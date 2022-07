Vuosien työn tuloksena on syntynyt suomenkielinen versio maailman suosituimmasta roolipelistä Dungeons & Dragonsista.

”Anteeksi, mutta miten olette kääntäneet hobgoblinin?”

Esimerkiksi tällaisia asioita kysytään suomalaisilla nettifoorumeilla, joissa keskustellaan maailman suosituimmasta roolipelistä Dungeons & Dragons. Vaikka peli on ehdoton markkinajohtaja alalla, siitä ei ole vuosikymmeniin tehty kunnollista suomennosta.

”Kaikki joutuvat pelaamaan sitä englanninkielisillä kirjoilla. Monet kuitenkin haluavat kääntää termejä suomeksi”, sanoo pelisuunnittelija Jonas Mustonen.

”Luontevia käännöksiä on uupunut ja on ollut pakko pelata suosituinta peliä finengelskalla.”

Eli siis niin, että aseet tekevät ”damagea”, joka vähentää ”hitpointteja”.

”Se on valitettavaa, koska meillä on niin hyviä suomenkielisiä pelisuunnittelijoita.”

Onneksi joukko näitä suunnittelijoita ryhtyi töihin asian korjaamiseksi. Mustonen kuuluu kymmenhenkiseksi kasvaneeseen työryhmään, joka on seitsemän vuoden työn jälkeen saanut valmiiksi suomenkielisen version maailman suurimmasta roolipelistä. Tuloksena on tänä viikonloppuna roolipelitapahtuma Ropeconissa julkaistava Legendoja & lohikäärmeitä. Työ tehtiin rakkaudesta suomenkieleen ja roolipelaamiseen, tietysti omalla ajalla ilman korvausta. ”Uskomme suomalaisen roolipelaamisen tulevaisuuteen omalla äidinkielellä.”

Pelin tekijät ovat vieneet alkuperäisiä sääntöjä omaan suuntaansa ja näin luoneet omanlaisensa version maailman suosituimmasta roolipelistä. Kuvitus Jari Paananen.

Roolipelejä on valtavasti. Vuonna 1974 ensi kertaa ilmestynyt Dungeons & Dragons (D&D) on edelleen suurin. Jos roolipelaamisesta puhutaan, puhutaan useimmiten D&D:stä. Se on vähän sama kuin että jos puhuttaisiin elokuvista, puhuttaisiin aina vain James Bondeista.

D&D:stä vuosien varrella tehtyjen uusien versioiden mukana on kulkenut erilaisia stereotypioita. Varsinkin viime vuosina ne ovat alkaneet murtua. Legendoja & lohikäärmeitä on yritetty tehdä muutoksia silmällä pitäen.

Tekijät haluaisivat pelin olevan inklusiivinen ja suomenkielinen vaihtoehto pelille, joka on suositumpi kuin koskaan lähes 50-vuotisen historiansa aikana.

D&D:n kustantaja Wizards of the Coast on julkaissut pelin sääntöjen ydinosan avoimella lisenssillä. Sen pohjalta kuka vaan voi tehdä omia pelituotteitaan ja myydä niitä, kunhan tuotetta ei kutsuta D&D:ksi. Firma hyötyy, koska uudet pelit ja teokset ovat yhteensopivia sen omien tuotteiden kanssa.

Pelikirjan taitosta tehtiin lukuisia versioita. Taiton hiomiseksi työryhmä kävi läpi paljon kansainvälisiä roolipelikirjoja löytääkseen omanlaisensa visuaalisen ilmeen kirjalle. Kuvitus Hans Zenjuga.

Nyt valmistunut kotimainen projekti alkoi tämän lisensoidun ytimen käännöstyönä 2016. Mustonen, Miska Fredman ja Jukka Sorsa halusivat tehdä hyvän pelipöydässä toimivan käännöksen ja selkeästi kirjoitetun kirjan.

”Muutama alkuvuosi tuntui, että käännetään toisen tekemää”, Mustonen sanoo. Lisenssillä julkaistut säännöt eivät itsessään kuitenkaan riitä. Pelaamiseen tarvitaan enemmän. ”Tarvittiin lihat luiden ympärille.”

He kirjoittivat omia kuvauksia pelistä ja selkeämpiä versioita säännöistä. Hanke kehittyi ja kunnianhimo kasvoi. ”Siinä alkoi muodostua oma identiteetti.” Samalla ryhmä kasvoi.

Työryhmän jäsenet ovat pitkän linjan pelaajia, joilla on kokemuksia monista muista peleistä. Osa työryhmän jäsenistä on harrastajia, osa ammattilaisia. Esimerkiksi Miska Fredman on yksi Suomen tunnetuimpia roolipelien tekijöitä. Vuosien myötä he ovat mielestään tehneet paremman pelin kuin alkuperäinen D&D. ”Se on hiotumpi, tuoreempi ja helpompi lähestyä”, Mustonen arvioi.

Ajat ovat muuttuneet ja roolipelit muuttuvat myös. Fantasiaa on pitkään vaivannut tapa jakaa maailma olentoihin tai ryhmiin, jotka ovat syntyjään hyviä tai pahoja, heikkoja tai vahvoja.

”Tuntuu hölmöltä puhua roduista tai rotujen ominaisuuksista, korvat punoittaa jos sellaista puhutaan”, Jonas Mustonen sanoo.

