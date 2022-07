Edellisen kerran Pulp soitti konsertteja vuonna 2012. Silloin se esiintyi myös Ruisrockissa.

Brittipopyhtye Pulp tekee paluun ensi vuonna. Yhtyeen keulakuva Jarvis Cocker paljasti asian The Guardian -lehden suorana lähetetyssä tunnin haastattelussa maanantaina.

Tunnin haastattelu koski enimmäkseen Cockerin uutta muistelmakirjaa nimeltään Good Pop, Bad Pop.

Cockerilta kysyttiin lopulta myös hänen viime viikolla tekemästään Instagram-julkaisusta, jossa oli vain säe This Is Hardcore -kappaleesta: ”What exactly do you do for an encore?”

Cocker vastasi, että julkaisu oli tarkoituksella kryptinen ja sanoi sen jälkeen, että ensi vuonna Pulp aikoo soittaa vähintään muutamia konsertteja.

Yleisö innostui toden teolla.

Noin tuntia myöhemmin Pulpin rumpali Nick Banks vahvisti asian Twitterissä ja sanoi, että kiertueen pysähdyspaikat ja aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Mahdollisesta uudesta musiikista ei ole ainakaan vielä hiiskuttu.

Pulpin This Is Hardcore -levy täyttää ensi vuonna 25 vuotta.

Yhtye lopetti vuonna 2002, mutta teki teki paluun vuosina 2011–2013. Pulp on soittanut konsertteja yhdessä viimeksi vuonna 2012, jolloin yhtye esiintyi myös Ruisrockissa.

Vuoden 2013 alussa yhtye esiintyi vielä The Jonathan Ross Show’ssa ja esitti vähän aiemmin julkaistun uuden kappaleen. Sen jälkeen yhtye on viettänyt hiljaiseloa.

Yhtyeen Different Class -levyä vuodelta 1995 pidetään yleisesti ellei parhaana niin ainakin aivan parhaimmistoon kuuluvana brittipoplevynä. Different Class -levyllä ovat muun muassa yhä suositut Disco 2000 ja Common People -hitit.

Viime vuosina Cocker on tehnyt ja soittanut musiikkia vuonna 2017 perustetussa Jarv Is -yhtyeessä. Yhtye julkaisi ensimmäisen levynsä Beyond the Pale vuonna 2020, ja sen piti saapua Helsingin Sideways-festivaalille niin vuonna 2020 kuin vuonna 2021, mutta molemmilla kerroilla festivaali peruuntui pandemian vuoksi.

Tänä vuonna Jarv Is esiintyy Flow-festivaalilla Helsingin Suvilahdessa perjantaina 12. elokuuta.

