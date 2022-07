Rikossarjan juoni horjuu, mutta tunnelma on tallella.

Harry Ambrose (Bill Pullman) on kuin Hercule Poirot: mysteerit seuraavat mukana lomallekin.

Syntinen on niitä harvoja ellei ainoa suht menestynyt amerikkalaissarja, jonka uusin kausi tulee ensin Ylelle. Aiemmat kaudet ovat Netflixillä.

Kausi on jo neljäs. Sarja alkoi lupaavasti rikossarjan ja mysteerin yhdistelmänä, ja vahva tunnelma koukutti tehokkaasti. Päähenkilö on elämän murjoma ja umpimielinen Harry Ambrose, jota näyttelee Bill Pullman.

Konsepti alkoi horjua jo kakkoskaudella, ja jäljelle jäi vain se tunnelma. Ambrosen traumakuorma on vain paisunut kausi kaudelta.

Neloskauden alussa Ambrose on päätynyt eläkkeelle, ja hän lähtee rentoutumaan Mainen rannikolle myötätuntoisen naisystävänsä kanssa. Mutta tietäähän sen, että mysteerit seuraavat perässä. Ambrose on kuin Hercule Poirot, jonka on turha kuvitella, että voisi koskaan lomailla.

Tunnelma on kuitenkin tallella.

