta, metodinäyttelemisen tunnetuimmalta opettajalta Lee Strasbergin jälkeen. Del Toro opiskeli nuorena Adlerin näyttelijäkurssilla.

Strasbergin mallissa näyttelijä käyttää omia kokemuksiaan roolihahmon rakentamiseen, mutta Adler korostaa mielikuvitusta. Adler opetti myös muun muassa Marlon Brandoa ja Robert De Niroa.

”Adler pakotti kertomaan tarinoita hyvin eikä vain lausumaan vuorosanoja. Ensin pitää tehdä taustatyöt ja sitten voi käyttää mielikuvitusta. Haastattelen aina roolejani vastaavia ammattilaisia. Se tapa rakentaa roolia muistuttaa journalismia”, del Toro vertaa ja ilahduttaa toimittajaryhmää.

Rooli Che Quevarana oli del Toron mukaan yksi hänen uransa vaativimmista.

Del Toro mainitsee Che Guevaran roolin Steven Soderberghin ohjaamassa elämäkertaelokuvassa Che (2008) yhdeksi uransa vaativimmista. Perehtyminen vei hänet Kuubaan ja Boliviaan tapaamaan ihmisiä, jotka tunsivat marxilaisen vallankumoustaistelijan. Roolityö palkittiin Cannesissa.

Kun del Toro oli yhdeksänvuotias, hänen äitinsä kuoli. Isä muutti perheen Puerto Ricosta Pennsylvaniaan, kun Benicio oli 15-vuotias.

Isänsä neuvosta del Toro opiskeli liiketaloutta San Diegossa Kalifornian yliopistossa. Siellä hän otti valinnaisen draamakurssin ja innostui näyttelemisestä niin, että jätti opinnot ja lähti Los Angelesiin Adlerin oppiin.

”Kompastuin tälle alalle vahingossa, mutta se oli lottovoitto”, del Toro painottaa.

Uransa alussa 21-vuotiaana del Toro pääsi elokuvaan 007 ja lupa tappaa (1989) kaikkien aikojen nuorimmaksi Bond-leffojen pääkonnan kätyriksi. Varsinainen läpimurto tuli vuosisadan vaihteen tienoilla elokuvissa Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa ja Traffic.

Karlovy Varyn festivaali on entisen sosialistiblokin suurin ja tärkein.

Se ei ole kuitenkaan yhtä merkittävä elokuvien kauppapaikka kuin vaikkapa Cannes tai Berliini. Siksi del Toron tapaiset isot tähdet käyvät Karlovy Varyssa elokuviensa välissä, kun ei ole kuvauksia tai markkinointia.

Viime vuonna del Toro nähtiin Wes Andersonin elokuvassa The French Dispatch. Seuraavaksi häneltä on tulossa Reptile, esikoisohjaaja Grant Singerin jännäri, jossa hän näyttelee etsivää. Jälkityöt ovat vielä kesken, mutta ensi-illan pitäisi olla tänä vuonna. Del Toro sanoo nähneensä elokuvasta vain pätkiä, jotka ovat vaikuttaneet hyviltä. Hän kehuu myös ensikertalaista ohjaajaa Singeriä.

Benicio del Toron tuoreimpia rooleja on osa Wes Anderssonin elokuvassa The French Dispatch (2021) . Kuvassa myös Lea Seydoux (oik.) ja Denis Menochet.

Del Toro ei ole urallaan juuri puuttunut ohjaamiseen tai käsikirjoittamiseen, mutta Reptilessa hän on osallistunut kirjoittamiseen – ihan vähän vaan, hän sanoo itse.

”Siksi olen joutunut olemaan tekemisissä tuottajien kanssa, mikä on ihan erilaista kuin ohjaajan kanssa työskenteleminen. Ohjaajalle voin yksinkertaisesti näyttää, mitä haluaisin tehdä. Tuottajille pitää selittää puhumalla, mikä vaatii asettamaan aivot vähän uuteen asentoon.”

”Mutta elokuvien tekemisessä on aina haasteita, kun ei toista samaa juttua. Aina samanlaisten elokuvien ja roolien tekeminen olisikin tylsää.”

Hero-kanava näyttää Sicarion maanantaina 25. heinäkuuta klo 21 ja sunnuntaina 31. heinäkuuta klo 21.20.