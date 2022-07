Uuden hinnoittelumallin tarkoituksena on se, että keikkalippujen hinnat vastaisivat niiden todellista markkinahintaa. Voisiko se toimia myös Suomessa?

Bruce Springsteen, Steven Van Zandt ja muu E-Street Band esiintyivät New Yorkin Madison Square Gardenissa vuonna 1979.

Rocktähti Bruce Springsteenin ja The E Street Bandin ensi vuoden Yhdysvaltain-kiertueen liput tulivat myyntiin viime ja tällä viikolla.

Fanit kuitenkin tyrmistyivät, kun liput hyville paikoille maksoivat jopa noin 4 000–5 500 dollaria eli noin 3 900–5 400 euroa.

Syynä on Ticketmaster-lippumyyjän ”dynaaminen hinnoittelu”, jossa lippujen hinnat on pantu vaihtelemaan kysynnän mukaan ennalta päätetyssä haitarissa.

Uuden hinnoittelumallin tarkoituksena on se, että keikkalippujen hinnat vastaisivat niiden todellista markkinahintaa. Esimerkiksi joidenkin normaalin jonon ohi myytävien sähköisten lippujen hinnat olisivat riippuvaisia kysynnästä ja ajankohdasta.

Näin keikkajärjestäjät ja artisti saavat itselleen suuremman siivun lipun todellisesta arvosta, kun jälkimarkkinat eli trokarit eivät voi pyytää ainakaan paljoa enempää kuin on jo alun perin pyydetty.

Springsteenin lippujen hinnat nousivat niin korkeiksi, että jopa dynaamiseen hinnoittelun periaatteen ymmärtävillä meni kuppi nurin.

Esimerkiksi Billboard-julkaisun entinen sisältöjohtaja Bill Werde kirjoitti Twitterissä, että ”vaikea uskoa Bruce Springsteenin olleen lopulta se, joka saa musiikkifanit kaipaamaan trokareita”.

Useampi tuhat euroa hyvästä paikasta on paljon rahaa. Hämmästys kuitenkin kasvoi, kun liput myös huonoille paikoille eli lavan taakse, Denverin areenan piippuhyllylle maksoivat käsittelykulujen jälkeen noin 295 euroa.

Torstaina Denverin areenan piippuhyllylle pääsi halvimmillaan noin 250 dollarilla eli noin 245 eurolla, kun osa faneista myy ostamiaan lippuja pois Ticketmasterin jälleenmyyntipalvelun kautta.

Bruce Springsteen tunnetaan työväenluokkaa käsittelevistä kappaleistaan.

Tähden Yhdysvaltain-kiertuetta on odotettu. Edellisen kerran Springsteen kiersi kotimaassaan bändinsä kanssa vuonna 2016. Liput ovat myös olleet kysyttyjä: lähes kaikki liput myyntiin tulleisiin konsertteihin on jo myyty.

Ärtymys hintoihin on silti ollut niin suurta, että Springsteenin manageri Jon Landau joutui puolustelemaan hinnoitteluratkaisua The New York Timesille.

Landaun mukaan he valitsivat lippujen hintahaitarin tutkimalla tarkkaan, mitä vastaavan kaliiberin artistit ovat omilla kiertueillaan tehneet.

”Valitsimme hinnat, jotka ovat alhaisempia kuin jollain ja samalla tasolla joidenkin muiden kanssa.”

Landaun mukaan myytyjen lippujen keskihinta on ollut noin 250 dollaria.

”Uskon, että tänä päivänä tuo on reilu hinta nähdä artisti, jota pidetään yleisesti yhtenä sukupolvensa aivan parhaista”, Landau sanoi lausunnossaan.

Viime viikonloppuna Ticketmaster yritti hillitä kohua julkaisemalla tilastoja Springsteenin kiertueelle myydyistä lipuista. Ticketmasterin mukaan dynaamista hinnoittelua oli siihen mennessä käytetty vain noin 11 prosentissa myytyjä lippuja. Loput noin 89 prosenttia lipuista oli myyty kiinteillä hinnoilla.

Lisäksi vain 1,3 prosenttia lipuista oli viikonloppuun mennessä myyty yli tuhannen dollarin hinnalla, Ticketmaster sanoi. Annettujen tilastojen mukaan reilu puolet lipuista oli myyty alle 200 dollarilla. Viidesosa sai liput alle sadalla dollarilla (ennen useamman kymmenen dollarin käsittelykuluja).

Kuten The New York Times kirjoitti: Ticketmasterin tilastot paljastavat, että osa Springsteenin faneista pakotettiin viihdeteollisuuden koekaniineiksi, kun ala yrittää keksiä, miten erilaisiin livetapahtumiin osallistumisen tarkka markkinahinta voitaisiin määritellä.

Voisiko dynaaminen hinnoittelu tulla ja toimia myös Suomessa?

Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtisen mukaan he eivät ole koskaan käyttäneet aitoa dynaamista hinnoittelua, eikä tulevaisuuden mahdollisilla hinnoittelumalleilla kannata spekuloida.

”Kaikkia erilaisia hinnoittelumalleja toki pohditaan aktiivisesti niin kuin liiketoimintaan kuuluu, ja seuraamme myös mitä maailmalla hinnoittelun kanssa tehdään.”

Lippujen täysin dynaaminen hinnoittelu on Tähtisen mukaan hyvin harvinaista. Sitä on käytetty vain muutamilla maailman isoimmilla kiertueilla.