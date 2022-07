Renaissancesta odotetaan vuodosta huolimatta listaykköstä.

Beyoncén odotettu uutuusalbumi, Renaissance, vuoti nettiin vain kaksi päivää ennen sen virallista ilmestymispäivää tänään perjantaina. Keskiviikon vuodosta uutisoi muun muassa yhdysvaltalainen viihdelehti Variety.

Beyoncén fanit kuitenkin kampanjoivat vuotaneen version kuuntelemista vastaan, kertoo Billboard-musiikkilehti. BeyHive-nimellä kutsuttu faniyhteisö aktivoitui Twitterissä, ja kehotti odottamaan albumin virallista julkaisua.

Beyoncé kiitti tänään fanejaan kärsivällisyydestä.

”Albumi vuoti ja te oikeasti odotitte oikeaa julkaisua, jotta voisitte nauttia siitä yhdessä. En ole koskaan nähnyt mitään sellaista”, artisti kirjoittaa Instagram-päivityksessä.

Beyoncélla on aikaisemminkin ollut huonoa tuuria vuotojen kanssa. Hänen albuminsa 4 (2011) ilmestyi nettiin kolme viikkoa ennen virallista ilmestymispäivää.

Kuusitoista kappaletta sisältävä Renaissance on laulajan ensimmäinen oma albumi sitten vuonna 2016 ilmestyneen Lemonaden. Lisäksi Beyoncé tuotti vuonna 2019 ilmestyneen Leijonakuningas-elokuvan soundtrackin, ja teki vuonna 2018 The Carters -nimellä Everything is Love -albumin miehensä Jay-Z:n kanssa.

Lemonade ja The Lion King: The Gift ilmestyivät myös visuaalisina albumeina, eli albumin teemoja kuvittavina musiikkivideoiden kokoelmana. Renaissancen mahdollisesta videoversiosta ei ole vielä tietoa.

Tänään keskiyöllä ilmestynyt Renaissance, jonka kerrotaan olevan albumitrilogian ensimmäinen osa, on toistaiseksi saanut musiikkikriitikoilta kehuvia arvioita. Sen odotetaan nousevan listaykköseksi, kuten kaikki aiemmat kuusi Beyoncén albumia.

Beyoncé on tänä kesänä promonnut uutta albumiaan. Aiemmin heinäkuussa hän liittyi lyhytvideopalvelu Tiktokiin, ja antoi samalla kappaleensa käytettäväksi taustamusiikkina videoissa.

Ensimmäisessä Beyoncén julkaisemassa Tiktok-videossa laulajan fanit tanssivat Renaissancelta lohkaistun sinkun Break My Soul tahtiin.

Idoliaan ylistävä BeyHive-faniyhteisö tunnetaan aktiivisesta sosiaalisen median käytöstään.