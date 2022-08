Tania Anderson työnteli lastenvaunuja kävelyllä Jyväskylässä talvella 2016, kun hän huomasi kadulla pari mormonia lähetystyössä. Ohi kulkiessaan hän kuuli heidän keskustelevan, kuinka joka paikassa on kiusauksia.

”Se näytti heidät tavallisina epävarmoina näppylänaamaisina nuorina siistien pukujensa takana. Lapsesta saakka mormonit olivat pelottaneet minua, mutta se havainto hälvensi pelon”, Anderson muistelee.

Andersonin isä Ronald erosi mormonikirkosta paljon ennen tyttärensä syntymää. Silti lapsena Anderson pelkäsi, että mormonit tulevat ja vievät isän pois.

”Vähän ennen kuin olisi ollut isän vuoro lähteä lähetystyöhön, hän osti moottoripyörän ja lähti Eurooppaan 1950-luvun lopussa. Hän on vieläkin vapaa sielu, vähän beatnik.”

Vaikka Ronald Andersonin lähtö oli pikemmin romanttinen kuin dramaattinen, kirkon näkökulmasta hän katkaisi pyhän siteen perheeseensä.

Suuri osa mormoninuorista lähtee aikuistumisen kynnyksellä lähetystyöhön, jotkut kauas ulkomaille kuten Suomeen. Tavallaan se testaa sidettä yhteisöön.

He eivät saa moottoripyörää vaan tiukat ohjeet lukea joka päivä monta tuntia sanaa ja pysytellä keskenään. Varsinkin nuorista miehistä moni lähtee silti käännytystyöhön, joidenkin tilastojen mukaan jopa 80–90 prosenttia.

”Niiden kahden mormonin näkeminen sai minut uteliaaksi. Mitä he tekevät, kun eivät käännytä ihmisiä?”

Siitä tuli lähtökohta dokumentille The Mission – Lähetyssaarnaajat, joka tulee teattereihin perjantaina 5. elokuuta. Se kuvaa neljän nuoren mormonin matkaa Utahista Suomeen.

Elder Tyler Davis on yksi Tania Andersonin seuraamista mormoninuorista.

Andersonin isä päätyi lopulta Geneveen, jossa Tania-tytär syntyi vuonna 1984. Vanhemmat työskentelivät YK:ssa ja asuvat Ranskan puolella rajaa pienessä kylässä. Andersonilla on kolme passia: isän kotimaasta Yhdysvalloista, äidin Britanniasta ja omasta synnyinmaastaan Sveitsistä.

Ennen Suomeen päätymistä Anderson oli työskennellyt toimittajana National Geographic -lehdelle. Hän asui Moskovassa ja teki juttuja varsinkin Siperiasta. Siellä hän sanoo kiinnostuneensa tavallisten ihmisten epätavallisista tarinoista.

Mutta nyt Anderson oli Suomessa ja vähän eksyksissä, uusien töiden tarpeessa. Hänen silloinen suomalainen miehensä oli elokuvantekijä.

Anderson haki Ylen ja Channel 4:n dokumenttityöpajaan. Hakemukseen piti keksiä elokuvan aihe ja löytää tuotantoyhtiö. Helsinkiläinen Danish Bear innostui mormoneista niin, että halusi tuottaa dokumentin, vaikkei Anderson päässytkään työpajaan.

”Uskomatonta! Minulla ei ollut mitään kokemusta elokuvien tekemisestä, mutta he luottivat minuun. Sitten elokuvasäätiön Pekka Uotila kutsui minut kahville hakemuksen perusteella, ja tapaamisen jälkeen tuki hanketta. Sellaista ei ikinä tapahtuisi Amerikassa tai Britanniassa.”

Tania Andersonilla on kolmen maan passi. Ennen Suomeen tuloaan hän teki toimittajana juttuja Siperiasta.

Paljon vaikeampi oli taivutella mormonikirkko antamaan lupa kuvauksille. Se vaati sitkeyttä, satoja sähköposteja ja onnekkaan ajoituksen. The Mission on ensimmäinen dokumentti, jossa kuvataan mormonien toimintaa sisältä päin.

”Aluksi Suomessa kieltäydyttiin edes tapaamasta minua. Kirkko on ollut pitkään sulkeutunut ja pyrkinyt kontrolloimaan imagoaan. Niihin aikoihin otetta oltiin ehkä höllentämässä vähän.”

Anderson ehti jo miettiä, kuinka elokuvan voisi tehdä ilman kirkkoa, mutta se ei olisi onnistunut. Hän perusteli pyyntöään sillä, että halusi kuvata nuorten aikuistumista eikä kirkkoa sinänsä.

Häntä kiinnosti taas tavallisten ihmisten epätavallinen tarina. Siinä näkyy hänen taustansa antropologina.

