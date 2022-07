Under the Banner of Heaven perustuu Jon Krakauerin true crime -kirjaan.

Etsivät Jeb Pyre (Andrew Garfield, oik.) ja Bill Taba (Gil Birmingham) tutkivat kaksoismurhaa East Rockwellin kaupungissa. Pyre on paikallinen mormoniperheen isä, Taba on muuttanut Utahiin syntisestä Las Vegasista.

Laadukkaan minisarjan Under the Banner of Heaven murhaa tutkivat etsivät ja tapahtumapaikka, East Rockwell Utahin osavaltiossa, ovat fiktiivisiä.

Tarina on kuitenkin pääpiirteissään tosi. Se perustuu Jon Krakauerin true crime -kirjaan Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith vuodelta 2003.

Krakauerin tietokirjoista tunnetuin on Erämaan armoille (1996), josta on tehty elokuvakin.

Vuonna 1984 utahilaisesta omakotitalosta löydetään murhattuna mormoniperheen äiti ja tämän 15-kuukautinen tytär. Aviomies Allen Lafferty, jota britti Billy Howle näyttelee erinomaisesti, löydetään lähistöltä vaatteet veressä. Laffertylla on hurja tarina: hän ei ole syyllinen vaan parrakkaat miehet, jotka saapuivat taloon.

Mormonikirkkoon kuuluva rikosetsivä Jeb Pyre (uskottava Andrew Garfield), joka joutuu harvoin tutkimaan murhaa ja järkyttyy siksi kyseisellä rikospaikalla kyyneliin asti, kiinnittää väistämättä huomiota partamainintaan. Koska mormonit paheksuvat partoja, niitä ei kaupungissa juuri näy.

Tämä ja muut uskontokunnan erikoisuudet, joilla voi olla vaikutusta tapaukseen, esitellään luontevasti, kun Pyre kertoo niistä Las Vegasista kaupunkiin muuttaneelle parilleen Bill Taballe (Gil Birmingham). Sukujuuriltaan intiaanina Taba joutuu kohtaamaan kaupungissa – ja jossain määrin sen valtauskonnossakin – kytevän rasismin.

Takaumat tutustuttavat katsojan murhan uhriin Brendaan (toinen taitava britti Daisy Edgar-Jones), joka on kasvanut idaholaisessa, vapaamielisemmässä mormoniperheessä. Laffertyn suuressa suvussa, jota johtaa patriarkka Ammon (Christopher Heyerdahl) Allenin vaimon itsenäistä asennetta ei katsota hyvällä.

Naisen asemaa mormoniyhteisössä sekä yhteisön kohtaamaa ja jakamaa väkivaltaa luodataan 1800-luvulle sijoittuvien takaumien kautta. Ne tuntuvat ensin äärimmäiseltä tavalta taustoittaa tapahtumia, mutta tulevat paremmin perustelluksi tutkimusten edetessä. Mainittakoon varmuuden vuoksi, että seitsemästä jaksosta kaksi viimeistä eivät olleet ennakkokatseltavissa.

Sekä Krakauerin kirja että Dustin Lance Blackin kehittelemä sarja ovat keränneet kritiikkiä Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkolta. Black, joka itse jätti kirkkokunnan teini-iässä, on puolustanut omaa käsittelytapaansa onnistuneesti. Ehkäpä on silti syytä todeta, että mormoneistaan kuuluisa Utah lukeutuu USA:n vähiten väkivaltaisiin osavaltioihin.

Black on palkittu käsikirjoitus-Oscarilla elokuvasta Milk (2008). Mormonitaustaansa hän hyödynsi myös osallistuessaan Big Love -draamasarjan (2006–2011) tekemiseen.

Under the Banner of Heaven, Disney+. (K16)