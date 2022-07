Jonah Hill sitoo onnistuneesti yhteen itsetuhoisuuden ja riemukkaan kapinan, toveruuden ja myrkyllisen hierarkian.

Draama

Mid90s ★★★

USA 2018

TV2 klo 22.35 ja Yle Areena (K16)

Mid90s on kipeä kasvukuvaus jo sen takia, että skeitatessa sattuu. Kamera kulkee rullalautailijoiden mukana skeittiparkeista pirskeisiin ja sairaalavuoteen äärelle.

Draaman päähenkilö, 13-vuotias Stevie (Sunny Suljic), asuu Los Angelesissa yksinhuoltajaäitinsä (Katherine Waterston) ja väkivaltaisen isoveljensä (Lucas Hedges) kanssa.

Yksinäisyys saa Stevien hakeutumaan paikallisen skeittikaupan ympärillä pyörivään jengiin. Vanhemmat pojat luovat keskinäistä yhteyttä skeittaamalla ja toisilleen kuittailemalla, ja Stevie hankkii laudan päästäkseen mukaan ainakin ensiksi mainittuun.

Elokuva on Jonah Hillin esikoinen käsikirjoittajana ja ohjaajana. Näyttelijänä hänet tunnetaan isoista rooleista muun muassa elokuvissa Moneyball (2011), The Wolf of Wall Street (2013) ja Don’t Look Up (2021).

Mid90s on kaukana mainittujen elokuvien kiiltävästä pinnasta, aivan kuten sen hahmot ovat kaukana H&M-katalogien hymypojista. Skeittiporukka loukkaa toisiaan, vähemmistöjä, tyttöjä ja ketä milloinkin. Samalla rosoisen pinnan alla ryhmää yhdistää side, jollaista Steviellä ei muuten ole.

Hill kuvaa teinikipuilua herkkyydellä, joka poikaporukasta puuttuu. Hän sitoo onnistuneesti yhteen itsetuhoisuuden ja riemukkaan kapinan, toveruuden ja myrkyllisen hierarkian.

Tapahtumat sijoittuvat 1990-luvun Los Angelesiin. Ajankohta ja ammattilaisskeittareiden (Na-Kel Smith, Olan Prenatt) luontevat näyttelijätyöt tuovat mieleen Harmony Korinen Kids-draaman (1995). Mid90s on kuitenkin vaihtanut Kidsin tyrmäävän šokin nostalgiaan.