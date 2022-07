Polttaminen on osa Damien Hirstin NFT-taideprojektia. Taiteilija kertoo tempauksen pohtivan taiteen ja valuutan rajapintoja.

Brittiläinen kuvataiteilija Damien Hirst aikoo polttaa tuhansia alkuperäismaalauksiaan, kertoo The Art Newspaper. Polttaminen tapahtuu Hirstin yksityismuseossa Lontoossa.

Maalausten polttaminen on osa Hirstin The Currency -nimistä taideprojektia, joka hyödyntää NFT-kryptoteknologiaa.

Syyskuussa avautuvassa näyttelyssä on esillä tuhansia Hirstin vuonna 2016 tekemiä maalauksia, jotka ovat olleet vuodesta 2021 kytkettynä lohkoketjuihin. Liukuhihnatyönä tuotetut maalaukset sisältävät Hirstille tyypillisiä pallokuvioita.

Teoksia on ollut mahdollista ostaa 2 000 punnan, eli noin 2 300 euron kappalehintaan. Ostajat voivat päättää, haluavatko he pitää teoksen NFT-version, myydä sen eteenpäin, vai vaihtaa virtuaalisen NFT:n fyysiseen maalaukseen.

Maalaukset, jotka ostajat ovat päättäneet pitää NFT:nä, ovat esillä Hirstin tulevassa näyttelyssä, jossa ne lopulta myös poltetaan. Viimeisetkin fyysiset maalaukset on tarkoitus tuhota lokakuussa, kun näyttely sulkeutuu.

Hirst on kertonut The Art Newspaperille, että The Currency -projektin on tarkoitus pohtia taiteen ja valuutan rajapintoja.

1990-luvulla formaldehydiin säilötyillä eläimillä tähdeksi noussut Hirst on yksi maailman rikkaimmista elävistä taiteilijoista. Hänen usein nihilistisinä pidetyt teoksensa käsittelevät tyypillisesti kuolemaa ja varallisuutta.

Viimeisen kahden vuoden sisällä ilmiöksi noussut NFT-taide on herättänyt vastarintaa kryptovaluuttojen louhimisen aiheuttamien päästöjen vuoksi.

Teosten tuhoaminen taiteen nimissä ei ole uusi keksintö.

Vuonna 2018 katutaiteilija Banksyn maalaus tuhosi itsensä, kun siitä lontoolaisessa huutokaupassa huudettu 1,4 miljoonan dollarin, eli noin 1,3 miljoonan euron tarjous hyväksyttiin.

Meklarin nuijittua tarjouksen kytkeytyi teoksen kehyksiin piilotettu mekanismi päälle, ja Banksyn Tyttö ja ilmapallo -niminen maalaus muuttui silpuksi.

Tuhottu teos myytiin vuonna 2021 Rakkaus on roskiksessa -nimellä 25,4 miljoonan dollarin hintaan.

Vuonna 1994 brittimuusikoiden Bill Drummondin ja Jimmy Cautyn muodostama K Foundation poltti miljoonan punnan, eli noin 1,1 miljoonan euron, edestä käteistä rahaa. Käteisen polttaminen taltioitiin videoteokseksi.