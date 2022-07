Ryan Goslingin ja Chris Evansin tähdittämä agenttielokuva perustuu The Gray Man -kirjasarjaan. Netflix jatkaa tarinaa kahdella elokuvalla.

Juuri ilmestynyt The Gray Man -elokuva on iso siirto suoratoistojätti Netflixille. Agenttijännäri The Gray Mania on verrattu James Bond- ja Bourne-elokuvasarjoihin.

Eri puolilla maailmaa kuvattu elokuva on maksanut 200 miljoonaa dollaria. Sen ovat ohjanneet Anthony Russo ja Joe Russo. Veljekset ohjasivat kaksi viimeisintä The Avengers -elokuvaa, jotka molemmat ovat kaikkien aikojen tuottoisimpien viiden elokuvan joukossa.

Elokuva perustuu Mark Greaneyn The Gray Man -trillerikirjasarjaan. Russot tuntevat genren – he ohjasivat agenttitarinan Captain America: Winter Soldier (2014), jota pidetään yleisesti yhtenä parhaista Disneyn Marvel-elokuvista.

Netflixin kerrotaan tekevän The Gray Manista elokuvasarjan. Suunnitelmissa on jatko-osaelokuva ja sarjan maailmaan perustuva spin off -elokuva.

Tähdet ovat nimekkäitä. Ryan Gosling esittää elokuvan päähenkilöä, joka joutuu pakomatkalle, kun Chris Evansin esittämä vihollinen jahtaa häntä. Muissa pääosissa ovat Ana de Armas ja Jessica Henwick.

Netflixille on tärkeää, että The Gray Man onnistuisi. Yhtiön tähän asti katsotuimmat elokuvat ovat yhtiön itse julkistamien tietojen mukaan kiitelty satiiri Don’t Look Up ja vähemmän kiitelty toimintaelokuva Red Notice.

Netflix on ollut viime aikoina vaikeuksissa.

Vaikka Stranger Thingsin neljäs kausi rikkoi taas palvelun katsojaennätykset, joita esimerkiksi Bridgerton on aiemmin tehnyt, yhtiön osakekurssi on laskenut. Syynä on putoavat tilaajaluvut.

Pudotusta on jatkunut puolisen vuoden ajan. Netflix on silti selkeästi markkinajohtaja. Osakekurssit ovat perustuneet sille, että Netflixiä on pidetty kasvuyhtiönä. Nyt Netflix on sijoittajien silmissä muuttunut tavalliseksi yhtiöksi kilpaillulla markkinalla.

Netflixin vastaus on strategian muutos, jota siltä on odotettu jo pitkään. Netflixin strategia on ollut jakaa valtava määrä sisältöä, joka omaa tuotantoa tai ulkopuolelta ostettua ja luoda siten mielikuva lähes loputtomasta tarjonnasta.

Vastaavasti sisällön laatu on ajoittain ollut hyvinkin heikkoa. Tässä tilanteessa HBO, Disney ja uusi kilpailija Paramount ovat erottuneet edukseen vähäisemmällä, mutta tasalaatuisemmalla tarjonnalla.

Netflix julkaisi viime vuonna jopa 286 elokuvaa, kun se sitä edeltävänä vuonna julkaisi 123 elokuvaa. Vuonna 2019 niitä ilmestyi 81. Tänä vuonna odotettavissa on 253 ensi-iltaa. Edelleen paljon, mutta käyrä osoittaa nyt alaspäin.

Netflix on ilmoittanut keskittyvänsä sisällön laatuun. Se haluaa myös omia franchiseja, eli elokuvasarjoja tai tv-sarjojen kokonaisuuksia, kuten kaikki suoratoistoyhtiöt.

Pitkäaikaisin ja yksi menestyneimmistä elokuvasarjoista on juuri James Bond -elokuvien vuosikymmeniä jatkunut sarja.

Jos suoratoistopalvelun omilla listoilla on elokuvia ja sarjoja, joita ihmiset eivät muualta löydä, vajaan kymmenen euron kuukausimaksu tuntuu perustellulta ostopäätökseltä. Tälle alan logiikka pitkälti nyt perustuu.

Disneylla on oma pitkä listansa, johon kuuluvat valtavan tuottavat Marvel ja Star Wars. HBO:lla on laatudraamaa ja Warner-yhtiön mittava elokuvakatalogi. Myös Paramountilla on historiallinen katalogi ja uuttakin tuotantoa.