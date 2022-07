Monen luonnonkauniin kulttuurikohteen kesänäyttely jatkuu vielä elokuussa.

Ladalla on oma roolinsa Touko Hujasen valokuvanäyttelyssä Lomakansa. Se on esillä Työväenmuseo Werstaassa Tampereella.

Useimmat kesänäyttelyistä jatkuvat vielä kesän taittuessa elokuuksi. Alla kulttuuritoimituksen vinkkejä runsaasta tarjonnasta.

Touko Hujasen valokuvia lomailevista suomalaisista

Valokuvanäyttely Lomakansa esittelee palkitun kuvajournalisti Touko Hujasen (s. 1986) kuvia. Näyttelyssä kurkistetaan lomailevan Suomen kansan puuhiin ja päästään muun muassa salaperäiseen peikkometsään, ajetaan Lada 1 200:lla ympyrää pellolla ja käydään kotiseutujuhlilla.

Työväenmuseo Werstas (Väinö Linnan aukio 8, Tampere), 28.8. asti, ti–su 11–18.

Laukon kartanon saleista löytyy muun muassa Marjatta Tapiolan kalloaiheisia maalauksia.

Nimekkäiden tekijöiden nykytaidetta kartanomiljöössä

Laukon historiallisessa kartanossa on esillä tunnettujen nykytaiteilijoiden teoksia. Päärakennuksen barokkisaleissa esitellään Marjatta Tapiolan kalloaiheisia maalauksia ja galleriakerroksessa Kauko Lehtisen teoksia. Heikki Marilan Suomen historiaa käsittelevät teokset ovat esillä Viljamakasiinissa. Mukana ovat myös Tapani Kokko, Viljami Heinonen ja Moosa Myllykangas.

Laukon kartano (Vesilahti), näyttely 28.8.asti ti–su 12–18.

Toomas Kuusingin (s. 1976) kädenjälkeä Haihatuksen Estomania 3 -näyttelyssä.

Virolais-suomalaista maniaa Haihatuksessa

Taidelaitos Haihatus Joutsassa on koonnut virolais-suomalaisen Estomania 3 -tapahtuman. Näyttelyn koollekutsujia Johanna Sipilää, Panu Ollikaista ja Haihatuksen johtajaa Risto Puurusta yhdistää vuosien mittainen taiteilijaelämä Tallinnassa ja siellä solmitut kontaktit Viron taidemaailmaan.

Estomania 3 on moniääninen ryhmänäyttely oheistapahtumineen. Mukana on muun muassa Erik Alaloogan soivia veistoksia, Viron Venetsian biennaaliedustaja Bita Razavin remonttikokemuksia Virossa, Noolegruppin käsitteellistä ironiaa, Veiko Õunpuun elokuvia sekä Jussi Kiven vedenalaista tutkimusmatkailua Virossa.

Haihatus (Jousitie 68–70,Joutsa) 7.8. saakka ke–su 11–18 ja elokuun loput viikonloput la–su 11–18.

Yleisnäkymä Heikki Orvolan tuotantoa esittelevään Materiaalien virtuoosi -näyttelyn toiseen kerrokseen Suomen lasimuseossa.

Lasitaiteen konkarin iso näyttely Suomen lasimuseossa

Suomen lasimuseossa toukokuussa avautunut Heikki Orvolan (s. 1943) näyttely Materiaalien virtuoosi esittelee taiteilijan tuotantoa ensimmäistä kertaa näin laajasti. Mukana on lasin lisäksi keramiikkaa, tekstiilejä, Marimekolle suunniteltuja kankaita, emaliesineitä... Yksi Orvolan tunnetuimmista esineistä on lukemattomista suomalaiskodeista löytyvä Kivi-kynttilälyhty.

Museoiden ja yksityisten keräilijöiden kokoelmista kuratoitu näyttely jatkuu lokakuulle asti.

Suomen lasimuseo (Tehtaankatu 23, Riihimäki), 23. 10. asti, ti–su 10–18.

Nissbackan kartanossa on esillä Laila Pullisen veistosten lisäksi myös hänen piirustuksiaan.

Laila Pullisen tanssiaiheisia teoksia Nissbackassa

Näyttelykokonaisuus Pas assemblé – tanssin jatkuva liike kokoaa Laila Pullisen tuotannon tanssiaiheisia teoksia 1960-luvulta 2010-luvulle. Ateljee-galleriassa sijaitsevassa näyttelyssä esitellään myös 1980-luvulta peräisin olevia piirustuksia ja veistoksia Pullisen Helsinki International Ballet Competition:iin suunnittelemien palkintoveistosten kokonaisuuden ympäriltä.