Lopulta vuoden 2019 alussa Anderson sai luvan kuvata yhtä 13 hengen ryhmää.

Luvan saamista helpotti se, että Salt Lake Cityssä koko lähetystoiminnasta vastaava oli sattumalta itse tehnyt lähetystyönsä Suomessa 1970-luvulla.

”Hän vastaa 60 000 lähetyssaarnaajasta ympäri maailmaa ja juuri hänellä oli viimeinen sana dokumenttihankkeesta”, Anderson kertoo.

McKenna Field ja Carolina Debiassi yrittävät saada suomalaiset puhumaan uskosta.

Tania Anderson valitsi päähenkilöt haastattelemalla heitä Skypessä kuin olisi ollut kyse mistä tahansa roolituksesta. Sitten oli aika lähteä Utahiin kuvaamaan nuorten valmistautumista.

”Kokemattomuuteni jännitti minua niin, että oksensin lentokoneessa matkalla sinne. Mutta kun aloitimme kuvaukset, tuntui kuin olisin tullut kotiin.”

Kuvauslupa myönnettiin tiukoilla rajauksilla. Lähetystyötä tekevien majapaikoissa ei saanut kuvata. Monet rituaalit, kuten käännynnäisten kasteet kiellettiin. Ja mormonitemppeliin ulkopuolisia ei päästetä. Lopulta vain viimeinen jäi täysin ehdottomaksi.

”Vaikein oli kielto kuvata kodeissa, kun oli tarkoitus näyttää, mitä nuoret tekevät käännytystyön ulkopuolella. Asioista pystyi neuvottelemaan. Kysymällä selvisi, että he pelkäsivät, että kuvissa näkyy pyykkitelineillä kuivuvia alusvaatteita.”

Anderson lupasi kääntää kameransa pois mahdollisista alusvaatepyykeistä ja lupa heltisi. Lopulta kasteenkin sai kuvata – lukuun ottamatta hetkeä, jolloin käännynnäinen pulautetaan veteen.

Lähetystyö on osa mormonien koko elämän kattavaa suunnitelmaa. Kokemus kasvattaa ja valmentaa avioliittoon, jonka oletetaan seuraavan pian lähetystyön jälkeen. Matka kestää tytöillä puolitoista vuotta ja pojilla kaksi. Sen aikana vaihdellaan tehtäviä ja saadaan lisää vastuuta.

Mormonien temppeli sijaitsee Espoon Karakalliossa.

Käännyttäminen ei ole pohjimmiltaan edes päätarkoitus. Ainakin kymmenien tuhansien nuorten lähettäminen ympäri maailmaa on melko tehotonta käännytystyötä. Andersonin kuvaama ryhmä sai muutaman käännynnäisen. Suomessa on korkeintaan vähän yli 5 000 mormonikirkon jäsentä.

Pikemminkin lähetystyö vaikuttaa kasvatuskoneistolta. Sellaisena Anderson kutsuu sitä tarkkaan suunnitelluksi ja hyvin öljytyksi systeemiksi.

Toisaalta nuorten pitäminen omassa porukassaan eristyksissä vieraasta ympäristöstä ja tunteja kestävä sanan pänttäämisen velvoite muistuttavat aivopesua.

”Lähetysmatka on kuin painekattila, joka ajaa nuoret äärirajoilleen ja vähän yli. Se edistää aikuistuimista, mutta epäilemättä myös lujittaa uskoa. He käännyttävät enemmän itseään kuin muita. Jotkut toki myös jättävät kirkon. Joitakin on jäänyt Suomeenkin.”

The Mission – Lähetyssaarnaajat sai ensi-iltansa alkuvuodesta Sundance-festivaalilla, joka on sopivasti Utahissa.

”Olin tosi innostunut lähtemään sinne päähenkilöideni kanssa. Koronan takia festivaali siirtyi verkkoon ja hoidimme keskustelut Zoomilla. Mutta eihän se ole sama asia.”

Anderson sanoo, että hänen elokuvansa on saanut mormoneilta yllättävän hyvää palautetta.

”Jotkut ovat kuulemma näyttäneet sen nuorille kirkon omien perehdytysvideoiden sijaan.”

The Mission – Lähetyssaarnaajat elokuvateattereissa perjantaina 5. elokuuta.

Eri puolilla Suomea järjestetään näytöksiä, joissa dokumentista keskustelevat ohjaaja Tania Andersonin lisäksi mormonikirkon ja Uskontojen uhrien tuki -yhdistyksen edustajat. Keskusteluita on muun muassa Helsingissä Cinema Orionissa la 6.8. klo 14 ja ke 10.8. klo 18.30.

Lähetyssaarnaaja Kai Pauole lähtee Suomeen itsenäistymään.

