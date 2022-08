Elokuvateatterista astuttuani katsoin taivasta ja sen valkoisia kumpupilviä uusin silmin. Juhlituksi kauhun auteuriksi lyhyessä ajassa noussut yhdysvaltalainen ohjaaja Jordan Peele onnistui kohdallani tavoitteessaan:

”Toivon, että elokuvan nähtyään ihmiset katsovat pilviä samalla tavalla kuin he katsoivat merenpintaa elokuvassa Tappajahai”, Peele sanoo medialle jaetussa tiedotteessa.

Ohjaajan kolmannesta elokuvasta Nope ei saa paljastaa liikaa, koska mysteeri on olennainen osa sen katselukokemusta. Siksi elokuvan mainonnassa tai trailereissa ei paljastettu ennen ensi-iltaa juuri mitään elementistä, joka tällä kertaa tuo kauhun valkokankaalle.

Se on kerrottu, että Peele valtaa elokuvallaan uuden alagenren: ufot. Budjetti on myös uudessa mittakaavassa. Siinä missä parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscarin ohjaajalle tuonut Get Out maksoi 4,5 miljoonaa dollaria, Nopen budjetti oli 68 miljoonaa dollaria.

Peele tunnetaan alun perin koomikkona, ja hänen esikoisohjauksensa Get Out otti kantaa rasismiin satiirisen kauhuelokuvan puitteissa. Se oli Yhdysvalloissa yllätyshitti.

Nope on Jordan Peelen kolmas elokuva.

Nope oli puolestaan avajais­viikon­loppunaan Yhdys­valloissa lippu­tuloissa mitattuna ykkönen 44 miljoonan dollarin myynnillä. Vaikka tulos jää Peelen keskimmäisen Us-elokuvan avajais­viikon­lopusta reilusti jälkeen (71 miljoonaa), voidaan puhua menestyksestä etenkin siksi, että se perustuu alkuperäiseen käsi­kirjoitukseen eikä ole jatko-osa. Kyseessä on myös lapsilta kielletty kauhu­elokuva.

Varietyn mukaan itse asiassa edellisen kerran, kun alkuperäinen käsikirjoitus ylsi avausviikonloppuna ykköseksi, oli kyse kolmen vuoden takaisesta Peelen Us-elokuvasta. Tämä kertonee jotain Hollywoodin nykytilasta, jossa taotaan rahaa liukuhihnalla franchise-sarjakuvaelokuvilla, joiden tekemiselle ei näy loppua.

Jordan Peelellä on keskeinen rooli kauhuelokuvien ja niiden maineen uudistajana.

HS sai tilaisuuden haastatella lyhyesti videon välityksellä Nope-elokuvan päätähtiä, Oscar-palkittua Daniel Kaluuyaa ja pitkän näyttelijäuran tehnyttä Keke Palmeria. Mitä heille merkitsee rooli alkuperäisideaan perustuvassa elokuvassa näinä supersankarielokuvien aikoina?

”Sillä on minulle iso merkitys. On todella vaikeaa saada tuon tason sisältöä käsiinsä, ja ehkä koska olemme molemmat vähän hankalassa iässä rooleja ajatellen, on haastavaa ylipäätään saada näin rikkaita ja keskeisiä rooleja. Se on suorastaan siunaus”, Kaluuya, 33, vastaa. Palmer on 28-vuotias.

Kaaluya sanoo, että on toisaalta myös vähän pelottavaa, kun työtä ei voi perustaa aiemmin tunnettuun ideaan tai elokuvan menestystä jo olemassa olevaan fanikuntaan.

”Mutta Jordan [Peele] on onnistunut rakentamaan oman maailmansa ja brändinsä, joilla hän voi kannatella elokuviensa alkuperäisyyttä”, hän lisää.

Palmer on samoilla linjoilla.

”Ei ole helppoa saada alkuperäistä ideaa elokuvaksi asti saati sitten edes luoda sellaista käsikirjoitusta. Se, miten Jordan on onnistunut tekemään näin ja vielä niin menestyksekkäästi, on todella vaikuttavaa. Toivottavasti se inspiroi muita yrittämään samaa”, Palmer sanoo.

Daniel Kaluuya (vas.) ja Keke Palmer esittävät elokuvassa sisaruksia. Kuvassa he poseeraavat Nopen Lontoon ensi-illassa heinäkuun lopussa.

Nope on kuvattu Los Angelesin kupeessa Santa Clarita Valleyssa, jossa Kaluuyan esittämä OJ Haywood ja hänen sisarensa, Keke Palmerin näyttelemä Emerald Haywood pitävät isältään perimää hevostilaa. Tila tarjoaa hevosia ja eläinkoulutuspalveluita Hollywood-tuotannoille.

Elokuvaa varten Kaluuya opetteli ratsastamaan, mikä oli hänelle isoin haaste kuvausten aikana. Muutama vuosi sitten näyttelijälle sattui ratsastusonnettomuus, minkä takia hän joutui ensin voittamaan pelkonsa.

