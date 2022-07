Tanskalaiset ovat niin epäkorrekteja, että aina ei voi tietää, mille pitäisi nauraa vai pitääkö ollenkaan. Näin tapahtuu myös Orkesteri-sarjassa.

Kiivasluonteinen Bo (Frederik Cilius Jørgensen, vas.) on tuomittu ikuisesti kakkosklarinetistin asemaan. Suosittu Simon (Caspar Phillipson) vie aina voiton.

Bo on lahjakas klarinetisti mutta hankala luonne. Siksi hänet on tuomittu ikuisesti kakkosklarinetistin asemaan, ja häntä ylempänä porskuttaa suosittu Simon.

Eikä Bolla ole onnistanut muutenkaan elämässä. Hän elää kahdestaan äitinsä kanssa.

Orkesterin uudeksi apulaisintendentiksi nimitetään Jeppe, jolla ei myöskään ole kaikki sosiaaliset taidot hallinnassa, mutta päin vastoin kuin Bolla hänen ongelmansa on varovaisuus. Mutta he eivät ole tyhmiä, kumpikaan.

Tällaisista asetelmista lähtee liikkeelle tanskalainen komediasarja Orkesteri (2022). Aihepiiri on herkullinen keksintö, sillä sinfoniaorkesterin sisällä käydään taistelua narsististen luonteiden, taiteen, lahjakkuuden ja typeryyden välillä.

Ja nykymaailmassa yhä enemmän myös sukupuolten välillä, sillä roolit ovat myllerryksessä. Kaikki osapuolet eivät vain ole vielä samalla aaltopituudella, kuten esimerkiksi vierailevat kapellimestarit, joita ei vaadita siivoamaan seksuaalisväritteistä kielenkäyttöään.

Tanskalaiset komediat ovat omanlaisiaan, aivan kuten ruotsalaiset, suomalaiset ja nykyään tiedämme, että myös norjalaiset. Tanskalaiset ovat hävyttömiä ja niin epäkorrekteja, että aina ei voi tietää, mille pitäisi nauraa vai pitääkö ollenkaan.

Näin tapahtuu myös Orkesterissa. Mitä sarja oikeastaan tahtoo sanoa miehistä ja naisista?

Sarjan idea on peräisin tanskalaisen tv-draaman isähahmolta Adam Pricelta, joka on myös ollut mukana kirjoittamassa jaksoja. Ohjaaja ja pääkäsikirjoittaja on Mikkel Munch-Fals.

Bota näyttelee Frederik Cilius Jørgensen, joka on alkujaan oikeasti klarinetisti.

Orkesteri, Fem klo 19.00 ja Yle Areena. (K12)