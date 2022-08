Tone Schunnesson on kirjailija, joka puhuu yhtä sujuvasti Tiktokin viimeisimmistä villityksistä ja Ruotsin poliittisesta tilanteesta.

Kirjailija Tone Schunnesson, 34, on asunut Tukholmassa kymmenen vuotta. Sinä aikana hän on ehtinyt muuttaa yksitoista kertaa.

Kaupungin vuokra-asuntotilanne vaikuttaa mahdottomalta. Virallisten sopimusten lisäksi asunnot vaihtuvat pimeiden määräaikaisten toisen käden alivuokrasopimusten varjolla. Naurettavat hinnat kohoavat falsettiin.

”Miten he sen tekevät? Miten he sen tekevät!” Schunnessonin käheä ääni kajahtelee läppärin kaiuttimista.

Schunnesson vastaa haastatteluun kotoaan Lilla Essingenin kaupunginosasta. Tarkoitus oli tavata lempikahvilassa Södermalmilla, mutta koronavirustartunta on pakottanut kirjailijan sairasvuoteelle.

Lilla Essingenin asunnon vuokrasopimus on Schunnessonille ensimmäinen virallinen, mutta siinäkin on kuuden kuukauden määräaika. Vuodenvaihteen jälkeen kirjailijan asuntotilanne on taas epävarma.

Raha ja Tukholman mahdottomalta vaikuttavat asuntomarkkinat ovat keskiössä myös Schunnessonin hiljattain suomennetussa romaanissa Päivät, päivät, päivät (Johnny Kniga).

Ruotsissa Dagarna, dagarna, dagarna (Norstedts) julkaistiin vuonna 2020. Kirja oli ehdolla Ruotsin radion kirjallisuuspalkinnon saajaksi, ja siitä on tekeillä elokuva. Kirja on Schunnessonin toinen romaani.

Tone Schunnesson asuu Tukholman Lilla Essingen kaupunginosassa.

Päivät, päivät, päivät on viikon mittainen huuruinen matka läpi Tukholman kesäisten katujen, ravintoloiden ja terassien sekä kirjan päähenkilön Bibbsin poukkoilevan mielenmaiseman. Arkitodellisuus sekoittuu sosiaalisen median päivityksiin, eikä kukaan, edes lukija saati Bibbs itse oikeastaan tunnu tietävän, mikä on totta ja mikä valetta.

Kirjan päähenkilö on entinen bloggari, tositelevisiotähti ja somevaikuttaja. Hän on unohdettu kuuluisuus, jonka ohitse aika ajoi ilman että Bibbs itse edes oikein huomasi. Kun poikaystävä Baby päättää jättää, Bibbsiltä meinaa livetä käsistä rakkauden lisäksi myös koti. Jotta Bibbs saisi pitää asunnon, hänen on kerättävä kokoon 100 000 kruunua seitsemässä päivässä.

Idea velasta syntyi, kun Schunnesson sai itse maksettavakseen veromätkyjä samansuuruisen summan.

Kirjailija sanoo ajattelevansa rahaa jatkuvasti.

Hän kysyy usein kaltaisiltaan kirjoittajilta, miten he oikein elättävät itsensä Tukholmassa. Ihmiset vaikuttavat kiusaantuvan kysymyksestä.

”Ilmaa, vettä, rahaa”, Schunnesson kuvailee ajatuksenjuoksuaan.

Ennen haastattelun alkua hän on pähkäillyt luottokorttilaskuaan. Tällä hetkellä se on 25 000 kruunua eli noin 2 460 euroa, mutta Schunnesson haluaisi ostaa laukun, joka maksaa 3 500 kruunua.

”Ja sitten ihmiset kävelevät Tukholman kaduilla miljoonien asuntolainat niskassaan. Miten he sen tekevät? Tuntuu että rahasta ei tohdita puhua, koska kukaan ei halua ajatella lainojaan. Se on jonkinlainen julkinen salaisuus.”