”Minulla oli vain pari viikkoa aikaa harjoitella, joten ratsastin koko ajan, sunnuntaitkin. Minulla oli myös uskomattoman hyvä ratsastuksen opettaja, joka auttoi paljon.”

Koska kyseessä on Jordan Peele, hän on upottanut kauhuviihteeseensä myös sosiaalista kommentaaria.

”Elokuvan dna:han on kirjautuneena iso kysymys siitä, miksi ihmiset ovat riippuvaisia spektaakkelista”, Peele sanoo tiedotemateriaaleissa. ”Ja kun raha tulee mukaan tähän kuvioon, aletaan massiivisesti käyttää hyväksi kaikkea sitä, minkä pitäisi olla puhdasta ja luonnollista.”

Peele viittaa tässä eläimiin ja lapsiin. Nope antaa näkökulman eläimille, heidän kouluttajilleen ja lapsinäyttelijöille.

Elokuvan symboliseksi lähtökohdaksi on otettu yksi maailman ensimmäisistä stunt-näyttelijöistä, joka tunnetaan edelleen vain nimellä ”Black Jockey” eli ”Musta ratsastaja”. Hän esiintyi yhdessä ensimmäisistä elokuvausta edeltäneessä kronovalokuvasarjassa nimeltä Animal Locomotion vuodelta 1887. Ohjaajan Eadweard Muybridgen nimi ja jopa hevosen nimi ovat säilyneet jälkipolville, mutta ei mustan ratsastajan.

Sivujuonteena käsitellään myös entisen lapsitähden Ricky ”Jupe” Parkin (Steven Yeun) surullista kohtaloa. Koettuaan lapsena televisiosarjan kuvauksissa trauman hänen uransa ei enää palaa entiselleen.

Keke Palmeria on kuultu ääninäyttelijänä esimerkiksi Ice Age -elokuvissa ja nähty televisiossa vierailijana useissa sarjoissa, kuten Greyn Anatomiassa.

Keke Palmerille tarinasta tuli henkilökohtainen. Hän näytteli ensimmäistä kertaa teatterin lavalla yhdeksänvuotiaana ja elokuvassa 11-vuotiaana.

”Kun olin nähnyt elokuvan, aloin miettiä, mitä se kertoo viihdeteollisuudesta ja kuinka se voi ahmaista ihmisen sisäänsä ja sylkäistä ulos. Ja kun ajattelen, kuinka lapsinäyttelijöitä ja eläimiä hyväksikäytetään, se vaikutti minuun. Se on vähän myös minun kokemukseni, koska aloitin tällä alalla niin nuorena”, Palmer kuvailee ja lisää:

”Se antoi myös uusia merkityksiä sille, mitä tarkoittaa, kun tulee nähdyksi ja kuinka väkivaltaista se voi olla ja mitä se voi tehdä yksilölle.”

Palmer on toiminut ääninäyttelijänä lastenelokuvissa, näytellyt noin kolmessakymmenessä televisiosarjassa ja lukuisissa elokuvissa, joista tunnetuimpia lienee Hustlers vuodelta 2019. Nopea voi silti pitää hänen kansainvälisen tason läpimurtonaan.

”Haastavinta tässä roolihahmossa oli luoda siirtymä alusta loppuun, koska hän käy läpi niin monia muutoksia”, Palmer sanoo.

Vakavamielinen veli ja räväkkä sisko vaikuttavat aluksi täysin toistensa vastakohdilta, mutta myöhemmin heistä alkaa löytyä enemmän samoja piirteitä, Palmer kuvailee.

Daniel Kaluuya ja käsikirjailija, ohjaaja ja tuottaja Jordan Peele Nope-elokuvan kuvauksissa.

Daniel Kaluuya teki oman läpimurtonsa Peelen Get Out -elokuvassa. Hän sai roolista parhaan miespääosan Oscar-ehdokkuuden. Kyseiseen rooliin Peele bongasi hänet Black Mirror -sarjasta.

”Hänellä on luontainen ymmärrys roolihahmostaan. Hän kysyy aina oikeita kysymyksiä avatakseen asioita eteenpäin. Hyödynnän sitä tosiasiaa, että Daniel on niin suunnattoman kuvauksellinen ja hänessä on sellaista voimakasta tyyneyttä”, Peele kuvailee näyttelijää Hollywood Reporterin haastattelussa.

”Koimme Jordanin kanssa yhdessä valtavan, elämän mullistavan hetken Get Outin kanssa”, Kaaluya sanoo HS:lle ja lisää, että siksi paluu yhteisen projektin pariin tuntui erityiseltä.

”Kerran kuvauksissa kävimme niin kiihkeää keskustelua tarinasta, että saimme molemmat lämpöhalvaukset, koska seisoimme ulkona auringon paahteessa. Se kertoo aika paljon siitä, miten sitoutuneita olimme tavoitteeseemme tehdä parasta mahdollista elokuvaa.”

Daniel Kaluuya sai Oscar-ehdokkuuden pääosastaan Jordan Peelen esikoisohjauksessa Get out (2017).

Jordan Peele: Nope. Suomen ensi-ilta on 19. elokuuta.