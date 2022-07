Puntala-rock on punkfestivaali Puntalan leirikeskuksessa, Lempäälässä. Kuvassa esiintyvä Pervitin keräsi mosh pitin mökkilavan edustalle.

Lempäälässä pidettävä Puntala-rock on vuoden tärkein punktapahtuma. HS kävi taltioimassa festivaalin tunnelmaa.

Lempäälä

Puntala-Rock järjestettiin tänä viikonloppuna ensimmäistä kertaa sitten kesän 2019. Koronan jälkeen maailma on muuttunut, mutta perinteikäs punktapahtuma säilyy.

Vuonna 1982 ensimmäistä kertaa järjestetty Puntala-rock on suomalaisen punkyhteisön tärkein vuosittainen tapahtuma, joka kerää Lempäälään punkkareita ympäri Suomen. Festivaalialue sijaitsee kymmenen kilometrin päässä Lempäälän keskustasta.

Monille festivaalialueella telttailu on yhtä tärkeä osa tapahtumaa kuin itse musiikki.

Joonas Pilli-Sihvola ja Roope Kuusisto riippumaton edustalla. Pilli-Sihvola on vapaaehtoisena talkoolaisena kolmatta vuotta ja on ollut mukana rakentamassa aluetta. Puntalaan tuo hyvä fiilis ja nostalgia tekemistä kohtaan, vaikka talkoolaisen viikonloppu venähtääkin koko viikon telttailuksi.

Moni on varustautunut leirintäalueelle nippusiteillä, narulla ja jesarilla eli ilmastointiteipillä, joilla saa viritettyä vaikka pressukatoksen sateen varalta. Teipistä saa valmistettua myös asusteita.

Camilla ja Jussi Aurio menivät tänä kesänä naimisiin. Camilla on Puntalassa yhdeksättä kertaa, Jussi saapui paikalle ensimmäistä kertaa. Camillalle Puntala on hyvän mielen festari.

Tänä vuonna Puntala-rockin ulkomaisia pääesiintyjiä olivat muun muassa brittiläinen Cress, saksalainen Totenwald ja hollantilainen Seein’ Red. Kotimaisista bändeistä isoimpia nimiä olivat Wasted, Valse Triste ja Teini-Pää.

Perjantai-illan edetessä yhä enemmän festarivieraita saapui paikalle. Lavalla Foreseen.

Mika Miettinen on käynyt Puntalassa yli kahtenakymmenenä vuotena, ja palaa joka vuosi takaisin. Ainoan katkon synnyttivät koronavuodet, jolloin Puntala-rockia ei järjestetty.

Kotimainen Wasted oli perjantain pääesiintyjä.

Saarah Rantanen ei normaalisti kuuntele punkkia, mutta käy Puntalassa, koska siellä kukaan ei katso toista kieroon.

Puntala-rock tunnetaan DIY-henkisenä festivaalina. Tapahtuma järjestetään talkoovoimin, eikä sillä haeta voittoa.

Lue lisää: Festivaali, joka ei halua laajentua: Puntala-rockista tuli punk-instituutio

2000-luvun alusta lähtien Puntala-rockin on järjestänyt elävän musiikin yhdistys Lempäälän Karuselli ry.

Sasmo Pentin (vas.) ja Jussi Porkan teltta oli hajonnut, ja sitä korjattiin naapuriteltan avulla jesarilla. Pimeällä leirintäalueella kompastellaan telttojen naruihin ja luhistuneet teltat ovat tuttu näky.

Illan bändien lopetettua soittonsa keräännytään nuotion äärelle soittamaan kitaraa. Kitarassa Toni Roivainen.

Edellisen Puntala-rockin jälkeen suomalaista punkskeneä on repinyt viimevuotinen #punkstoo-kampanja, jossa punkyhteisön sisältä paljastui seksuaalista häirintää, ahdistelua, naisvihaa ja muuta haitallista käytöstä. Puntala-rockin järjestäjät tuomitsivat ilmenneet väärinkäytökset tuoreeltaan.

Puntala-rockin verkkosivuilla linjataan, että tapahtuma on turvallisemman tilan alue. Festivaaleilla kiersi pinkkiliivisiä häirintäyhdyshenkilöitä, joihin on voinut ottaa yhteyttä, jos on kohdannut ahdistelua.

Herääminen uuteen päivään onnistuu parhaiten käymällä uimassa. Henna Tuhkanen nauttii viileästä vedestä.

Lauantaina nurmelle keräännytään kuuntelemaan päivän ensimmäisiä bändejä.

Lauantaina esiintynyt Totenwald keräsi suuren yleisön.

Yleisöä Totenwaldin keikalla.

Lauantain pääesiintyjänä oli Britanniasta saapunut Cress.

Puhelinseksin keikan aikana näkyi lukuisia yleisösurffareita.

Tunnelma säilyi tämän vuoden Puntala-rockissa rauhallisena ja positiivisena. Silmämääräisesti yleisöä oli tavallista vähemmän, mutta bilettäminen jatkui pitkälle yöhön. Ihmiset olivat selvästi kaivanneet tuttaviensa tapaamista hyvän musiikin äärellä.

Tokmannilta saatavat halvat vihreät teltat ovat Puntalan leirintäalueen suosituin telttamalli. Välillä oma teltta katoaa, mutta sen voi myös merkitä tussauksin tai viirillä. Keikkojen välissä telttailualueelle keräännytään hengailemaan.

Festivaalialueen viereinen pelto toimii parkkipaikkana. Tien vierelle voi syntyä kilometrinkin pituinen autojono. Osa nukkuu leirintäalueen sijasta autossa, joten parkkipaikallakin kaikuu musiikki.

Oikaisu 31.7. klo. 14:55. Ensimmäisessä kuvassa esiintyy Pervitin eikä Ransom, kuten kuvatekstissä aiemmin virheellisesti väitettiin. Lisäksi kuudestoista kuva on Puhelinseksin, ei Seksipuhelimien keikalta, toisin kuin kuvatekstissä alun perin virheellisesti luki.