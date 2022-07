Kivikautisiin kalliopiirroksiin on tehty omia merkintöjä, joista kaikkia ei pysty korjaamaan.

Lofoottien vuoristoalueella Norjassa on raportoitu 16 ilkivallantekoa tänä vuonna.

Vandalismissa eletään sesonkia, kirjoittaa Norjan yleisradio NRK. Norjassa on tehty lukuisia havaintoja vanhojen kivikaiverrusten tuhotöistä. Näin tapahtuu usein kesäkaudella, kun ulkoilijoita on paljon liikkeellä.

Havaintoja on tehty Pohjois-Norjassa sijaitsevassa Nordlandin läänissä, johon kuuluu myös Lofoottien saaristo.

Osa vahingoista on syntynyt ymmärryksen puutteesta, mutta osa selvästi tahallaan, sanoo Nordlandin paikallinen arkeologi Trine Johnson NRK:lle.

”Pahimmillaan he raaputtavat kiveä, mikä on täyttä vandalismia.”

Vaeltajat ovat jättäneet omia merkintöjä joihinkin tuhansia vuotta vanhoihin kuviin. Johnson on ilmoittanut poliisille kahdesta tuhoamistapauksesta tänä vuonna. Hän ei erittele poliisin tutkimia vahingontekoja tarkemmin.

Maassa voi saada kulttuuriperinnön tuhoamisesta jopa kaksi vuotta vankeutta.

Norjassa kivikaiverruksia on tärvelty useasti viime vuosien aikana.

Kolme vuotta sitten selvisi, että joku oli piirtänyt nimen ja päivämäärän Leiknesin kalliopiirroksiin. Alueen vanhimpien kivikautisten kuvioiden arvioidaan olevan 9 000 vuotta vanhoja.

Vuonna 2016 yksi tuhoamistapaus ratkesi, kun alaikäiset tekijät tunnustivat halunneensa kirkastaa petroglyfejä Alstahaugissa.

Osa vahingoista syntyy, kun vaelluskengillä kävellään piirrosten päällä. Norjassa on vaeltajia pyydetty kävelemään paljain jaloin arvokkailla luontokohteilla kuten jälkiä jo saaneessa kivimuodostelmassa Marmorslottetissa.

Lofoottien vuoristoalueella on raportoitu 16 ilkivallan tekoa tänä vuonna. Yhdessä tapauksessa joku on työstänyt kallioon syvään uurretun silmän kuvan.

Kaikkia vanhoihin kuviin tehtyjä lisäyksiä ei pysty korjaamaan.

Arkeologi Johnsonilla on ajatus siitä, miksi ihmiset tekevät omia merkintöjään kivipiirroksiin.

”Joku on jättänyt heidän merkkinsä, joten toisille on houkuttelevaa tehdä sama perässä. Se on sääli.”

Kivipiirroksilla ei kuitenkaan tavoiteltu nimimerkin ikuistamista, arkeologi sanoo, vaan viestin välittämistä jälkeläisille.