Schunnessonin mukaan raha vaikuttaa kaikkeen.

Somevaikuttajien ja kaupallisten yhteistöiden maailmassa lähestulkoon kaikki, esimerkiksi kuvapäivitys onnellisesta parisuhteesta, on muutettavissa rahaksi. Se vaikuttaa siihen, miten ymmärrämme asioiden, ihmisten ja suhteiden arvon. Sillä tavalla raha tunkeutuu hänen mukaansa kaikkialle, rakkauselämään ja sielunelämään saakka.

Ihmiset jotka eivät muista mitä tienaavat, tienaavat aina yli 30 000. Kaikki muut muistavat kruunun tarkkuudella.

Kirjailija Tone Schunnessonin teksti tuo hahmot toisinaan niin lähelle, että silmät tekee mieli sulkea.

Schunnesson on kotoisin Malmöstä.

Hänen isänsä piti siellä antikvariaattia. Kaupassa hän näki, miten kirjat vaihtuvat seteleiksi, ja oppi ymmärtämään rahan konkreettisesti kahisevassa muodossa. Siksi hän haluaa myös kirjoittaa rahasta konkreettisesti, lainoina, seteleinä ja tilisiirtoina.

Lapsuuden iltapäivät kuluivat koulun jälkeen kirjastossa. Schunnesson kirjoitti päiväkirjaan, runovihkoon ja blogiin. Teksteissä elämästä saattoi tehdä kiinnostavampaa kuin se oikeasti oli. Päiväkirjaansa hän kirjoitti, että oli todella rakastunut, vaikkei ollut oikeasti koskaan ollut rakastunut.

Ennen Tukholmaan muuttoa ja Biskops Arnön kirjoittajakoulua Schunnesson ajatteli, että päiväkirjat ja blogi olivat kaukana oikeasta kirjallisuudesta.

”Olin omaksunut patriarkaalisen tavan tarkastella kirjallisuutta. Ajattelin, että päiväkirjat olivat vain jotakin kummallista, feminiinistä, vähäpätöistä kirjoittamista, jota vain tytöt tekivät.”

Kun Schunnesson teini-iässä tutustui 1950-luvun amerikkalaisen beatnik-perinteen mukaiseen kirjallisuuteen, Jack Kerouacin, Allen Ginsbergin ja Ulf Lundellin kuvaama kirjailijaelämän vapaus avautui mielessä jonkinlaisena vastakohtana lapsuudelle.

Mutta beatnik-kirjailijoiden todellisuus oli varsin kaukana omasta.

Aiemmissa haastatteluissa Schunnesson on kuvaillut, että oma elämä tuntuu jollain tavalla häpeälliseltä ja kaunokirjallisuuteen sopimattomalta. Sitä se on hänen mukaansa vieläkin, mutta juuri häpeällisyys vaikuttaa tuovan Schunnessonin tekstin lähelle lukijaa.

Hiki puski otsalta ja valui kasvoja pitkin. Mietin itkisinkö. Musiikki soi kovaa, aika kului kylpyhuoneessa toisenlaisen kellon mukaan, ja oli mahdotonta tietää miten kauan istuin siellä. Mutta siellä istuin ja katsoin lakattuja varpaitani jotka olivat siististi vierekkäin sandaaleissa, samalla kun tyhjensin itseäni viimeisistä päivistä.

Aivan kaikki alkuperäisteoksen kielelliset veikeydet eivät taivu suomennoksen sivuille.

Schunnesson puhuu saman puhelun aikana yhtä tietävästi Tiktokissa trendaavasta ”pinkistä kastikkeesta” (floridalaiskokin kehitelmä, johon jopa USA:n elintarvike- ja lääkevirasto joutui puuttumaan) ja Ruotsin maanpuolustuksen tilasta.