Viime vuosina D&D on laajentanut tapaansa kuvata pelimaailmoja ja niiden asukkaita. Tunkkaisuutta on tuuletettu. Legendoja & lohikäärmeitä menee siinä vielä eteenpäin.

”Ideana on ollut, että peli olisi mahdollisimman inklusiivinen erilaisten vähemmistöjen edustajille”, sanoo Vehka Kurjenmiekka, yksi pelin kirjoittajista. Hän on vapaa kirjoittaja ja koulutukseltaan kirjahistorioitsija. ”Kuvituksessa on erilaisia sukupuolia ja ihonvärejä, eikä teksti sisällä sukupuolioletuksia”, Kurjenmiekka kertoo. ”Pyrimme siihen, että kirja ei loukkaisi mitään ihmisryhmää stereotypioilla, joita roolipelimaailmoissa on ollut viime vuosikymmenet.”

Kirjan kuvituksessa on käytetty erilaisia sukupuolia ja ihonvärejä olevia hahmoja. Kuvittaja Hans Zenjuga.

Yksi esimerkki stereotypioista ovat roolipeleihin perinteisesti kuuluneet barbaarit. He ovat olleet primitiivisiä ihmisiä. ”Olemme lähestyneet heitä positiivisen kautta ja miettineet, miten heidän kulttuurinsa on erilainen. Kaupungissa asuvien sitä voi olla vaikea käsittää, mutta se ryhmä ei ole sen alkukantaisempi kuin muutkaan”, Kurjenmiekka kuvailee.

Toinen ongelmallinen alue roolipeleissä on usein uskonto. Uskonnolliset hahmot helposti kuvataan aivopestyinä, överiksi vedettyinä ristiretkeläisinä. ”Uskonto on kuvattu usein ongelmallisen mustavalkoisesti. Uskonnolliset hahmot voisivat olla monisyisempiä.”

Kun maailmalla D&D:n tekijät ovat alkaneet kiinnittää inklusiivisuuteen huomiota, se on herättänyt vastareaktion.

”Se on tavallaan hyvinkin ymmärrettävää, koska on ihmisiä, jotka ovat pelanneet kymmeniä vuosia D&D:tä. On pelkoa siitä, että itselle rakas asia sössitään” , Kurjenmiekka sanoo. Se on kuitenkin tarpeeton huoli. ”On harmillista, että ihmiset ajattelevat, että heiltä viedään jotain pois, kun kyse on siitä, että jotain tulee lisää. Ajatellaan, että jos joku muuttuu, sen pitää koskea heitä. Kun kyse on harrastuksesta, kukaan ei pakota ketään mihinkään.”

Tämä on Kurjenmiekan mukaan jossain määrin sukupolvikysymys, mutta ei pelkästään. ”Osittain, mutta maailma on muuttumassa parempaan suuntaan. Keski-ikäisillä setämiesroolipelaajilla – jos näin saa sanoa – alkaa olla lapsia, jotka pelaavat ja he alkavat kyseenalaistaa, miksi jotkut asiat pelissä ovat kuin ovat.”

Kuvitus on tärkeä osa roolipelikirjoja. Se antaa inspiraatiota mielikuvitukselle ja luo tunteen pelin maailmasta ja tunnelmasta. Roolipelikirjat ovat parhaimmillaan esteettisiä esineitä, ja moni pitää niiden lukemisesta ja selailusta, vaikka ei itse peliä koskaan pelaisi. Legendoja & lohikäärmeitä on suomalaiseksi peliksi visuaalisesti erittäin korkeatasoinen.

Johtava kuvittaja Hans Zenjuga on valinnut kuvituksen hengen, joka eroaa D&D:n korkealentoisesta ja jylhän eeppisestä tyylistä. ”Se on maanläheisempää ja inhimillisempää fantasiaa.”

Zenjuga sai viime vuonna Ropeconissa jaettavan Kultainen lohikäärme -tunnustuspalkinnon pelikulttuurin edistämisestä.

Legendojen & lohikäärmeiden kuvituksen henki on maanläheinen ja hauskakin, joskus vähän ryppyotsaisen perinteisen fantasiakuvaston sijaan. Kuvitus Jari Paananen.

Käännöksistä käytiin välillä keskustelua. Kuten esimerkiksi sen hobgoblinin ja siihen liittyvän goblinin suomennoksesta.

Peliä tehdessä on käynyt ilmi, että ongelmallisia perintöjä löytyy yllättävistäkin paikoista. Fantasian suomennoksissa on totuttu käyttämään sanaa ”hiisi” käännöksenä englannin kielen sanasta ”goblin”. Valinnan teki jo Kersti Juva suomentaessaan J.R.R. Tolkienin teoksia 1970-luvulla.

Valinta on kuitenkin ongelmallinen.

”Vanhana sanana hiisi on tarkoittanut pyhiä paikkoja ja niiden asujaimistoa. Olemme halunneet palauttaa sanan sen alkuperäiseen merkitykseen”, Kurjenmiekka sanoo. Suomalaiseen kansanuskoon kuulunut hiisi-sana demonisoitiin kristinuskon myötä. Työryhmä päätti kunnioittaa sanan paljon vanhempaa historiaa sen 50-vuotisen fantasiahistorian sijaan.

Mikä se hobgoblin sitten on suomeksi?

Goblin, joka on aika pieni otus, on nyt peikkolainen. Sen isompi sukulainen hobgoblin on väkipeikko.

