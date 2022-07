Netflixin tuottama Blonde saa maailman ensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla syyskuussa.

Näyttelijä Ana de Armas esittää Hollywoodin traagista ikonia Marilyn Monroeta tulevassa elokuvassa. Andrew Dominikin (Jesse Jamesin salamurha pelkuri Robert Fordin toimesta) ohjaama Blonde saa maailman ensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla syyskuussa.

Netflixin tuottamasta elokuvasta julkaistiin tällä viikolla ensimmäinen, tunnelmaltaan synkkä traileri.

Kuubalais-espanjalainen Ana de Armas näyttää trailerissa hätkähdyttävän paljon Marilyn Monroelta. Armas on myös kertonut brittiläiselle Independentille, että hän käytti yhdeksän kuukautta Monroen tunnistettavan puhetavan oppimiseen.

Elokuvassa nähdään muissa rooleissa näyttelijät Adrien Brody, Bobby Cannavale ja Julianne Nicholson. Brody ja Cannavale esittävät Monroen aviomiehiä Arthur Milleriä ja Joe DiMaggiota.

Monia tuotantovaiheita läpikäynyt Blonde perustuu Joyce Carol Oatesin (s. 1938) vuonna 2000 julkaistuun romaaniin Blondi. Oatesin romaani on osin fiktiivinen kuvaus Marilyn Monroen sisäisestä elämästä.

Blondi on usein nostettu Oatesin parhaiden teosten joukkoon, mutta sitä on myös syytetty sensationalismista. Romaani sisältää esimerkiksi hyvin ahdistavana pidetyn raiskauskohtauksen, jonka ohjaaja Andrew Dominik on vahvistanut Screen International -elokuvamedialle olevan myös elokuvassa. Dominikin mukaan elokuvan on tarkoituskin olla vaikea pala nieltäväksi ja aiheuttaa keskustelua.

Trailerin myötä elokuvasovitus on herättänyt Twitterissä vastareaktion, jossa sitä haukutaan Monroen muistoa tahraavaksi eksploitaatioksi. Osa kommentoijista on myös moittinut Armasin aksenttia.

Elokuva on saanut Yhdysvaltojen Motion Picture Associationilta harvinaisen NC-17-ikärajan sen ”seksuaalisen sisällön” vuoksi. Toisin kuin esimerkiksi R-ikärajan saaneisiin elokuviin, ei NC-17-elokuvien näytöksiin päästetä ketään alle 17-vuotiasta. Ikärajaan turhautunut Dominik on sanonut, ettei elokuva ole seksuaaliselta kuvastoltaan HBO-sarja Euphoriaa graafisempi.

Edellinen Blonden mittaluokan elokuva, joka sai kyseisen ikärajan, oli Paul Verhoevenin Showgirls (1995). Yleensä studiot vaativat leikkauksia, jotta elokuvan ikärajaa saadaan laskettua.

Aikaisemmin Marilyn Monroen elämää ovat käsitellet muun muassa elokuvat My Week with Marilyn (2011), jossa Monroeta esitti Oscar-ehdokkuuden arvoisesti Michelle Williams, sekä Anna Eriksonin kokeellinen M (2018).