Romaanien ohella hän kirjoittaa kolumneja Aftonbladetiin. Syksyllä ilmestyy kolmas kirja Tone tur o retur (Norstedts), joka on kymmenen artikkelin kokoelma Ruotsin poliittisesta tilanteesta ennen vuoden 2022 vaaleja.

Kun Schunnesson vuonna 2016 debytoi kirjallaan Tripprapporter, ihmiset tuntuivat hänen mukaansa ihmettelevän, miten tällainen ”kreisi muija, joka ei edes tuolillaan pysty istumaan”, voi ylipäätään kirjoittaa romaaneja.

”Tripprapport” tarkoittaa ruotsiksi kahta asiaa. Yhtäältä sillä viitataan konkreettiseen matkakertomukseen, siis esimerkiksi selvitykseen, joka työmatkan päätteeksi palautetaan yhtiön taloussihteerille taksikuittien kera. Toisaalta sana viittaa huumeiden käyttäjien kertomuksiin ”tripistään”, tuntemuksistaan huumeiden vaikutuksen alaisena ja siitä, mitä aineita tuli otettua.

Schunnessonin Tripprapporter on tavallaan molempia. Ruotsalaismedian reaktioista päätellen Schunnessonin hahmo ja hänen käsittelemänsä aiheet eivät tuntuneet sopivan samaan lauseeseen kaunokirjallisuuden kanssa. Ruotsissa ei ensin osattu suhtautua kirjailijaan, joka osasi kirjoittaa sekä romaaneja että sosiaalisen median päivityksiä.

”Ihmiset eivät ymmärtäneet, että olen hirvittävän kiinnostunut kirjallisuudesta”, Schunnesson sanoo.

Menestynyt esikoisteos teki Schunnessonista hetkeksi Ruotsin kirjallisuusmaailman ”it-girlin”, hetken kuumimman nimen. Bibbsin tarina syntyi ainakin osittain vastauksena esikoisteoksen synnyttämälle huomiolle, ”koska kukaan, joka on it, ei ole sitä enää ensi vuonna”, Schunnesson sanoo.

Päivät, päivät, päivät -kirjan päähenkilö Bibbs on 39-vuotias. Hän muistelee onnellisen vuoden kesää, jolloin laskutti sosiaalisen median yhteistöistä 800 000 kruunua ja lähetit kantoivat kotiin kenkiä ja talvitakkeja.

Tone Schunnesson halusi kirjoittaa kaunokirjallisen teoksen, joka sijoittuu epäkirjalliseen maailmaan.

Schunnesson halusi kirjoittaa kaunokirjallisen teoksen, joka sijoittuu epäkirjalliseen maailmaan.

”Somevaikuttajien maailmassa ei ole minkäänlaista taiteellista tai ikuista arvoa. Kauneudesta tulee kummallista lihaa ja kaikessa on kyse kuluttamisesta. Huomaan, että tätä kulttuurimaailmassa inhotaan eniten. Näiden maailmojen yhdistäminen tuntui jännittävältä tehtävältä.”

Sosiaalisen median vaikuttaja tai ”influensseri” on Schunnessonin mukaan epämääräinen ammatti, jossa rahan ja ihmisen arvo vaikuttavat kulkevan käsi kädessä. Sellaisessa maailmassa molempien arvo myös hämärtyy.

Kirjassa päähenkilö Bibbs maksaa meediokäynneistään kymmeniä tuhansia vuodessa ja tahtoo 200 kruunua eli noin 20 euroa vastineeksi tupakasta, jota koditon pyytää kadulla. Bibbsin oma arvo on laskenut, eikä hänellä ole varaa lunastaa asuntoaan itselleen. Siksi Bibbs valehtelee. Hän tekaisee sosiaaliseen mediaan päivityksen, jossa kertoo tulleensa raiskatuksi.

Lapsuudessaan Schunnesson itse pelkäsi jatkuvasti valehtelevansa vahingossa vanhemmilleen tai opettajilleen. Pelko muuttui pakonomaiseksi tarpeeksi kertoa ihan kaikki.

