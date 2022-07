Vaaraton vauhdinpito, älytön äksöni ja yleinen sieluttomuus luhistavat Netflixin The Gray Man -suurtuotannon

Leffasarjan avausosan ohjasivat Marvel-elokuvien tekijöinä paremmin onnistuneet Russon veljekset, pääosaa näyttelee Ryan Gosling.

Toiminta

The Gray Man ★★

USA 2022

Netflix (K16)

Elokuvan The Gray Man nimi viittaa huomaamattomaan agenttiin, sellaiseen, jonka ympäriltä tuolit viedään ja jonka sukunimi mieleen ei jää – Samuli Putron lyriikkaa ryöstöviljelläkseni.

Mutta kuten arvata saattaa, kun kyseessä on Netflixin 200 miljoonan dollarin suursatsaus ja ohjaajina ovat Marvel-elokuvilla kunnostautuneet Russon veljekset, ei tässä puhuta John le Carrén romaanien tapettiin sulautuvista tiedustelu-upseereista.

Leffasarjan aloittava toimintaelokuva nojaa Mark Greaneyn Gray Man -menestysromaaneihin. Niitä on julkaistu yksitoista.

Lue lisää: Netflix panostaa The Gray Man -dekkariin, sillä yhtiö tarvitsee oman James Bondinsa

Vuonna 2003 parikymppinen Court Gentry (Ryan Gosling) istuu pitkää vankeustuomiota murhasta, kun hän saa yllätysvieraan CIA:sta. Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) värvää Gentryn ammattitappajaksi. Gentrystä tulee salaisen Sierra-ryhmän Six.

Siirrytään ajassa kahdeksantoista vuotta eteenpäin. Sixillä ja Dani Mirandalla (Ana de Armas) on tehtävä Bangkokissa. Tapettava osoittautuu toiseksi sierralaiseksi, ja Six saa haltuunsa muistitikun, joka ei CIA-pomo Carmichaelin (Regé-Jean Page) mielestä hänelle kuulu.

Sixin perään lähetetään säännöistä piittaamaton sadistinen freelance-tappaja Lloyd Hansen. Tätä esittää sietämättömän teennäisesti Chris Evans, Russojenkin ohjauksista tuttu Kapteeni Amerikka.

Chris Evans ei onnistu Lloyd Hansenin roolissa.

Etenkin Hansenin humoristisiksi tarkoitetut vuorosanat epäonnistuvat toistuvasti, mutta kaikkiaankin The Gray Manin sanailua sävyttää mukanokkeluus.

Gosling, joka osaisi näytelläkin, on valinnut linjaksi spartalaisen niukkailmeisyyden. Välillä hän liikkuu oudon kankeasti, ja välillä taisto leikataan silpuksi, josta ei saa selvää.

Toimintaäly loistaa muutenkin poissaolollaan: kolmannen kerroksen väkeä yritetään surmata hillittömällä tulituksella alaviistosta kadulta, vieläpä Prahan keskustassa. Kranaatti räjähtää joko heti sokan poiston jälkeen tai joitakin sekunteja myöhemmin. Vaikka alan ammattilaiset tähtäävät Sixiin, juuri häneen ei osu, muihin kyllä.

Masentavin sielunpoisto on onnistuttu tekemään Ana de Armakselle, joka jäi mieleen Blade Runner 2049:stä, ja jonka toiminnallinen piipahdus 007 No Time to Diessa oli elokuvan ehdoton kohokohta.

Vastaava hengettömyys ja velttouden tuntu leimaavat koko Gray Mania. Kauko Röyhkän Samantekevää-biisiä lainatakseni: harmaa makaa päällä kuin haiseva vainaja.