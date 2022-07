Näyttelijä Depp on tehnyt poptaide-henkisiä muotokuvia hänelle tärkeistä ihmisistä kuten Bob Dylanista ja Al Pacinosta.

Näyttelijä-muusikko Johnny Depp myi 780 kuvataideteostaan brittiläisen taidegalleriaketjun välityksellä, kertoo uutistoimisto AFP. Depp ilmoitti maalausten painatusten myynnistä Instagram-sivullaan.

AFP:n mukaan myytyjen teosten yhteishinta oli kolme miljoonaa puntaa eli 3,5 miljoonaa euroa.

Deppin myymä Ystävät ja sankarit -niminen kokoelma sisältää pop taide -henkiset muotokuvat näyttelijöistä Elizabeth Taylorista ja Al Pacinosta sekä muusikoista Bob Dylanista ja Keith Richardsista.

Silkkipainotekniikalla toteutetut muotokuvat ovat ”kunnianosoitus ihmisille, jotka Depp on tuntenut hyvin ja jotka ovat innoittaneet häntä”, kertoo Castle Fine Art -galleria tiedotteessa.

”Ne ovat poptaidetta tunteella”, gallerian tiedotteessa lukee.

Kuvia on voinut ostaa joko neljän paketissa tai erikseen. Deppin Instagram-julkaisu sai aikaan yleisöryntäyksen Castle Fine Artin verkkosivuille, ja ne kaatuivat väliaikaisesti.

Maalaukset myytiin loppuun parissa tunnissa. Yksittäisistä teoksista maksettiin 3950 puntaa eli noin 4700 euroa, ja koko neljän muotokuvan setistä 14 950 puntaa eli noin 17 839 euroa.

Castle Fine Art -galleria myy Deppin teosten lisäksi eläköityneen jalkapallotähti Pelén signeeraamia kuvia sekä maalarina kunnostautuneen folkikoni Bob Dylanin teoksia.

Johnny Depp on ollut tänä kesänä otsikoissa ex-vaimonsa Amber Heardin kanssa käydyn kunnianloukkausoikeudenkäynnin takia. Depp on tiettävästi käyttänyt miljoonia dollareita omaa rahaansa rumaksi mediasirkukseksi äityneen jutun kuluihin.

Oikeus langetti 2. kesäkuuta Heardin maksamaan 15 miljoonan dollarin eli noin 14,1 miljoonan euron vahingonkorvaukset Deppille, joka puolestaan määrättiin maksamaan kaksi miljoonaa dollaria eli noin 1,9 miljoonaa euroa Heardille.

Pirates of the Caribbean -elokuvilla maailman isoimpien tähtien joukkoon nousseen Johnny Deppin näyttelijänura on ollut viime vuodet laskussa. Seuraavaksi hän esittää Ranskan kuningas Ludvig XVI:tä ranskalaisohjaaja Maïwennin elokuvassa Jeanne du Barry.

Depp, joka on myös kokenut muusikko, esiintyi kesäkuussa Helsingissä ja Tampereella brittikitaristi Jeff Beckin kanssa.

”Depp hoiti vokaaliosuudet kunnialla ja tunteella”, mutta ”Deppin kitaristintaidoista keikka ei kertonut paljonkaan, sillä luonnollisesti soolohommat hoiti maestro Beck itse”, arvioi HS:n kriitikko Beckin ja Deppin konserttia Helsinki Blues Festivalilla.