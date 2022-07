Korsholman musiikkijuhlat haluaa kiinnittää huomiota luontoon ja erityisesti puihin.

Sulvalla Vaasan kyljessä järjestettävä Korsholman Musiikkijuhlat soi tänä vuonna metsäteeman merkeissä, teemanaan Humisevat metsät. Keskiviikkona alkanut musiikkitapahtuma järjestetään nyt 40:ttä kertaa.

Teema esittelee monimuotoisesti luonnon majesteettisuutta, mutta myös sen haurautta ilmastonmuutoksen aikakaudella, musiikkijuhlien tiedotteessa kerrotaan. Juhlien taiteellisen johtajan Cecilia Zilliacuksen ideoima tematiikka kulkee läpi festivaalin, lähes 30 konsertissa.

Mukana on Ecce arbor -puuooppera ja päätöskonserttina Joseph Haydnin oratorio Vuodenajat. Ecce Arbor eli Katso puut! -pienoisoopperan on säveltänyt Maria Lithell Flyg ja sen esittää sopraano Alexandra Büchel neljän puhaltajan yhtyeen säestyksellä. Teos ottaa kantaa moderniin metsätalouteen ja luonnon riistämiseen. Kyseessä on Suomen ensiesitys.

Festivaalin teemasäveltäjä on Minna Leinonen, joka nimitettiin huhtikuussa vuosien 2024 ja 2026 Tampere Biennalen taiteelliseksi johtajaksi. Korsholman musiikkijuhlat päättyy 4. elokuuta.

l