Valkokankaiden kaikkien aikojen tanssipari esiintyi yhdessä kymmenessä musikaalissa. Yle esittää niistä nyt kolme.

Hääkarkuri ★★★★

Continental – hupainen avioero ★★★

Saanko luvan ★★★

”Ei osaa näytellä. Hiukan kalju. Osaa tanssia vähän.”

Tällaisen tuomion Fred Astaire sai ensimmäisestä koekuvauksestaan Hollywoodissa. Hän kuitenkin pääsi elokuviin, sai pian vastanäyttelijäkseen Ginger Rogersin, ja kaksikosta muodostui oitis ennennäkemättömän suosittu valkokangaspari.

Fred Astaire (1899–1987) ja Ginger Rogers (1911–1995) tanssivat ja lauloivat 1930-luvulla yhdeksässä yhteisessä elokuvassa, ja vielä yhdessä elokuvassa vuosikymmen myöhemmin. Heidän merkityksensä musikaalin suosiolle ja lajityypin kehitykselle oli ratkaisevan suuri.

Yle esittää näistä arkeen ja alkujaan lama-aikaankin todellisuuspakoista toivoa ja loistoa tuoneista töistä kaksi tänä ja yhden ensi viikonloppuna.

Minisarjan avaavaa Hääkarkuria (Swing Time, USA 1936) pidetään usein parivaljakon kaikkein onnistuneimpana elokuvana. Sen ohjasi nuori George Stevens, mutta Hollywood-studioiden kultakauden musikaalit edustivat perinteisesti yhteistuotantoja, joissa nimenomaisesti korostui kaikkien osallisten yhteistyön saumattomuus.

Sen päälle nousi tähtien karisma, ihailtava, tavoiteltava ja unenomaisesti samaistuttava.

Astairen näyttelemä Lucky Garnett on uhkapeleihin mieltynyt tanssija, jonka yritystä päästä omiin häihinsä ystävät kaikin tavoin jarruttelevat. Siksi oikeaksi rakkaudeksi löytyykin Rogersin hahmottama tanssinopettaja Penny Carroll, joka puolestaan arkailee uuden kosijansa tapoja.

Tunteita vakuutetaan ja niistä vakuututaan usein musiikkiesitysten myötä. Tanssi ja laulu sujuu viihdetaiteilijoilta tietysti kuin leikiten, vaativinkin osaaminen saadaan vaikuttamaan vaivattomalta. Kunnianhimoisena koreografina ansioitunutta Astairea onkin kiitetty elokuvan kaikkien aikojen parhaaksi tanssijaksi.

Ja vaikka maailma potkisi päähän ja sydän pakahtuisi, niin musikaalien hahmot tapaavat säilyttää optimistisen elämänmyönteisyytensä: suru ei jää koskaan pysyväksi olotilaksi.

Hääkarkuri huomioitiin myös Oscar-äänestyksissä.

Bill Robinsonille kunniaa tehnyt tanssikohtaus Bojangles of Harlem, jossa Astaire steppaa kolmen varjokuvansa kanssa, sai ehdokkuuden. Jerome Kernin ja Dorothy Fieldsin The Way You Look Tonight – jota laulettaessa Rogers ironisesti pesee hiuksiaan – voitti parhaan laulun pystin.

Sunnuntaina 31.7. nähtävän seurapiirikuvauksen Continental – hupainen avioero (The Gay Divorcee, USA 1934) kohokohdaksi nousee niinikään Oscarilla palkittu 20-minuuttinen nimikoreografia.

Lauantain 6.8. valtamerilaivakomediassa Saanko luvan (Shall We Dance?, USA 1937) muun muassa talutetaan koiria ja viiletetään rullaluistimilla.