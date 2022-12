Suomalaistaustainen näyttelijä Niko Terho, 26, näyttelee Greyn anatomian uudella, 19. kaudella.

Kautta on esitetty Suomessa kuusi jaksoa, ja se jatkuu jälleen ensi vuoden alussa. Terho näyttelee Lucas Adams -nimistä lääkäriä, joka saapuu Grey Sloan -sairaalaan kirurgian erikoistumisohjelmaan.

”Tuntuu vieläkin siltä kuin näkisin unta. En osaa oikein edes vielä hahmottaa tätä kaikkea. Sarja on jo nyt muuttanut elämääni valtavasti. Ymmärrän, että olen todella onnekas”, Terho kertoo englanniksi videopuhelun välityksellä Los Angelesista.

Terho vaikuttaa hyväntuuliselta, hymyilee ja nauraa paljon. Näyttelijälupaus on syntynyt Barbadoksella, josta hänen äitinsä on kotoisin. Terhon isä on suomalainen.

Hänen näyttelijän uransa on saanut vauhdikkaan alun.

Terho teki ensimmäisen isomman roolinsa Disneyn televisiotuotantopuolen tytäryhtiölle ABC:lle romanttisessa komediassa The Thing About Harry (2020), jossa hän esitti nimiroolin.

Niko Terhon debyytti oli päärooli romanttisessa komediassa The Thing About Harry.

Terho pääsi elokuvaan Greyn Anatomian tuotantoyhtiö ABC:n koe-esitysohjelman kautta ja sai pääroolin ensimmäisissä koekuvauksissaan.

Elokuva kertoo vanhoista lukiotutuista Harrysta ja Samista (Jake Borelli), jotka ihastuvat toisiinsa vaikeasta yhteisestä menneisyydestä huolimatta. Vastanäyttelijä Jake Borelli on myös Greyn anatomian vakiokasvoja ja esittää kirurgiksi erikoistuvaa Dr. Levi Schmittia.

”Hullu tilanne, että olen näytellyt vain kahdessa projektissa ja hän [Borelli] on mukana molemmissa. Hän on oikea onnenkalu”, Terho sanoo nauraen ja lisää, että heistä on tullut hyviä ystäviä.

Myös roolin suositussa lääkärisarjassa Terho sai yhden koe-esiintymisnauhan perusteella. Terho sanoo yllättyneensä siitä, ettei häntä kutsuttu edes varsinaisiin koekuvauksiin tai niin kutsuttuun ”chemistry readiin” eli koetilanteeseen, jossa testataan näyttelijöiden keskinäisiä kemioita.

Hänen roolinsa Lucas Adamsina on sarjassa keskeinen. Adams on yksi viidestä uudesta erikoistuvasta lääkäristä, joiden elämää uudella kaudella seurataan. Lucasilla on myös erityinen rooli tarinassa, sillä hänellä on yhteys erääseen todella keskeiseen vanhempaan hahmoon.

Terho kuvailee, että hänen roolihahmonsa on perheensä musta lammas. Hän kokee valtavasti paineita, koska tulee menestyneiden kirurgien perheestä. Lucas ei ole välttämättä vielä kovin hyvä työssään, mutta hurmaa ihmisiä puolelleen karismallaan.

Haastavinta kuvauksissa on ollut lääketieteellisen terminologian opettelu, Terho kertoo.

”En ole muutenkaan kaikista selkein lausuja, joten se on ollut haastavaa mutta todella hauskaa.”

Ennen kuvauksia uusilla näyttelijöillä oli harjoittelujakso, jossa heidän piti opetella kirurgisia taitoja, tikkien ompelua, skapellien ja muiden leikkausinstrumenttien hallintaa. Näyttelijät pääsivät myös tutustumaan oikeiden kirurgien työhön ja seuraamaan leikkauksia.

Uudet lääkärinäyttelijät pääsivät harjoittelemaan käytännön kirurgian taitoja ennen kuvauksia. Greyn antomia on edennyt jo 19. tuotantokauteen.

Greyn anatomiAn fanit saivat marraskuussa kuulla ison uutisen, kun ilmoitettiin, että keskushahmo Meredith Grey (Ellen Pompeo) jättäytyy pääroolistaan taka-alalle uusimmalla kaudella.

”Hän on kuitenkin edelleen keskeinen osa sarjaa, niin kuin hän on aina ollut”, Terho sanoo.

Meredith Greyn säilyy kertojaäänenä sekä saattaa tehdä pieniä cameoita jatkossa. Pompeo on näytellyt sarjassa vuodesta 2005.

Greyn anatomia on pyörinyt kohta 18 vuotta. Sarjassa on edelleen joitain alkuperäisiä ensimmäisen kauden näyttelijöitä. Terho sanoo, että kaikki työryhmässä ovat ottaneet hänet erittäin lämpimästi vastaan.

Ennen näyttelijänuraansa Terho pelasi jalkapalloa, ja hänet rekrytoitiin 15-vuotiaana ammattiseuraan Englantiin. Lopulta Terho valitsi kuitenkin näyttelemisen.

”Kun olin pelannut muutaman vuoden jalkapalloa ammatikseni, ymmärsin, ettei se ole ihan sitä, mitä halusin. On vaikea päästä etenemään uralla ja saada tilaisuuksia. Siksi valitsin tämän vähemmän riskejä sisältävän ammatin eli näyttelemisen”, hän sanoo nauraen.

Hän muutti 18-vuotiaana New Yorkiin opiskelemaan näyttelemistä William Esper Studiolla.

Terho kertoo, että on viettänyt perheineen lapsuudessaan paljon aikaa Suomessa ja etenkin isovanhempien luona Lahdessa.

”Yritämme edelleen käydä Suomessa niin usein kuin mahdollista, vuoden tai kahden välein. Haluan tulla käymään taas heti, kun kuvauksilta pääsen.”

Terho sanoo, että hän tuntee itsensä myös suomalaiseksi.

”Syön aamiaisella aina ruisleipää, rakastan salmiakkia ja saunaa”, hän kertoo ja sanoo, että on sisustanut asuntoaan Marimekolla ja muumeilla.

Terho kertoo myös, että hänen isänsä rakensi Barbadokselle tiettävästi ensimmäisen pihasaunan. Kaikki materiaalit rahdattiin Suomesta rakennuspuita ja kiukaankiviä myöten.

Näyttelijä toivoo, että voisi joskus tulla tekemään elokuvaa Suomeen. Hän haluaisi tehdä töitä ystävänsä Juuso Syrjän kanssa, joka on ohjannut esimerkiksi Sorjosta.

Greyn anatomian 19. kausi jatkuu alkuvuodesta 2023, Ruutu, Disney+.

