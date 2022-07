Viikon suosituksissa teinien selviytymistarina Yellowjackets sekä vuoden fantasiatapaus The Sandman.

Kovin montaa tabua ei kaiken sallivassa yhteiskunnassamme ole, mutta ihmissyönnin kohdalla suvaitsevaisimmatkin taitavat vetää rajan. Yellowjackets kertoo lukiotyttöjen jalkapallojoukkueesta, joka ylittää rajan, jota ei saisi ylittää, kun heidän lentokoneensa putoaa kisamatkalla keskelle erämaata. Heti ensimmäisen jakson alussa näytetään, kuinka he ovat ajautuneet sarvipäiseen ritualistiseen ihmissyöntiin. Mitä on tapahtunut?

Mysteeri alkaa keriytyä auki kahdessa ajassa. Teinit koittavat selvitä erämaassa, haaksirikkoisina puberteetin ja nälän kourissa. 25 vuotta myöhemmin he ovat traumatisoituneita puolijulkkiksia, haaksirikkoisina mielenterveyden ja todellisuuden rajaseudulla.

Kaikki näyttelijät tekevät erinomaista työtä ja sitovat tarinan psykologiseen todellisuuteen. Aikuisnäyttelijöistä varsinkin Juliette Lewis ja Melanie Lynskey näyttävät hinnan, jonka he ovat joutuneet maksamaan. Christina Ricci on pähkähullun hauska.

Yellowjackets sekoittaa genrejä mukavasti. Se on draamaa, mutta se käyttää kauhun useita alalajeja, valtavirtakatsojalle sopivaan tapaan. Mukana on myös riittävästi huumoria.

Teemat nousevat luontevasti asetelmasta itsestään. Olennaista on naisten suhde valtaan ja väkivaltaan sekä ristiriita yhteiskunnan heihin asettamien odotusten kanssa. Taustalla väijyy vanha kunnon metsien taika ja vajoaminen sivilisaation rajojen taakse.

Koukuttavassa mysteeritarinassa on selviä kaikuja Lostista, sen ajallisista tasoista, kerrostuvista mysteereistä ja tietysti koko lento-onnettomuudesta. Saa nähdä miten syville kierteille Yellowjackets pääsee tulevilla kausillaan.

The Sandman, vihdoin

Niin se vain on, että vaikka kohta alkaa Game of Thronesin jatkosarja ja pian sen jälkeen todella upealta vaikuttava sarja Tarusta sormusten herrasta, kumpikaan ei ole se tv-sarja, jota odotan eniten. Minulle vuoden ehdoton fantasiatapaus on The Sandman. Tai no, ehkä vuosikymmenen.

Pari vuotta sitten luin koko kymmenen albumin mittaisen The Sandman -sarjakuvan taas uudelleen, ties kuinka monetta kertaa. Kolmekymmentä vuotta sitten ilmestynyt teos on edelleen kiehtova, kaunis, jännittävä ja ennen kaikkea inhimillinen tarina siitä, miten vaikea on hyväksyä omat tunteet, toisten ihmisten tarpeet, muutoksen väistämättömyys ja lopulta, kaiken kuolevaisuus.

Sandmanin luoja Neil Gaiman on vartioinut tarinansa filmatisointioikeuksia kuin kallista aarretta. Vuosikymmenien absurdien Hollywood-kabinettisotkujen jälkeen se vihdoin ilmestyy ruudulle, ajan mukaiseen tapaan Netflix-sarjana.

Trailerien perusteella fantasiaa ja tosimaailmaa yhdistävä sarja toisintaa suoraan kuvia sarjakuvan sivuilta. Tehosteita tarvitaan, sillä tarina unien herrasta ja tarinoiden prinssistä kulkee maailmasta toiseen. Välillä se taas näyttää hyvällä tavalla brittiläiseltä tv-draamalta. Ennen kaikkea The Sandman näyttää silti omanlaiseltaan, niin kuin pitääkin.

