Marvelilta on tulossa niin monta supersankarielokuvaa, että niiden mukana on vaikea pysyä

Pandemian jälkeinen Comic-Con näytti, mitä Hollywoodin isolla rahalla tehdään. Luvassa on paljon lohikäärmeitä.

Yhdysvaltain San Diegossa järjestettävä Comic-Con teki viime viikonloppuna paluun normaaliin kahden pandemiavuoden eli yhden peruutetun festivaalin ja yhden lähinnä etäyhteyksin järjestetyn festivaalin jälkeen.

Festivaali oli pullollaan erilaisia supersankari-, fantasia- ja scifiaiheisten elokuvien trailereita ja ilmoituksia tulevista elokuvista.

Oli uuden Game of Thrones -sarjan House of the Dragonin pidennetty traileri, jonka perusteella luvassa on haudanvakavaa rymistelyä ja juonittelua Westerosin aiemmassa historiassa.

Rahaa palanut paljon.

Oli uuden Taru Sormusten Herrasta -sarjan The Lord of the Rings: The Rings of Power pitkä traileri, jonka perusteella luvassa on haudanvakaa rymistelyä ja juonittelua Keski-Maan muinaishistoriassa.

Rahaa palanut vielä paljon enemmän.

Oli Dungeons & Dragons -lautaroolipelistä tehdyn elokuvan Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves traileri, jonka perusteella luvassa on sekä Game of Thronesilla että Taru Sormusten Herralla pilailevaa fantasiahassuttelua isoilla cgi-toimintakohtauksilla.

Rahaa palanut paljon.

Eeppistä fantasiaa ja lohikäärmeitä. Sinne Hollywoodin isoista rahoista iso osa taas menee.

Osa Hollywoodin tähdistä näyttää sen sijaan nauttivan pienemmän budjetin fantasiasta: Dungeons & Dragons (D&D), siis se roolipeli, on Comic-Conissa järjestetyn yhteishaastattelun perusteella ainakin siitä tehdyssä elokuvassa näyttelevien Michelle Rodriguezin ja Sophia Lillisin suosiossa.

Lisäksi Honor Among Thievesin toinen ohjaaja Jonathan Goldstein paljasti, että elokuvassa on pienessä roolissa ainakin yksi suuri D&D:tä todellisuudessa pelaava Hollywood-julkkis.

Kuka se voisi olla? Ilmiselvä arvaus on maailman kuuluisin D&D-fani eli toimintaelokuvatähti Vin Diesel, joka on puhunut D&D:n puolesta julkisuudessa vuosia. Toinen mahdollisuus on näyttelijä Joe Manganiello, joka mediatietojen mukaan pyörittää useiden Hollywood-tähtien D&D-rinkiä.

Kun D&D edellisen kerran tuotiin valkokankaille vuonna 2000, kriitikot vihasivat elokuvaa ja yleisö ei mennyt sitä katsomaan.

Ehkä ajat ovat nyt toiset? Vin Dieselin tähtiin nostama The Fast and the Furious -elokuvasarjakin alkoi vasta vuonna 2001. Ainakin trailerin perusteella D&D-elokuva näyttää varsin kököltä hauskanpidolta, ja siitähän D&D:ssä on kyse, hyvällä tavalla.

Hauskaa Comic-Conissa piti myös Hugh Grant, joka näyttelee uuden D&D-elokuvan pahista. Kun Grantilta kysyttiin, onko hän ikinä pelannut D&D:tä, Grant vastasi olleensa Dungeon Master (eli D&D-peliseikkailusta vastaava), ”mutta se oli enemmän S&M:ää kuin D&D:tä”.

Lohikäärmeiden lisäksi Comic-Conissa esiteltiin valtava nippu Marvelin tulevia supersankarielokuvia. Saatiin uuden Black Panther -elokuvan ensitraileri, ja sitten saatiin tietoja Marvel Cinematic Universen seuraavista vaiheista eli osista viisi ja kuusi.

Seuraavan kahden vuoden aikana tulossa on seuraavaa: Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Secret Invasion, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Lokin kakkoskausi, Echo, The Marvels, Blade, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos, Captain America: New World Order, Daredevil: Born Again ja Thunderbolts.

Näiden jälkeen tulossa on uusi Fantastic Four -elokuva ja kaksi uutta Avengers-elokuvaa. Avengers: The Kang Dynasty saa ensi-illan toukokuussa 2025 ja Avengers: Secret Wars kuusi kuukautta myöhemmin.

Olisipa edes jokin näistä edes jostain kotoisin.