”Parikymppisenä aloin valehdella silmittömästi, siitäkin tuli jonkinlainen vapauden symboli.”

Schunnessonin mielestä sosiaaliseen mediaan ja influenssereiden ammattiin liittyy vaatimus valheellisesta vilpittömyydestä. Kaiken pasta-annoksista käsilaukkuihin on oltava aitoa huolimatta siitä, että kaikki tietävät somekuvien olevan pelkkä kuratoitu esitys todellisuudesta.

”Somevaikuttajat myyvät fantasiaa tai jonkinlaista ideaa unelmaelämästä, mutta sehän on valetta, ei sellaista elämää ole oikeasti olemassa”, Schunnesson sanoo.

Valehtelemalla voi Schunnessonin mukaan paeta todellisuutta, joka on muuten liian inhottava elettäväksi.

”Ajattelin Babyn ja Bibbsin tuhoisaa suhdetta ja sitä, että elää lähellä väkivaltaa tai väkivaltaisen ihmisen kanssa. Silloin on elettävä valheessa, koska on pakko uskotella itselleen, uskottava itsekin valheeseen, että kaikki on hyvin, jotta elämää voi kestää. Sama koskee somevaikuttajien elämää.”

Ihmisillä oli tyhmiä ideoita siitä, miten valhe säilytettiin, mutta oli olemassa vain yksi tapa ja se oli antaa valheen mennä verenkiertoon. Antaa valheen sekoittua sylkeen ja valua visvana haavoista, muuttua hengitykseksi, joten kun valhe sitten tuli ulos suusta, kovalla äänellä, se kuulosti todelta. Jopa kropalle, josta se tuli ulos.

Tone Schunnessonin mukaan kävelemällä paikasta toiseen Tukholma avautuu kaupun­kina myös niille, joilla ei oikeastaan olisi varaa asua siellä.

Kirjassa on Schunnessonin mukaan kaksi tarinaa. Yhtäältä se on pikkutarkka aikakapseli maailmasta sellaisena kuin se juuri kirjan julkaisuhetkenä oli: pätkätöitä, sosiaalista mediaa, tuotteita, hajuvesiä ja energiajuomia.

Niin ajankohtaisia, että Schunnesson vaihtoi kirjassa mainittavan energiajuomamerkin toiseen, vain viikkoa ennen kuin kirja meni painoon. Kirjassa luki Red Bull, mutta Instagramissa sosiaalisen median vaikuttajat mainostivat Noccoa.

Toisaalta se on ajaton kertomus identiteettikriisistä, kodin tai kotiin löytämisestä, valheista ja rakkaudesta.

Kirja julkaistiin koronapandemian aikaan, ja suurin osa kirjailijatapaamisista jouduttiin perumaan. Keskustelua lukijoiden kanssa syntyi kuitenkin sosiaalisen median kanavissa ja Instagramin yksityisviesteissä.

”Lukijoiden kautta olen ymmärtänyt, että kirjassa on kyse ennen kaikkea Bibbsistä. Muutama viikko sitten joku lähetti Instagramiini kuvan rappukäytävään kiinnitetystä lapusta, jossa luki: Myyn kaikki exäni vaatteet. Lukija kirjoitti, että katso, Bibbsillä on kirpputori talossani.”

Tukholma avautuu Bibbsin mielessä unelmana menneestä, onnellisesta ajasta ja vapaudesta.

Schunnessonin mukaan hänen tarkoituksenaan ei ollut kirjoittaa Tukholma-kirjaa. Pandemian aikaan, kun julkista liikennettä kehotettiin välttämään, Schunnesson kuitenkin käveli kaupungissa paikasta toiseen.

”Ymmärsin, että kävelemällä kaupunki aukenee myös niille, joilla ei oikeastaan olisi varaa asua täällä, eikä Bibbsillä tosiaan olisi varaa asua Tukholmassa.”