Nissbackan kartano, Sotungintie 4, Vantaa. 28.8. asti to–su 11–17.

Pekka Halonen: Pyykki kuivuu (1910), yksityiskohta.

Taiteilijaelämää Halosenniemessä jo 120 vuotta

Taiteilija Pekka Halosen (1865–1933) kodin valmistumisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 120 vuotta. Pekka Halosen maalausten ohella näyttelyssä tuodaan esille talon runsasta alkuperäisesineistöä sekä kerrotaan elämästä taiteilijakodissa monin tavoin.

Halosenniemi (Halosenniementie 4–6, Tuusula), 28.8. asti, ma-su 10–17.

Eliya Zweygberg: Canis Lupus (2020, metalliverkko) on esillä Wiurilan kartanon näyttelyssä.

Wiurilan kartanossa pohditaan eilisen jälkiä

Yhdeksättä kertaa järjestettävä Wiurilan kesä -kuvataidetapahtuma pohtii kolmea temaattista kokonaisuutta: Ihminen – eläin – elintila; Ympäristö – tila - kokemus; Ylevyys – Arkisuus. Esillä on teoksia 33 taiteilijalta eri puolilta Suomea.

Useissa teoksissa hahmottuu ihmiskuvan murros, jota voi miettiä C.L. Engelin suunnitteleman Wiurilan kartanon historiallisissa tiloissa ja ympäristössä.

Näyttelyn ovat kuratoineet Satu-Maaria Mäkipuro, Jaana Saario ja Johanna Sarparanta.

Wiurilan kesä (Viurilantie 126, Halikko) 28.8. asti ma–su klo 11-18.

Ruud van Empel käyttää illuusioidensa luomiseen paljon aikaa, jopa kuukausia yhteen kuvaan. – Kuvassa valokuva World #7.

VB-valokuvakeskus Kuopiossa esittelee hollantilaisia illuusioita

Hollantilaistaiteilija Ruud van Empel (s. 1958) luo näyttelyssään Illusions of Reality maailmoja, joissa mikään ei ole oikein sitä miltä se näyttää. Van Empel on digitaalisen valokuvauksen pioneeri, jonka oudonkauniit teokset on koottu sadoista erikseen kuvatuista ”objekteista”.

VB-valokuvakeskus (Kuninkaankatiu 14–16, Kuopio), 2.10. asti, ma–pe 12–18, la–su 10– 16.

Jan Nevan teos Ikkunassa on esillä Taidekeskus Salmelassa.

Taidekeskus Salmela on runsaudensarvi

Mäntyharjun Taidekeskus Salmela tarjoilee tuttuun tyyliin kattauksen nykytaidetta ja suosii nuoria tekijöitä, joiden teokset kohtaavat 1900-luvun modernistien taidetta. Tänä kesänä mukana ovat muun muassa Jan Neva (s. 1974), Asta Caplan (s. 1982) Kaisamaija Erämies (s. 1996) ja Juliana Hyrri (s. 1989).

Savon maisemissa 2000-luvun nykytaide kohtaa 1900-luvun modernismin. Klassikkokaartia edustavat muun muassa Tuulikki Pietilä (1917–2009), Ukri Merikanto (s. 1950–2010) ja, Esa Riippa (s. 1947).

Taidekeskus Salmela (Mäntyharjuntie 25, Mäntyharju) 14.8. asti päivittäin 11–18.

Vilho Lampi: Omakuva, 1929, öljymaalaus vanerille.

Vilho Lammen perinteistä ja Kaija Hinkulan nykymaalausta Oulussa

Oulun taidemuseossa on esillä vielä elokuun ajan Vilho Lammen (1898–1936) retrospektiivi Väkevä lakeus. Lammen keskeistä tuotantoa 1920–30-luvuilta esittelevä näyttely on laajennettu lisätyn todellisuuden menetelmin.

Kaija Hinkula (s. 1984) työskentely on ”laajennettua maalausta”, jossa kaksiulotteinen maalaus levittäytyy tilalliseksi kokemukseksi ja lähestyy kuvanveistoa ja tila-aikataidetta. Hinkulan Play-näyttely jatkuu syyskuulle saakka.

Oulun taidemuseo (Kasarmintie 9), Vilho Lampi 28.8. asti, Kaija Hinkula 11.9. asti, ti–su 10–18.