Tulossa on isompaa musiikkia isosti tuotettuna, kertoo kaksikulttuurisessa kodissa kasvanut Regwan.

Joy Regwanin muusikonura alkoi epäonnisesti: esikoislevy Tästä taivas alkaa ilmestyi vuonna 2020 vain muutama päivä ennen kuin koronarajoitukset jyräsivät alleen julkkarit ja kaikki muut keikat.

Levyllä soi mainio iskelmäpohjainen pop. On syksy saapunut Helsinkiin -biisistä voi vielä tulla pääkaupunkiaiheinen klassikko. Keskellä pandemian alkurysäystä yksi vuoden parhaista esikoisista ei kuitenkaan saanut juuri mitään huomiota.

”Toisaalta koen, että kaikki meni juuri niin kuin piti levyn kanssa. Olen ylpeä levystä. Tapahtumat ovat ohjanneet minua oikeaan suuntaan ja oikeiden ihmisten luo. Olen nyt oikeassa paikassa”, Regwan sanoo.

Regwan on aloittamassa uudelleen uudella tyylillä. Lokakuussa ilmestyy ensimmäinen sinkku Nousuja ja laskuja. Esiintyjänimi lyhenee pelkäksi Joyksi.

Levy-yhtiökin on uusi, vasta toimintaansa aloitteleva Fountain Records, joka toimii yhteistyössä ison Sony Musicin kanssa. Sen taustalla on muun muassa tuottaja MDS eli Santeri Kauppinen.

”Aloitan taas alusta, mutta tuskin maltan odottaa nyt, kun palaset ovat loksahtaneet kohdalleen. Olen tehnyt jo pari vuotta töitä Daniel Okasin kanssa. Hän on tehnyt hiphopia, mikä kuuluu jonkin verran minunkin levylläni. Uusi tyyli on melankolista urbaania poppia.”

Okas tuotti jo Regwanin edellisen levyn Painting My Own Colours yhdessä ensimmäisen levyn tuottajan Sami Tammisen kanssa. Viimevuotisella levyllä laulukieli oli vaihtunut suomesta englantiin ja rummut koneellisiksi.

Regwan sanoo sitä välimuodoksi vanhan ja uuden tyylinsä välillä. Hänen musiikistaan on tulossa vieläkin elektronisempaa. Esikoislevyn keikat nieli pandemia. Toisenkaan kanssa bändi ei esiintynyt kuin pari kertaa, koska Regwanin uusi tyyli oli jo kehittymässä.

Kielen vaihto englantiin ei ole niin iso muutos kuin voisi luulla. Regwan on kirjoittanut molemmilla kielillä jo pitkään. Hänestä tuntui johdonmukaiselta pitää levyt yksikielisinä. Jatkossa hän laulaa jälleen suomeksi.

”Hain tosi pitkään suuntaa ennen ensimmäistä levyä. Osan sen biiseistä tein jo 16-vuotiaana. Olin työskennellyt pitkään bändin kanssa, joten oli luontevaa tehdä levyt sen kanssa. Mutta olin jo kasvamassa ulos joidenkin biisien teini-iän maailmantuskasta ja anarkiasta.”

Regwan kasvoi kaksikulttuurisessa kodissa. Hänen isänsä on syntynyt Bagdadissa. Juutalaiset joutuivat lähtemään Irakista ja monesta muusta maasta, kun ilmapiiri Israelin ja arabimaiden välillä kiristyi.

Regwanin isä lähti isoveljensä kanssa teini-ikäisenä Israeliin. Sieltä hän meni Englantiin opiskelemaan ja päätyi lopulta rakkauden perässä Suomeen. Isän sukua on enimmäkseen Englannissa mutta myös Israelissa ja Yhdysvalloissa. Regwan on sukuloinut niissä kaikissa.

”Lähtiessä isän takin vuoreen ommeltiin rahaa. Se on oikea seikkailutarina. Hän on kokki, joten meillä syötiin paljon Lähi-idän ruokia. Ja kotona soi usein arabimusiikki. En ole uskonnollinen, mutta kävin juutalaista koulua ja juureni ovat juutalaiset.”

Lähi-idän musiikki, arabialainen tai juutalainen, ei kuulu Regwanin levyillä ainakaan toistaiseksi. Hän kävi jo varhain pianotunneilla ja lauloi lapsikuorossa.

Tunnetuimpiin suomalaisiin klezmer-muusikoihin kuuluva Eva Jacob bongasi 14-vuotiaan Regwanin koulun juhlista laulamaan Helsinki Klezmer Kapelye -yhtyeeseen, joka esitti juutalaisten perinnemusiikkia.

”Kuulemma lauloin jo ennen kuin opin puhumaan. Lapsena minulla oli äänihuulikyhmyjä eikä minusta siksi pitänyt tulla ainakaan äänityöläistä. Ne katosivat kuitenkin murrosiässä, mutta minulla on yhä käheä ääni. Kun aloitin Kapelyessa, tiesin mitä klezmer on, vaikkei se ollut kovin tuttua.”

Regwan perehtyi keikkailuun Kapelyessa. Musiikkilukiossa hän oli mukana bändeissä. Siellä hän alkoi tehdä omia sanoituksia ja sävellyksiä.

Jo muutama vuosi ennen esikoislevyä esiintymiset baareissa ja pienissä klubeissa olivat herättäneet ainakin Helsingin musiikkidiggareiden huomion. Heille saattaa tulla ikävä Tästä taivas alkaa -levyn herkkää tyyliä.

Resepti oli vähän samantapainen kuin Aino Vennalla, mutta ranskalaisen chansonin sijaan Regwan imi vaikutteita etenkin iskelmästä ja vähän folkista. Levy-yhtiökin oli sama Stupido kuin Vennalla.

Mutta Regwan on menossa innokkaasti uuteen suuntaan. Hän sanoo, että tulossa on isompaa musiikkia isosti tuotettuna. Tekemisen meininki Okasin kanssa sopi yhteen heti. Joy on niin ytimekäs nimi, että fanien ei ehkä ole helppo löytää häntä googlaamalla.

”Uskon, että ihmiset löytävät edellisetkin levyni, vaikka uuden tyylini lähtökohta on erilainen. Katson nyt maailmaa avarammin eikä se ole enää mustavalkoinen. Sävellän ja sanoitan edelleen, joten musiikki on yhä omaa käsialaani.”

Viime aikoina Regwan on tehnyt yksityiskeikkoja opiskelun ohessa. Hän valmistuu ensi vuonna puhe- ja draamataidon opettajaksi. Lopputyössään hän tutkii, kuinka draaman avulla voi harjoittaa ihmisen ja maailman välistä yhteyttä. Regwan on myös näytellyt Ylioppilasteatterissa.

”Se on vähän hämmentävää, mutta tuntuu, että lavalla ja näyttämöllä olen kotona. Siellä kaikki turha unohtuu ja rauhoitun.”

Teatterissa Regwan näyttelee Judithina ja muusikkona hän on Joy, mutta hänellä on vielä kolmaskin virallinen etunimi, Kerttuli. Sillekin on toisinaan käyttöä.

”Kun Kerttuli tulee paikalle, bileet alkavat.”